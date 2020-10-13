惡意程式圖謀破壞美國大選 微軟聯手電信商瓦解

科技巨擘微軟公司（Microsoft Corp）今天表示，已經採取行動，瓦解了試圖干預美國總統大選的惡意程式Trickbot。
「紐約時報」先前報導，美國網戰司令部（CyberCommand）擔心駭客可能利用惡意程式破壞11月3日的大選，也已鎖定了Trickbot。
微軟客戶安全與信任部門副總裁柏特（Tom Burt）表示：「我們透過我們取得的法庭命令並採取技術行動，和世界各地的電信商合作瓦解了Trickbot。」
柏特表示，Trickbot散播惡意程式勒贖軟體，讓駭客侵入電腦，進而在適當的時機控制電腦。他說，有心人士可利用勒索軟體感染用以維護選民名冊或選舉結果的電腦系統，來製造混亂與不信任感。
「我們現在切斷了重要的基礎建設，讓執行Trickbot的人無法再進行感染，或啟動已植入電腦系統的勒索軟體。」
柏特表示，2016年底以來，Trickbot已感染全球超過100萬台裝置，可能提供駭客進入路由器等機器的管道，「研究顯示，他們為了多種目的，切斷了國家以及犯罪網路」。
他說，Trickbot透過與2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）或「黑人的命也是命」（BlackLives Matter）等新聞主題相關的惡意文件或連結來感染電腦。
Trickbot的幕後黑手不明，但業界專家表示，參與Trickbot者口操俄語。
美國情報單位先前的結論認為，俄羅斯介入2016年美國總統大選，協助川普贏得了大位。
美國總統大選將於11月3日登場，佛羅里達大學「美國選舉計畫」今天公布數據顯示，超過1000多萬美國民眾已經完成投票，遠遠...
美國大選投票進入倒數21天。各種民調顯示，拜登大幅領先川普，後者可能繼老布希之後，近代又一位連任失敗的總統；有媒體大膽預測，川普可能面臨「史詩級」慘敗。對強悍不服輸的川普，除非未來20天有重大事件扭轉乾坤，否則恐難挽回四年任期即將終止的命運。川、拜在搖擺州的差距多數超過5%，不像2016年希拉蕊‧柯林頓領先川普只在1%至2%之間，川普想靠「隱性選民」用選舉人票打敗拜登，非常困難。
根據紐約時報和西耶納學院(New York Times/Siena College)與RealClearPolitics民調，民主黨總統候選人拜登在川普總統上次勝選的關鍵中西部州保持領先，包括密西根州和威斯康辛州，而且獨立選民更青睞拜登；政治新聞網站「Politico」分析，雖然部分州需多日計票，但若選舉日當晚能確定贏家，勝選者幾乎可肯定不是川普。
參院司法委員會12日舉行聯邦最高法院大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命聽證會，兩黨國會議員立場明顯分歧。民主黨參議員強調，巴瑞特進入最高法院後，俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(ACA)恐將不保，共和黨參議員則說，巴瑞特的任命程序完全依法行事，定22日投票。在聽證會的會場外則有人聚眾滋事，22人被捕。
大選進入最後三周，尋求連任的川普總統要求競選團隊，直到11月3日之前，每天都要安排造勢行程，展開全力衝次；然而，但川普如此打算讓幕僚深感憂心，除了找不到逆轉劣勢的「亮點」，一名選舉顧問更說：「他會搞死自己。」
民主黨總統候選人拜登12日到訪俄亥俄州，這是他自成為總統候選人以來首度到俄州造勢；他在托雷多(Toledo)向眾多藍領支持者承諾，他會站出來反對中國濫用貿易手段，將為美國勞工而戰，確實執行「買美國貨，支持美國工作」，「現代科技是美國而不是中國領軍。」
總統大選倒數21天，川普總統12日前往佛州桑福德(Sanford)鞏固基本盤選民；在此之前他依然推文不斷，一下子對經濟成長激勵喊話，一下子批民主黨總統候選人拜登、批傳統媒體，還分別要加州和紐約「下地獄」。
美國總統川普周一 (10月12日)在佛羅裡達州舉行造勢晚會。這也是他在出院後的首場公開集會。在大批支持者前面發表演講的他並沒有戴口罩。
美國聯邦參議院司法委員會12日起一連三天舉行聽證會，審查大法官被提名人巴瑞特（Amy Coney Barrett）的資格...
美國參議院自十二日起舉行大法官提名人巴瑞特的任命聽證會，英國廣播公司（ＢＢＣ）指，這項提名案引發爭議，是因為參院共和黨領...
美國最高法院大法官被提名人巴瑞特，十二日出席參院司法委員會任命聽證會。巴瑞特發表書面聲明說，她會秉公判決法律案件，「不論...
即將舉行的美國總統大選受到世界各國領導人密切關注，專家認為，若美國總統川普在選舉中失敗，全球其他擁護類似民粹政治的領袖恐...
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