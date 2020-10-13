多家美媒憂員工染疫 拒派記者隨行報導川普活動

雖然白宮醫生表示美國總統川普（Donald Trump）不再有傳播新冠肺炎（COVID-19）病毒的風險，但是美國媒體10月12日報道，多間主流媒體因為擔心員工感染新冠肺炎風險，拒絕派記者隨行報道川普的競選活動。

《紐約時報》報道，相關媒體除了包括《紐約時報》本身外，也有《華爾街日報》和《華盛頓郵報》，這些媒體認為他們無法確定有關防護措施能夠保護記者的身體健康。

涉及至少7家主流媒體

報道引述消息人士稱，本周有至少有7家主流新聞媒體放棄為記者在總統專機上訂座，「近幾天」不再派出記者的媒體還包括BuzzFeed、《洛杉磯時報》和《政治報》。報道又寫道，「白宮記者協會現在正千方百計試圖找到願意參加總統活動的記者」。

川普在10月12日並未佩戴口罩登上「空軍一號」，前往佛羅里達州出席競選活動，這是他確診新冠肺炎以來首次在白宮以外地方舉行活動。

在這之前，白宮醫生康利（Sean Conley）10月10日在一份備忘錄中表示，川普的最新檢查結果顯示，他體內的病毒量正在「減少」，已經不再對他人有傳播病毒風險。

英國廣播公司（BBC）指出，白宮醫生康利聲稱川普已「連續多日」的新冠病毒（SARS-CoV-2）檢測結果都呈陰性，且對他人已不具傳染性，但康利的聲明引發不小的爭議。

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美國大選2020｜川普佛州舉行染疫以來首場競選活動

美國大選2020｜白宮醫生：川普病毒檢測呈陰性 已不具傳染性

文章授權轉載自《香港01》

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