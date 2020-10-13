密州、威州民調穩領先！ 拜登若奪佛州 最有機會勝選

根據紐約時報和西耶納學院(New York Times/Siena College)與RealClearPolitics民調，民主黨總統候選人拜登在川普總統上次勝選的關鍵中西部州保持領先，包括密西根州和威斯康辛州，而且獨立選民更青睞拜登；政治新聞網站「Politico」分析，雖然部分州需多日計票，但若選舉日當晚能確定贏家，勝選者幾乎可肯定不是川普。

根據紐時和西耶納學院6至11日進行的新民調，拜登(48%)在密州領先川普(40%)八個百分點，略低於6月民調時拜登(47%)領先川普(36%)的11個百分點；新民調指出，拜登在威州領先10個百分點並獲得多數(51%)支持，他在9月民調原僅高出五個百分點(48%比43%)。

在這兩個搖擺州中，拜登在獨立選民的支持度領先近20個百分點；在2016年選舉中支持第三方的選民中，拜登的民調也高於川普。

根據民調與郵寄選票實際申請數，今年威州和密州可望有相當高的投票率；約43%威州選民和逾50%密州選民已提出申請，均高於先前民調中預計申請的比例。

另一份RealClearPolitics在9月14日至10月9日對密州進行的平均民調顯示，拜登領先川普6.7個百分點；而根據9月20日至10月5日的威州平均民調，拜登則領先川普5.5個百分點。

綜觀來看，紐時和西耶納的新民調依循Politico的最新選舉預測，Politico評比民主黨「穩贏」、「可能贏」和「青睞民主黨」的州，可望提供拜登279張選舉人票，足以讓他進白宮。

Politico分析，拜登要取得270張選舉人票，最有機會的辦法就是先拿下佛羅里達州，民主黨有三種方式可再取得其他15張選舉人票：拿下北卡羅來納、俄亥俄州，或者同時拿下亞利桑納州和愛阿華州。

俄亥俄州有18張選舉人票，目前拜登在該州民調與川普平分秋色；該州民主黨主席佩柏(David Pepper)表示，基本上只要贏得俄亥俄州，就可讓川普在其他州的努力變得「無關緊要」。

拜登大勝的另一條路線就是先翻轉佛羅里達州和北卡州，接著在德州和喬治亞州大贏。

若拜登輸掉佛州或佛州票數接近無法宣布結果，他得綜合北卡州、亞州、愛阿華州和俄亥俄州的選票，不過最可能的勝選路線都涵蓋佛州。

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