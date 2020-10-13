多家美媒憂員工染疫 拒派記者隨行報導川普活動

雖然白宮醫生表示美國總統川普（Donald Trump）不再有傳播新冠肺炎（COVID-19）病毒的風險，但是美國媒體10月12日報道，多間主流媒體因為擔心員工感染新冠肺炎風險，拒絕派記者隨行報道川普的競選活動。
《紐約時報》報道，相關媒體除了包括《紐約時報》本身外，也有《華爾街日報》和《華盛頓郵報》，這些媒體認為他們無法確定有關防護措施能夠保護記者的身體健康。
涉及至少7家主流媒體
報道引述消息人士稱，本周有至少有7家主流新聞媒體放棄為記者在總統專機上訂座，「近幾天」不再派出記者的媒體還包括BuzzFeed、《洛杉磯時報》和《政治報》。報道又寫道，「白宮記者協會現在正千方百計試圖找到願意參加總統活動的記者」。
川普在10月12日並未佩戴口罩登上「空軍一號」，前往佛羅里達州出席競選活動，這是他確診新冠肺炎以來首次在白宮以外地方舉行活動。
在這之前，白宮醫生康利（Sean Conley）10月10日在一份備忘錄中表示，川普的最新檢查結果顯示，他體內的病毒量正在「減少」，已經不再對他人有傳播病毒風險。
英國廣播公司（BBC）指出，白宮醫生康利聲稱川普已「連續多日」的新冠病毒（SARS-CoV-2）檢測結果都呈陰性，且對他人已不具傳染性，但康利的聲明引發不小的爭議。
延伸閱讀：
美國大選2020｜川普佛州舉行染疫以來首場競選活動
美國大選2020｜白宮醫生：川普病毒檢測呈陰性 已不具傳染性
文章授權轉載自《香港01》
雖然白宮醫生表示美國總統川普（Donald Trump）不再有傳播新冠肺炎（COVID-19）病毒的風險，但是美國媒體10月12日報道，多間主流媒體因為擔心員工感染新冠肺炎風險，拒絕派記者隨行報道川普的競選活動。
如果拜登當選總統，與川普相比，對華政策會有哪些不同？這引起德語媒體以及英美媒體的關注。
美國民主黨總統候選人拜登在競選期間常常失言，10日到賓州伊利市水管工人地方工會培訓中心造勢時，竟說出「你們正嘗試自己的胸...
美國大選中誰能拿下搖擺州之一的內華達州，關鍵在於賭城拉斯維加斯的經濟恢復狀況。美國內華達州向來是著名的搖擺州，而該州最大的經濟命脈來自於賭城拉斯維加斯，靠著旅宿、博弈、體育表演等娛樂產業撐起大部分的經濟。
華郵民調顯示，54%受訪的可能選民支持拜登，42%支持川普；拜登在登記選民中也領先12個百分點，與最近數月民調結果一致。在女性可能選民中，拜登領先幅度達到23個百分點，得到59%受訪者支持，36%支持川普。
美國總統大選將於11月3日登場，佛羅里達大學「美國選舉計畫」今天公布數據顯示，超過1000多萬美國民眾已經完成投票，遠遠...
美國大選投票進入倒數21天。各種民調顯示，拜登大幅領先川普，後者可能繼老布希之後，近代又一位連任失敗的總統；有媒體大膽預測，川普可能面臨「史詩級」慘敗。對強悍不服輸的川普，除非未來20天有重大事件扭轉乾坤，否則恐難挽回四年任期即將終止的命運。川、拜在搖擺州的差距多數超過5%，不像2016年希拉蕊‧柯林頓領先川普只在1%至2%之間，川普想靠「隱性選民」用選舉人票打敗拜登，非常困難。
根據紐約時報和西耶納學院(New York Times/Siena College)與RealClearPolitics民調，民主黨總統候選人拜登在川普總統上次勝選的關鍵中西部州保持領先，包括密西根州和威斯康辛州，而且獨立選民更青睞拜登；政治新聞網站「Politico」分析，雖然部分州需多日計票，但若選舉日當晚能確定贏家，勝選者幾乎可肯定不是川普。
參院司法委員會12日舉行聯邦最高法院大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命聽證會，兩黨國會議員立場明顯分歧。民主黨參議員強調，巴瑞特進入最高法院後，俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(ACA)恐將不保，共和黨參議員則說，巴瑞特的任命程序完全依法行事，定22日投票。在聽證會的會場外則有人聚眾滋事，22人被捕。
大選進入最後三周，尋求連任的川普總統要求競選團隊，直到11月3日之前，每天都要安排造勢行程，展開全力衝次；然而，但川普如此打算讓幕僚深感憂心，除了找不到逆轉劣勢的「亮點」，一名選舉顧問更說：「他會搞死自己。」
民主黨總統候選人拜登12日到訪俄亥俄州，這是他自成為總統候選人以來首度到俄州造勢；他在托雷多(Toledo)向眾多藍領支持者承諾，他會站出來反對中國濫用貿易手段，將為美國勞工而戰，確實執行「買美國貨，支持美國工作」，「現代科技是美國而不是中國領軍。」
總統大選倒數21天，川普總統12日前往佛州桑福德(Sanford)鞏固基本盤選民；在此之前他依然推文不斷，一下子對經濟成長激勵喊話，一下子批民主黨總統候選人拜登、批傳統媒體，還分別要加州和紐約「下地獄」。
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