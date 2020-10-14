新聞透視／川普想拔樁 拜登想搶高齡、非裔票

距離大選日剩不到三周，川普總統和民主黨總統候選人拜登13日聚焦選舉人票可能成為勝選關鍵的州，盼動員選民投票以取得決定性勝利。
美聯社報導，川普造訪賓州之際，拜登奔走佛羅里達州，總統候選人需取得佛州270張選舉人票，才能贏得白宮入場券。
這是拜登本月第三度造訪佛州，力求鼓舞拉美裔選民和年長選民，尤以高齡選民更重要；年長選民過去四年支持川普，如今不滿白宮應對新冠肺炎疫情的方法。
拜登在潘布魯克松木(Pembroke Pines)養老院說：「川普唯一在乎的老人是他自己，你們是消耗品、被遺忘，基本上是無名小卒。」
川普選舉陣營公關主任墨托(Tim Murtaugh)表示：「拜登利用病毒和人命玩弄政治。」
拜登常批評川普不願鼓勵人們戴口罩，他抵達佛州下機時戴了兩層口罩，分別是N95和藍色醫用口罩；當天稍晚，他換成單層平常戴的口罩。
民主黨聯邦眾議員黛比‧沃瑟曼‧舒茲(Debbie Wasserman Schultz，佛州)介紹拜登出場時說：「兩位候選人若無佛州長者的恩賜，沒人進得了白宮大門；年輕人的投票率已提升，但65歲以上的居民仍是陽光州搖擺的關鍵。」
拜登陣營還在米拉瑪(Miramar)舉行汽車集會，希望動員大量非裔選民，此舉與紐約前市長彭博(Mike Bloomberg)挹注50萬元盼拉抬邁阿密戴德郡(Miami-Dade)地區選票之舉相得益彰。
另一方面，川普直搗拜登故鄉，盼撼動拜登樁腳；白宮發布的演講摘要顯示，川普將抨擊拜登「把控制權交給社會主義分子、馬克思主義分子和左翼極端人士」，「若拜登勝選，將讓貪戀權力的激進左派運籌國家大事。」
川普總統13日上午兩個小時內發出逾50則推文，指控民主黨總統候選人拜登有失智症，因為拜登似乎忘記共和黨聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)的名字；川普也批評國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)，稱他的疫情預測比球技還糟；羅穆尼13日痛批美國政治充滿邪惡與憎恨，要求川普低調，也間接稱許拜登未同流合汙。
距離大選日剩不到三周，川普總統和民主黨總統候選人拜登13日聚焦選舉人票可能成為勝選關鍵的州，盼動員選民投票以取得決定性勝利。
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如果拜登當選總統，與川普相比，對華政策會有哪些不同？這引起德語媒體以及英美媒體的關注。
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