快訊

死刑制裁性侵？孟加拉悲憤「集團強暴犯罪」的抗爭與落差

羅智強斷言：中天關定了 民進黨下一步就是關TVBS

大法官任命聽證 民主黨批政治操作 共和黨控信仰考試

世界日報 / 記者顏伶如、陳韻涵／綜合報導

參院司法委員會12日舉行聯邦最高法院大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命聽證會，兩黨國會議員立場明顯分歧。民主黨參議員強調，巴瑞特進入最高法院後，俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(ACA)恐將不保，共和黨參議員則說，巴瑞特的任命程序完全依法行事，定22日投票。在聽證會的會場外則有人聚眾滋事，22人被捕。

自由派大法官魯絲·巴德爾‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)9月驟逝，川普宣布提名48歲的巴瑞特遞補遺缺。巴瑞特12日在聽證會上感謝川普交付「如此重大的責任」，也提到已故大法官史卡里亞(Antonin Scalia)讓她受益良多。巴瑞特在13日起的聽證會上，將接受參議員詢問。

對於恩師史卡里亞，巴瑞特說，史卡里亞身為法官，抱持正直信念，深信法官必須遵守既定法律，而不是依照法官個人意願行事。她指出：「有時候，這樣的理念意味著某些判決結果並不是他喜歡的，不過這也代表著我們擁有一個法治的政府，不是人治的政府。」

「法院的存在並不是專門設計來解決所有問題的，也不是用來矯正我們公眾生活裡的每一個錯誤。」巴瑞特表示，法院不應該試圖解決這些問題，解決問題是政治部門的職責。

她說，不曾主動爭取進入最高法院擔任大法官，獲得徵詢之後則經過審慎考慮才接受。

談到金斯柏，巴瑞特表示，自己獲得提名是要遞補金斯柏身後遺缺，「可是，沒有人能夠取代她的地位。對於她所開闢的道路以及她的精彩一生，我將永遠心存感激。」

巴瑞特說，非常感謝來自各行各業的美國民眾，過去這段期間傳達各種支持訊息。她說：「我相信禱告的力量，聽到很多人都在為我祈禱，讓我非常振奮。」

民主黨參議員指出，川普企圖趕在大選之前完成巴瑞特任命，純粹希望透過任命程序展現政治操作，凸顯川普的健保政見，並且拉抬選情。

共和黨議員則說，民主黨國會議員把聽證會視為巴瑞特的一場「信仰考試」，民主黨議員也故意散布有關墮胎權危言聳聽消息。

共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)說明川普提名巴瑞特接替金斯柏的爭議，以及參院共和黨積極推動提名確認程序的原因。

葛理漢說，「這項程序沒有違憲問題，偉大的女性悲痛辭世後出缺，我們將以另一名偉大女性補實，底線是參院依照憲法執行義務。」

根據司法委員會規定，任何參議員都能要求被提名人暫緩程序一周，民主黨預料動用此規則，葛理漢表示尊重。

葛理漢12日正式排定15日召開委員會會議，討論巴瑞特提名案，他說：「我的目標是在14日傍晚合宜時刻完成，15日審定，22日投票。」

受新冠肺炎影響，民眾不允許進入參院大樓，巴瑞特提名聽證首日會場外，有21人因為「聚眾、妨礙或阻擋」公共建築入口被捕，另有一人被依在國會園區「違法行事」移送法辦。

美國大選 川普 拜登

延伸閱讀

新英格蘭3共和黨州長 未簽署大法官提名支持信

巴瑞特任大法官 民主黨難擋

5700萬！哈里森挑戰葛理漢 創參院候選人單季募款紀錄

大法官任命聽證談立場 巴瑞特：政策價值非高院決定

相關新聞

密州、威州民調穩領先！ 拜登若奪佛州 最有機會勝選

根據紐約時報和西耶納學院(New York Times/Siena College)與RealClearPolitics民調，民主黨總統候選人拜登在川普總統上次勝選的關鍵中西部州保持領先，包括密西根州和威斯康辛州，而且獨立選民更青睞拜登；政治新聞網站「Politico」分析，雖然部分州需多日計票，但若選舉日當晚能確定贏家，勝選者幾乎可肯定不是川普。

大法官任命聽證 民主黨批政治操作 共和黨控信仰考試

參院司法委員會12日舉行聯邦最高法院大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命聽證會，兩黨國會議員立場明顯分歧。民主黨參議員強調，巴瑞特進入最高法院後，俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(ACA)恐將不保，共和黨參議員則說，巴瑞特的任命程序完全依法行事，定22日投票。在聽證會的會場外則有人聚眾滋事，22人被捕。

川普擬「天天造勢」逆轉勝？ 幕僚：他會搞死自己

大選進入最後三周，尋求連任的川普總統要求競選團隊，直到11月3日之前，每天都要安排造勢行程，展開全力衝次；然而，但川普如此打算讓幕僚深感憂心，除了找不到逆轉劣勢的「亮點」，一名選舉顧問更說：「他會搞死自己。」

打抗中牌？ 拜登首訪俄州挺藍領 反對中國濫用貿易手段

民主黨總統候選人拜登12日到訪俄亥俄州，這是他自成為總統候選人以來首度到俄州造勢；他在托雷多(Toledo)向眾多藍領支持者承諾，他會站出來反對中國濫用貿易手段，將為美國勞工而戰，確實執行「買美國貨，支持美國工作」，「現代科技是美國而不是中國領軍。」

「加州、紐約下地獄」川普推文拉票 1天發推51次

總統大選倒數21天，川普總統12日前往佛州桑福德(Sanford)鞏固基本盤選民；在此之前他依然推文不斷，一下子對經濟成長激勵喊話，一下子批民主黨總統候選人拜登、批傳統媒體，還分別要加州和紐約「下地獄」。

出院後首造勢 川普：我覺得自己很強大

美國總統川普周一 (10月12日)在佛羅裡達州舉行造勢晚會。這也是他在出院後的首場公開集會。在大批支持者前面發表演講的他並沒有戴口罩。

美大法官任命聽證會首日 賀錦麗：選前通過是非法的

美國聯邦參議院司法委員會12日起一連三天舉行聽證會，審查大法官被提名人巴瑞特（Amy Coney Barrett）的資格...

川普「濫權強推」 共和黨也挨批

美國參議院自十二日起舉行大法官提名人巴瑞特的任命聽證會，英國廣播公司（ＢＢＣ）指，這項提名案引發爭議，是因為參院共和黨領...

巴瑞特任大法官 民主黨難擋

美國最高法院大法官被提名人巴瑞特，十二日出席參院司法委員會任命聽證會。巴瑞特發表書面聲明說，她會秉公判決法律案件，「不論...

全球民粹領袖為何擔心川普落選？專家這樣說

即將舉行的美國總統大選受到世界各國領導人密切關注，專家認為，若美國總統川普在選舉中失敗，全球其他擁護類似民粹政治的領袖恐...

美媒：塔利班「不同尋常」的支持川普連任

CBS報道說，上周五，川普總統得到了來自塔利班「不同尋常」的支持。塔利班發言人穆賈希德（ Zabihullah Mujahid）在接受CBS電話採訪時表示：「我們希望他能夠贏得選舉，並結束美國在阿富汗的軍事存在...

錢砸越多越容易贏？ 美國大選的金錢戰

要砸多少錢才能當選美國總統？媒體針對歷年總統候選人的投入金額，乘以獲得的票數，算出美國的總統大選選票是全世界民主國家選舉中「最昂貴的」，每張選票價值13元美金。加上美國對於候選人經費並未有限制...

熱門新聞

日本大阪市存廢 220萬居民11月1日投票決定

全球民粹領袖為何擔心川普落選？專家這樣說

失蹤巴西女模躲貧民窟 流浪漢指：她已經半裸徘徊多天

鴻海威州廠請求租稅抵減遭拒 官員：投資規模未達計畫

拜登民調領先擴大 華郵：選民已有定奪

陸指導印度報導台灣 印媒社論：民主社會不吃這套

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。