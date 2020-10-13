美大選內華達州很搖擺 賭城拉斯維加斯經濟復甦是關鍵

美國大選中誰能拿下搖擺州之一的內華達州，關鍵在於賭城拉斯維加斯的經濟恢復狀況。美國內華達州向來是著名的搖擺州，而該州最大的經濟命脈來自於賭城拉斯維加斯，靠著旅宿、博弈、體育表演等娛樂產業撐起大部分的經濟。
然而受到疫情衝擊，拉斯維加斯有近四分之一的人失業，但根據媒體採訪發現，部分州民怪罪總統川普的防疫不力，但也有州民指責民主黨籍的州長希索拉克，認為他下令關閉賭場和飯店阻礙了經濟發展，因此兩黨候選人在此依舊勢均力敵，且關鍵在於如何挽回拉斯維加斯人民的民心，以及拉斯維加斯的經濟未來走向。
投票率高兵家必爭
《華爾街日報》報導，自疫情爆發，拉斯維加斯從以往的不夜城變成空城，數千名飯店員工遭到解雇，整整有四分之一的人失業，儘管賭場從6月開始恢復營業，但8月的失業率還是美國各大城市之最，高達15.5%。
拉斯維加斯是整個內華達中的經濟心臟，再加上拉斯維加斯所在的克拉克縣，投票登記率高達70%，成了每回選舉兩黨必爭之地。
各有擁護者
那麼拉斯維加斯慘淡的經濟到底要算在誰身上？根據媒體深入採訪發現，部分選民將矛頭對準民主黨籍的州長希索拉克，認為他關閉賭場和一些集會場所，是阻礙經濟發展的原因，尤其拉斯維加斯是倚賴遊客生存的都市，沒了遊客，拉斯維加斯只剩一片死寂，但也有選民認為是川普政府防疫不力，在疫情早期過於輕忽所致。
雖然《紐約時報》的民調顯示，在內華達州，拜登的支持率高於川普6個百分點，但真實情況究竟是如何？一名在拉斯維加斯機場工作的搬運工認為，川普對於疫情的輕忽只會讓更多人出來支持拜登，但也有夜總會的經理認為，應該投給川普，才能讓經濟恢復運作。
2016年，川普在內華達州輸給希拉蕊2個百分點，因此今年選舉內華達州將會十分關鍵，而當地對於民主黨執政的州政府的不滿，讓結果十分難以預測。
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美國大選中誰能拿下搖擺州之一的內華達州，關鍵在於賭城拉斯維加斯的經濟恢復狀況。美國內華達州向來是著名的搖擺州，而該州最大的經濟命脈來自於賭城拉斯維加斯，靠著旅宿、博弈、體育表演等娛樂產業撐起大部分的經濟。
華郵民調顯示，54%受訪的可能選民支持拜登，42%支持川普；拜登在登記選民中也領先12個百分點，與最近數月民調結果一致。在女性可能選民中，拜登領先幅度達到23個百分點，得到59%受訪者支持，36%支持川普。
美國總統大選將於11月3日登場，佛羅里達大學「美國選舉計畫」今天公布數據顯示，超過1000多萬美國民眾已經完成投票，遠遠...
美國大選投票進入倒數21天。各種民調顯示，拜登大幅領先川普，後者可能繼老布希之後，近代又一位連任失敗的總統；有媒體大膽預測，川普可能面臨「史詩級」慘敗。對強悍不服輸的川普，除非未來20天有重大事件扭轉乾坤，否則恐難挽回四年任期即將終止的命運。川、拜在搖擺州的差距多數超過5%，不像2016年希拉蕊‧柯林頓領先川普只在1%至2%之間，川普想靠「隱性選民」用選舉人票打敗拜登，非常困難。
根據紐約時報和西耶納學院(New York Times/Siena College)與RealClearPolitics民調，民主黨總統候選人拜登在川普總統上次勝選的關鍵中西部州保持領先，包括密西根州和威斯康辛州，而且獨立選民更青睞拜登；政治新聞網站「Politico」分析，雖然部分州需多日計票，但若選舉日當晚能確定贏家，勝選者幾乎可肯定不是川普。
參院司法委員會12日舉行聯邦最高法院大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命聽證會，兩黨國會議員立場明顯分歧。民主黨參議員強調，巴瑞特進入最高法院後，俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(ACA)恐將不保，共和黨參議員則說，巴瑞特的任命程序完全依法行事，定22日投票。在聽證會的會場外則有人聚眾滋事，22人被捕。
大選進入最後三周，尋求連任的川普總統要求競選團隊，直到11月3日之前，每天都要安排造勢行程，展開全力衝次；然而，但川普如此打算讓幕僚深感憂心，除了找不到逆轉劣勢的「亮點」，一名選舉顧問更說：「他會搞死自己。」
民主黨總統候選人拜登12日到訪俄亥俄州，這是他自成為總統候選人以來首度到俄州造勢；他在托雷多(Toledo)向眾多藍領支持者承諾，他會站出來反對中國濫用貿易手段，將為美國勞工而戰，確實執行「買美國貨，支持美國工作」，「現代科技是美國而不是中國領軍。」
總統大選倒數21天，川普總統12日前往佛州桑福德(Sanford)鞏固基本盤選民；在此之前他依然推文不斷，一下子對經濟成長激勵喊話，一下子批民主黨總統候選人拜登、批傳統媒體，還分別要加州和紐約「下地獄」。
美國總統川普周一 (10月12日)在佛羅裡達州舉行造勢晚會。這也是他在出院後的首場公開集會。在大批支持者前面發表演講的他並沒有戴口罩。
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