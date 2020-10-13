打抗中牌？ 拜登首訪俄州挺藍領 反對中國濫用貿易手段

民主黨總統候選人拜登12日到訪俄亥俄州，這是他自成為總統候選人以來首度到俄州造勢；他在托雷多(Toledo)向眾多藍領支持者承諾，他會站出來反對中國濫用貿易手段，將為美國勞工而戰，確實執行「買美國貨，支持美國工作」，「現代科技是美國而不是中國領軍。」

拜登稍晚還前往俄州辛辛那提(Cincinnati)出席選民動員活動，呼籲選民務必投票，並向辛辛那提的選民喊話：「你們可以改變未來。」

拜登的競選團隊上周才在俄州擴大廣告投放範圍，連續強化爭取當地選票的行動，顯示他非常希望贏回這個民主黨在2016年大幅落敗的州，擴大勝選基礎。

拜登團隊主要增加俄州西部農業郡縣以及東部、東南部阿帕拉契區郡縣(Appalachian counties)的競選廣告投入；四年前，川普在上述地區取得重大勝利，最終以8%的優勢獲勝。

托麗多位於伊利湖西岸，是俄州第四大城，美國汽車品牌「吉普」創立於該市。

拜登以車隊方式聚會並演講說，他的父親曾是通用汽車的員工，所以很了解汽車工業對當地居民的重大影響。

他介紹自己的經濟計畫，包括下個四年創造1860萬個工作機會，不會對年收入40萬元以下者增稅，且將讓大企業與富豪支付該繳的稅。

他並說，當選後會把所有的工作交給「持核可證的工會」；此外，他會確實執行「買美國產品、支持美國工作」，對從美國移出工作的企業，處以10%罰款，帶工作回美國的製造業，則可獲獎勵。

拜登指責川普「只在乎股市」、「只會替富人減稅」；新冠疫情爆發後，美國死了20多萬人，而川普早在1月就知道這種病毒的嚴重性，卻「什麼都沒做」，導致包括俄州在內的製造業工作大量流失。

他也提到，川普政府急著任命新的最高法院大法官，就是想要取消可負擔健保。

拜登說，他當選就會實施「可負擔健保」、「可負擔住房」。

副總統潘斯12日也至俄州拜票，參加在哥倫布市舉行的「讓美國再次偉大」造勢活動，潘斯告訴出席的俄州民眾，「你們2016年對川普投下支持票，我知道你們會同意再讓他執政四年」，敦促選民再次投票給川普。

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