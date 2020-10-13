川普擬「天天造勢」逆轉勝？ 幕僚：他會搞死自己

大選進入最後三周，尋求連任的川普總統要求競選團隊，直到11月3日之前，每天都要安排造勢行程，展開全力衝次；然而，但川普如此打算讓幕僚深感憂心，除了找不到逆轉劣勢的「亮點」，一名選舉顧問更說：「他會搞死自己。」

多項民調顯示，川普支持度持續落後民主黨候選人拜登；Axios新聞網站引述消息人士報導，競選團隊對川普「每天安排造勢行程」的命令努力配合，但川普此舉並未獲得選舉團隊全體人員贊同。

知情人士指出，民調落後的川普認為，與其在白宮西廂坐以待斃，不如放手一搏，在最後時刻全力跑行程，才有機會逆轉勝；但不少幕僚認為，密集安排造勢並不明智，一名選舉顧問更說：「他會搞死自己。」

一名選舉顧問接受訪問時分析：「川普嚴重得罪銀髮族選民，因為川普要老年人『別擔心病毒』、『別讓病毒主宰你的人生』，但有許多爺爺幾乎已一整年沒辦法見到孫子了。」

不過，川普陣營公關主任墨托(Tim Murtaugh)對Axios指出：「總統對於新冠病毒有親身經驗，他了解人民的感受。」

經過一連串自亂陣腳的選情傷害之後，川普想要扭轉頹勢，但時間所剩無幾；共和黨陣營當務之急，就是從開始全力反攻，讓造勢活動與參院司法委員會正在舉行中的大法官聽證會搭配，喚回川粉熱情，並且分散民眾對已奪走21萬4000條美國人命的疫情關注。

美聯社報導，某些樂觀派川普核心幕僚指出，川普具有主導話題、引人注意的特殊天分，2016年大選前的民調，川普似乎處於劣勢，最後卻勝出。

不過，某些共和黨人士認為，今年狀況恐怕難以複製2016年的成功模式，反而較像共和黨慘敗的1980年及2008年大選。

「我們狀況並不好。」共和黨資深民調專家艾瑞斯(Whit Ayres)說，「很明顯的，很多方面共和黨員是跟川普綁在同一艘船上的，這對於深紅州的共和黨候選人來說是好事，但如果在搖擺州則就麻煩了。」

至於共和黨目前選情是否有任何「亮點」，艾瑞斯則說：「想破了頭，還是想不出。」

確診病毒後恢復地方造勢行程，川普第一站是12日前往佛羅里達州三福市(Sanford)，緊接著13日轉往賓州，14日則到愛阿華州。

在攸關大選勝負的佛州，由於川普連續幾個月抨擊通訊投票，聲稱通訊投票舞弊叢生，如今似乎出現不利共和黨選情的反效果。

歷年來在佛州選舉當中，由於當地共和黨人士踴躍透過通訊投票行使投票權，使得民主黨候選人幾乎一路挨打。但今年因為川普頻頻譴責通訊投票，共和黨在佛州原本擁有的領先優勢，不復存在。

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