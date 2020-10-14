川普左酸拜登「失智」右批佛奇疫情預測「比球技差」

川普總統13日上午兩個小時內發出逾50則推文，指控民主黨總統候選人拜登有失智症，因為拜登似乎忘記共和黨聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)的名字；川普也批評國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)，稱他的疫情預測比球技還糟；羅穆尼13日痛批美國政治充滿邪惡與憎恨，要求川普低調，也間接稱許拜登未同流合汙。

川普13日在推文稱拜登忘記羅穆尼名字，而且「米特聽到會超興奮！老喬昨天說他要(再度)參選參議員，而且完全忘記他要參選什麼(不是參院！)」

川普接著指控拜登，「喬從來不是好人，所以很容易發現這種明顯又快速惡化的『失智症』不適合治理美國！」川普在一連串發文批評拜登，只會把美國搞得更糟。

羅穆尼13日批評美國政界滿是邪惡與憎恨，共和黨人和民主黨人都惡言相向，但強調拜登是個例外，「民主黨人發起自己的猛烈攻擊時，他們的總統候選人卻拒絕同流合汙。」

相較之下，羅穆尼對川普連環批評民主黨人不以為然，例如先前批評民主黨副總統候選人賀錦麗為「怪獸」，還稱眾議院議長波洛西是「瘋子」，要求川普保持低調；不過，羅穆尼也批評波洛西年初在川普發表完國情咨文演說後，當場撕毀川普講稿。

拜登10日到賓州水管工人地方工會培訓中心造勢時，脫口而出「你們正在嘗試自己的胸部(trying your breast)」，但應該為「你們盡了最大的努力(trying your best)」之誤，相關視頻不久就在社群媒體上傳開。

事實上，拜登自小就有口吃(stutter)問題，他也坦承不諱，多次公開如何設法克服口吃的心路歷程，並與相同症狀者互勉；儘管如此，口吃的毛病仍會影響發言，他曾多次在公開場合講話時口誤，最近一次是12日在俄亥俄州造勢時，口誤說成自己是要競選參議員，而且疑似忘記羅穆尼名字，而是稱他為「摩門教徒的參議員」，結果川普馬上藉此奚落拜登。

川普大肆批評媒體，並將矛頭指向佛奇，此前佛奇強調從未直接或間接支持任何候選人；但因為川普陣營用一小段佛奇的發言斷章取義，看起來向佛奇稱許川普政府防疫得當，導致佛奇不滿，要求川普陣營將他從川普競選廣告中移除，並警告川普連任團隊勿再引述他的發言。

「老實說，佛奇的高爾夫球劈起打法比預測(疫情)準確多了。」隨後川普在推特批評佛奇：「『沒口罩，沒問題。』誰不想再居家防疫就出來反對。川普說的對，我們拯救美國200萬條人命！！」 羅穆尼反批川普，要言詞檢點。(美聯社) 川普再次反擊公衛專家佛奇博，稱他投球技術奇差。(美聯社)

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