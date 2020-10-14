喬州提前投票首日 有人排11小時 民主黨拚德州翻盤

喬治亞州12日開放選民提前投票(early voting) 首日，據統計高達12萬8000人完成投票，創下喬州投票史上新紀錄；不過，某些地點卻出現民眾排隊長達十個多小時才投得到票的狀況。

在向來為共和黨票倉，但最近幾次選舉卻由民主黨勝出的喬州柯布郡(Cobb County)，選民在投票所外排隊等候時間最快要六小時；在川普支持者人數眾多的佛洛伊德郡(Floyd County)，投票所外同樣大排長龍。

另外，德州是全美少數在疫情期間未採行大規模通訊投票的州，提前投票13日開跑；到了13日下午，休士頓選務官員指出，光是在哈里斯郡(Harris County)已有10萬餘民眾已完成投票，刷新當地紀錄。

身為今年大選「決戰州」之一的德州，據州務卿辦公室統計，今年登記選民人數創新高，比2016年大選相比，幾乎增加300萬登記選民。

川普在2016年大選贏得德州，但今年民主黨努力爭取翻盤，民主黨總統候選人拜登妻子吉兒‧拜登(Jill Biden)「代夫出征」的首場重要造勢活動，地點就選在位於美墨邊境的德州城市艾爾帕索(El Paso)。她將從艾爾帕索出發，在德州境內展開長達800哩的拉票之旅，途中停留達拉斯，最後抵達休士頓。

喬州媒體報導，提前投票上路首日，至少兩個郡的投票所發生電子版選民登記名冊故障，位於亞特蘭大的「州立農場體育館」(State Farm Arena)籃球場的投票地點因此一度暫停投票，場外等候入內投票的排隊隊伍也蔓延更長。

在亞特蘭大地區的其他投票所，某些選民則排隊超過十個小時。喬州選民奧斯丁(Johnta Austin)12日在推特發布影片指出：「現在已排隊11小時，我們終於輪到下一個！很漫長的一段旅程，可是我們心意沒有動搖。請大家都要投票！」

喬州選民安德莉安‧克羅利(Adrienne Crowley)則說：「就算等一整天，我也會投。」 提早投票的喬治亞州迪卡爾市的選民13日大排長龍排隊投票。(美聯社)

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