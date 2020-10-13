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密州、威州民調穩領先！ 拜登若奪佛州 最有機會勝選

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合12日電
拜登在辛辛那提市聯合博物館內演講。 美聯社
拜登在辛辛那提市聯合博物館內演講。 美聯社

根據紐約時報和西耶納學院(New York Times/Siena College)與RealClearPolitics民調，民主黨總統候選人拜登川普總統上次勝選的關鍵中西部州保持領先，包括密西根州和威斯康辛州，而且獨立選民更青睞拜登；政治新聞網站「Politico」分析，雖然部分州需多日計票，但若選舉日當晚能確定贏家，勝選者幾乎可肯定不是川普。

根據紐時和西耶納學院6至11日進行的新民調，拜登(48%)在密州領先川普(40%)八個百分點，略低於6月民調時拜登(47%)領先川普(36%)的11個百分點；新民調指出，拜登在威州領先10個百分點並獲得多數(51%)支持，他在9月民調原僅高出五個百分點(48%比43%)。

在這兩個搖擺州中，拜登在獨立選民的支持度領先近20個百分點；在2016年選舉中支持第三方的選民中，拜登的民調也高於川普。

根據民調與郵寄選票實際申請數，今年威州和密州可望有相當高的投票率；約43%威州選民和逾50%密州選民已提出申請，均高於先前民調中預計申請的比例。

另一份RealClearPolitics在9月14日至10月9日對密州進行的平均民調顯示，拜登領先川普6.7個百分點；而根據9月20日至10月5日的威州平均民調，拜登則領先川普5.5個百分點。

綜觀來看，紐時和西耶納的新民調依循Politico的最新選舉預測，Politico評比民主黨「穩贏」、「可能贏」和「青睞民主黨」的州，可望提供拜登279張選舉人票，足以讓他進白宮。

Politico分析，拜登要取得270張選舉人票，最有機會的辦法就是先拿下佛羅里達州，民主黨有三種方式可再取得其他15張選舉人票：拿下北卡羅來納、俄亥俄州，或者同時拿下亞利桑納州和愛阿華州。

俄亥俄州有18張選舉人票，目前拜登在該州民調與川普平分秋色；該州民主黨主席佩柏(David Pepper)表示，基本上只要贏得俄亥俄州，就可讓川普在其他州的努力變得「無關緊要」。

拜登大勝的另一條路線就是先翻轉佛羅里達州和北卡州，接著在德州和喬治亞州大贏。

若拜登輸掉佛州或佛州票數接近無法宣布結果，他得綜合北卡州、亞州、愛阿華州和俄亥俄州的選票，不過最可能的勝選路線都涵蓋佛州。

美國大選 川普 拜登 民調

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