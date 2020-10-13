美大選內華達州很搖擺 賭城拉斯維加斯經濟復甦是關鍵

美國大選中誰能拿下搖擺州之一的內華達州，關鍵在於賭城拉斯維加斯的經濟恢復狀況。美國內華達州向來是著名的搖擺州，而該州最大的經濟命脈來自於賭城拉斯維加斯，靠著旅宿、博弈、體育表演等娛樂產業撐起大部分的經濟。

然而受到疫情衝擊，拉斯維加斯有近四分之一的人失業，但根據媒體採訪發現，部分州民怪罪總統川普的防疫不力，但也有州民指責民主黨籍的州長希索拉克，認為他下令關閉賭場和飯店阻礙了經濟發展，因此兩黨候選人在此依舊勢均力敵，且關鍵在於如何挽回拉斯維加斯人民的民心，以及拉斯維加斯的經濟未來走向。

投票率高兵家必爭

《華爾街日報》報導，自疫情爆發，拉斯維加斯從以往的不夜城變成空城，數千名飯店員工遭到解雇，整整有四分之一的人失業，儘管賭場從6月開始恢復營業，但8月的失業率還是美國各大城市之最，高達15.5%。

拉斯維加斯是整個內華達中的經濟心臟，再加上拉斯維加斯所在的克拉克縣，投票登記率高達70%，成了每回選舉兩黨必爭之地。

各有擁護者

那麼拉斯維加斯慘淡的經濟到底要算在誰身上？根據媒體深入採訪發現，部分選民將矛頭對準民主黨籍的州長希索拉克，認為他關閉賭場和一些集會場所，是阻礙經濟發展的原因，尤其拉斯維加斯是倚賴遊客生存的都市，沒了遊客，拉斯維加斯只剩一片死寂，但也有選民認為是川普政府防疫不力，在疫情早期過於輕忽所致。

雖然《紐約時報》的民調顯示，在內華達州，拜登的支持率高於川普6個百分點，但真實情況究竟是如何？一名在拉斯維加斯機場工作的搬運工認為，川普對於疫情的輕忽只會讓更多人出來支持拜登，但也有夜總會的經理認為，應該投給川普，才能讓經濟恢復運作。

2016年，川普在內華達州輸給希拉蕊2個百分點，因此今年選舉內華達州將會十分關鍵，而當地對於民主黨執政的州政府的不滿，讓結果十分難以預測。

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