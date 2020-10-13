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世界日報社論／大選倒數21天 川普能起死回生嗎？

世界日報 / 社論
川普造勢大會。 法新社
川普造勢大會。 法新社

美國大選投票進入倒數21天。各種民調顯示，拜登大幅領先川普，後者可能繼老布希之後，近代又一位連任失敗的總統；有媒體大膽預測，川普可能面臨「史詩級」慘敗。對強悍不服輸的川普，除非未來20天有重大事件扭轉乾坤，否則恐難挽回四年任期即將終止的命運。川、拜在搖擺州的差距多數超過5%，不像2016年希拉蕊‧柯林頓領先川普只在1%至2%之間，川普想靠「隱性選民」用選舉人票打敗拜登，非常困難。

這場大選迄今，中國未成為川普政府或兩黨的最優先議題，北京或許暗自稱慶。但川普染疫後說「我打敗這個瘋狂、可怕的『中國病毒』」，導致有人公開威脅要殺光所有遇到的中國人，危害在美華人安全，不知「黃川粉」怎麼看？今年美國大選完全聚焦內政，川普輕視疫情，坐失用抗疫的「戰時總統」爭取連任良機，疫情和川普是否適宜再領導美國四年，成為他連任的兩大創傷。

川普染病毒並未爭取到同情票。他從檢測呈陽性，住院三天出院，競選劇本之一本想讓川普出院時當著全國觀眾面前脫掉襯衫、呈現裡面穿的超人T恤，扮演「抗疫超人」。這幕實境秀雖未出現，但他出院後說病毒不可怕，他不具傳染性，被醫師和公衛專家批判，推特被加註誤導，民眾反感，反而使他民調落後拜登拉大。

川普染疫後的六項全國民調，包括福斯新聞，川普都落後白登10%到16%。川普用尚未核准的新藥，三種重症藥齊施治下快速出院，然後簽命令要免費提供全國這種藥，但他的競選顧問匿名說，川普已嚴重得罪銀髮族，他說「別讓病毒主宰你的人生」，許多爺爺奶奶卻快一年見不到兒孫了。何況連特效藥的製造廠CEO都說藥物尚未獲准，不是對每個人都有這種效果。向來多數挺川普的65歲以上選民對川普不買帳，賓州老年群體民調川普就落後拜登達11%，弄巧成拙。

是否再給川普四年？川普不想當「全民總統」，只是「川粉或共和黨人的總統」，未來四年恐難調整，施政和言行已凸顯這種思路。川普雖是46.1%美國人支持下靠選舉人票勝出，施政無法百分之百讓人民接納，至少要做到不滿意但可接受，川普距這個標準顯然很遠。200多位美軍退休將領連署呼籲選民別再選他，這是主因。

川普要讓美國再度偉大，卻把美國和總統都做低作殘了，美國團結或國際形象都受到莫大傷害。例如他辯論中拒絕譴責白人至上主義團體，連共和黨參議員麥康諾、布萊克本、史考特(非裔)等人都認為失策或表達不滿；全美種族矛盾加深，密西根州民兵團體醞釀綁架州長，近乎發動內戰。

而聯合國大會9月11日通過決議，敦促會員國加強合作應對新冠病毒，169國投贊成票，只有美國和以色列反對。不少評論認為，這是對美國的空前羞辱。美國國際威望流失，這只是冰山一角，歐洲盟邦政府等著看川普敗選下台，讓美國尷尬。問題根源在哪裡呢？

川普稱不利自己的民調是「假民調」，但民調唱衰川普讓川粉更踴躍投票，可能讓拜登支持者鬆懈。喜萊莉2016年在原本支持歐巴馬的選民中，事後統計流失了800多萬票；這些選民認定她會贏而不投票，讓川普撿到勝利。但今年兩黨廝殺慘烈，上周為止已有660萬選民提前完成投票，今年投票率可能創下1908年以來最高峰，拜登是否能避蹈喜萊莉覆轍，還很難說。

參院正進行大法官巴瑞特任命聽證，看來像又是一記自傷拳。雖然保守派將以6：3主導最高法院多年，影響深遠，但此舉只能鞏固川普基本盤。巴瑞特進最高法院後可能推翻墮胎權，使川普得罪高達75%支持墮胎權的婦女群體，使他的女性選民支持度落後拜登達23%。

台灣有媒體評論，川普選舉的敗相酷似韓國瑜大敗，包括：職位包袱、缺乏總統應有素質、民調支持度直直落、只靠狂熱粉絲撐場面、不受中間選民青睞、抓不住年輕人的心，競選全靠一人獨撐，對重大事件回應差，內、外環境條件不友善，比喻得頗傳神。

川普與共和黨似已王牌出盡、難找到新亮點，成競選最後衝刺的難題。11月3日晚開票，如果川、拜差距拉得很大，川普很難不承認結果，否則會落得「徹底失敗者」名。而拜登如勝出，川普剩餘兩個多月「看守總統」，是按部就班或再下猛藥，掀起更大波瀾，只能等著瞧了。

美國大選 川普 拜登 民調

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