美國大選第2場辯論取消！川普改赴電視台答問會 與拜登隔空較量

距離2020年美國大選愈來愈近，當地原定10月15日舉行的第2場總統候選人辯論取消，但無阻總統川普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）繼續較量，皆因美國電視台全國廣播公司（NBC）證實，10月15日晚上將舉行總統川普（Donald Trump）回應選民問題的答問會，與拜登參加美國廣播公司（ABC）的答問會同一時間上演，變成不同場的隔空較量。
美國全國廣播公司（NBC）表示，川普的答問會將於10月15日晚上8時在佛羅里達州邁亞密（Miami）的戶外舉行，觀眾要保持社交距離及戴口罩，活動長約1小時，由女主播加斯里（Savannah Guthrie）主持，川普將回答佛州選民的問題。
這個安排將使川普與拜登隔空較量，拜登之前已宣布會參加美國廣播公司（ABC）在費城（Philadelphia）舉辦的答問會，節目時間為晚上8時至10時，當中有1.5小時為答問會環節。ABC同樣會現場直播節目。
這次事件始於川普10月2日宣布確診新冠肺炎（COVID-19）後，美國總統競選辯論委員會（Commission on Presidential Debates）擬把第2場總統候選人辯論改為視像形式舉行，但遭受川普團隊反對，最後辯論要取消，川普與拜登仍再有一次電視辯論，為10月22日舉行。
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文章授權轉載自《香港01》
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