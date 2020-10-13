大法官任命聽證 民主黨批政治操作 共和黨控信仰考試

參院司法委員會12日舉行聯邦最高法院大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命聽證會，兩黨國會議員立場明顯分歧。民主黨參議員強調，巴瑞特進入最高法院後，俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(ACA)恐將不保，共和黨參議員則說，巴瑞特的任命程序完全依法行事，定22日投票。在聽證會的會場外則有人聚眾滋事，22人被捕。

自由派大法官魯絲·巴德爾‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)9月驟逝，川普宣布提名48歲的巴瑞特遞補遺缺。巴瑞特12日在聽證會上感謝川普交付「如此重大的責任」，也提到已故大法官史卡里亞(Antonin Scalia)讓她受益良多。巴瑞特在13日起的聽證會上，將接受參議員詢問。

對於恩師史卡里亞，巴瑞特說，史卡里亞身為法官，抱持正直信念，深信法官必須遵守既定法律，而不是依照法官個人意願行事。她指出：「有時候，這樣的理念意味著某些判決結果並不是他喜歡的，不過這也代表著我們擁有一個法治的政府，不是人治的政府。」

「法院的存在並不是專門設計來解決所有問題的，也不是用來矯正我們公眾生活裡的每一個錯誤。」巴瑞特表示，法院不應該試圖解決這些問題，解決問題是政治部門的職責。

她說，不曾主動爭取進入最高法院擔任大法官，獲得徵詢之後則經過審慎考慮才接受。

談到金斯柏，巴瑞特表示，自己獲得提名是要遞補金斯柏身後遺缺，「可是，沒有人能夠取代她的地位。對於她所開闢的道路以及她的精彩一生，我將永遠心存感激。」

巴瑞特說，非常感謝來自各行各業的美國民眾，過去這段期間傳達各種支持訊息。她說：「我相信禱告的力量，聽到很多人都在為我祈禱，讓我非常振奮。」

民主黨參議員指出，川普企圖趕在大選之前完成巴瑞特任命，純粹希望透過任命程序展現政治操作，凸顯川普的健保政見，並且拉抬選情。

共和黨議員則說，民主黨國會議員把聽證會視為巴瑞特的一場「信仰考試」，民主黨議員也故意散布有關墮胎權危言聳聽消息。

共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)說明川普提名巴瑞特接替金斯柏的爭議，以及參院共和黨積極推動提名確認程序的原因。

葛理漢說，「這項程序沒有違憲問題，偉大的女性悲痛辭世後出缺，我們將以另一名偉大女性補實，底線是參院依照憲法執行義務。」

根據司法委員會規定，任何參議員都能要求被提名人暫緩程序一周，民主黨預料動用此規則，葛理漢表示尊重。

葛理漢12日正式排定15日召開委員會會議，討論巴瑞特提名案，他說：「我的目標是在14日傍晚合宜時刻完成，15日審定，22日投票。」

受新冠肺炎影響，民眾不允許進入參院大樓，巴瑞特提名聽證首日會場外，有21人因為「聚眾、妨礙或阻擋」公共建築入口被捕，另有一人被依在國會園區「違法行事」移送法辦。

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