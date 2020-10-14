美國總統大選在即 「深紅州」女選民盼被聽見

(德國之聲中文網) 在美國德克薩斯州，很長一段時間以來，美國大選一直不是最熱門的話題。德州自1976年以來從未支持過民主黨總統候選人，其州長職位長達四分之一個世紀都在共和黨之手。此外，其州議會兩院自2003年以來，也一直由共和黨控制。疫情期間，德州曾經以“在新冠大流行期間，墮胎屬於非必要的服務”試圖不給流產門診開營業許可，企圖剝奪人們的墮胎權。

彼時，許多女性公益組織的成員四處奔走，一方面呼籲最高法院盡快介入，強制德州恢復這項權利，一方面組織捐款，召集志願者，幫助該州內需要墮胎，特別是因為醫療原因必須盡快墮胎的女性前往臨近的新墨西哥州等地進行墮胎手術。

在采訪這些女性公益組織成員時，我曾經問她們，有沒有想過用自己手上的選票，在2020年大選的時候，把保守的政客投下去，而選擇更崇尚民主、自由，更尊重女性和少數族裔權利的政客來做總統、州長、參議院。國會議員等。她們當時的回答有些灰心：“我們的選票沒有用的。” 這些年輕的女性，從出生起，就生活在一個徹頭徹尾地由共和黨領導的州，過去的幾屆選舉裡，共和黨的票數遙遙領先民主黨，這讓她們覺得自己能做的事情與能幫助的人都非常有限，成不了大氣候。

改變她們想法的事件，是9月18日，因為胰腺癌並發症而病逝的美國最高法院大法官金斯伯格。金斯伯格是第二位當選美國最高法院大法官的女性，她一生致力於性別平權，曾經多次使用憲法第十四修正案來禁止男女在性別上的不平等待遇，她在法庭上做出的法律論述，成為了過去幾十年直到現在，女性利用法律爭取平等權益的重要依據。她幾次用自己關鍵性的一票，否決了想要推翻羅伊法案的訴訟，讓女性有權利控制自己的身體。她還利用在Obergefell一案中的投票，以及在口頭辯論中的支持，幫助了同性婚姻在最高法院以五比四的判決通過。

當天晚上，奧斯汀亞裔Facebook小組的創立人，越南裔Ms. Nguyen和經常在奧斯汀組織不同族裔間的聯誼活動的Grace就分別在Facebook撰文，悼念金斯伯格，並且提到了自己正是被金斯伯格通過一個又一個案子，孜孜不倦地推翻人們陳舊理念的這種精神鼓舞，才投身到為女性和少數族裔贏得平等權利的事業中去。Grace給自己Newsletter的訂閱者發郵件，說雖然知道自己目前的力量很微小也很微弱，還不能成為下一個金斯伯格，在平權的道路上披荊斬棘，但是她相信，許多看起來不夠強大的女性聯合在一起，可以爆發出巨大的能量。而現在，對所有女性來說都是一個關鍵的時刻——一直引領著大家的燈塔去世了，如果千千萬萬的女性不能聯合起來繼續她的事業的話，那麼，女性便有可能失去她曾經為女性爭取到的權利，比如墮胎權。

Lili在大學中組織過多次游行，包括支持管控槍支的游行和支持BLM的游行。她也在通話中對我說：“即使我們不像她那麼優秀，但是也有我們可以做到的事情。比如，讓全社會都聽到我們的聲音，讓那些白人男性在做決定時，不得不把我們的利益考慮進去。”

她還引用了金斯伯格參加美國最高法院任職聽證會時說的話：“我將會一遍又一遍進行這樣的辯論，哪怕要重復千百次，我也沒打算能一舉成功。長久的改變，都是一步一步實現的。”

這些女性紛紛行動起來，她們中的有些人積極為德州參議院的女候選人黑格 (MJ Hegar) 捐款拉票，有人在網上幫助不熟悉選舉流程的人注冊，替英文不夠流利的少數族裔翻譯。因為德州州長要求每個郡只能設立一個郵寄選票投寄點，而奧斯汀本地有近一百萬居民，許多需要郵寄選票的老人和殘疾人都沒有辦法跨越整個城市去投票。Lili便和朋友自告奮勇加入志願者車隊，免費接送有需要的人去投票。

“我知道你是支持拜登的，那如果你接送的人反而投了特朗普怎麼辦，會覺得虧了嗎？”我好奇地詢問Lili。

“那我也很高興，至少這些人行使了他們應該行使的權利，發出了他們想要發出的聲音。我支持女性和少數族裔的平權運動，不光因為我本人是女性，是華裔。我覺得在我們的政府裡，代表女性和少數族裔的人太少了，他們的聲音、他們的痛苦、他們的需求並不能夠被聽到，被理解。”

正是因為像Nguyen, Grace, Lili這樣思想更開放的年輕人和少數族裔越來越多，再加上許多人從紐約，加利福尼亞州等地遷入德克薩斯州，德克薩斯州今年破天荒地成為了搖擺州，甚至有民調顯示，在第一次總統辯論後，特朗普和拜登在得州的支持率不相上下。

德州的強大女性代表，還包括競選參議院的黑格。她之前是美國空軍飛行員，獲得過許多政府的獎章。沒有任何政治背景的她，這次選舉遇到的對手是做了十八年參議院的John Cornyn。在競選辯論前，許多人甚至都沒有聽說過黑格。但是她在辯論中，非常犀利地指出了對方在應對新冠疫情方面的失職，並且說，“如果你已經在新冠疫情中盡了最大的努力的話，那麼就應該換我來做。”在辯論當天，德州新冠確診案例已經超過了八十萬，總數僅次於加利福尼亞州，但是死亡人數卻遠超加州。僅從數字來看，政府應對新冠疫情的表現，毫無疑問是失職的。

毫無背景的她的數百萬競選資金來自於草根的支持：數萬名捐助人，平均每人捐款23美金。而她在辯論中的精彩表現很快在德州居民中傳開，甚至上了推特全美的熱門趨勢。僅僅在辯論之後的幾個小時裡，她就收到了超過五十萬美金的捐款。

“那些有權利的白人男性不喜歡強大的女性，但是我們有哈裡斯，也有黑格，”Lili在采訪中很高興地說，“我將來也要成為她們那樣的人。”

當然了，Lili也明白，這樣的變化並非一朝一夕就能完成，而黑格現在在民調中也是落後的一方，她說：“今年不行，那就四年之後繼續支持她。我們只要一直在發聲，就沒有人能一直忽略我們的聲音。”

劉文

【 本文章由德國之聲授權提供】

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