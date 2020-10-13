打抗中牌？ 拜登首訪俄州挺藍領 反對中國濫用貿易手段

民主黨總統候選人拜登12日到訪俄亥俄州，這是他自成為總統候選人以來首度到俄州造勢；他在托雷多(Toledo)向眾多藍領支持者承諾，他會站出來反對中國濫用貿易手段，將為美國勞工而戰，確實執行「買美國貨，支持美國工作」，「現代科技是美國而不是中國領軍。」
拜登稍晚還前往俄州辛辛那提(Cincinnati)出席選民動員活動，呼籲選民務必投票，並向辛辛那提的選民喊話：「你們可以改變未來。」
拜登的競選團隊上周才在俄州擴大廣告投放範圍，連續強化爭取當地選票的行動，顯示他非常希望贏回這個民主黨在2016年大幅落敗的州，擴大勝選基礎。
拜登團隊主要增加俄州西部農業郡縣以及東部、東南部阿帕拉契區郡縣(Appalachian counties)的競選廣告投入；四年前，川普在上述地區取得重大勝利，最終以8%的優勢獲勝。
托麗多位於伊利湖西岸，是俄州第四大城，美國汽車品牌「吉普」創立於該市。
拜登以車隊方式聚會並演講說，他的父親曾是通用汽車的員工，所以很了解汽車工業對當地居民的重大影響。
他介紹自己的經濟計畫，包括下個四年創造1860萬個工作機會，不會對年收入40萬元以下者增稅，且將讓大企業與富豪支付該繳的稅。
他並說，當選後會把所有的工作交給「持核可證的工會」；此外，他會確實執行「買美國產品、支持美國工作」，對從美國移出工作的企業，處以10%罰款，帶工作回美國的製造業，則可獲獎勵。
拜登指責川普「只在乎股市」、「只會替富人減稅」；新冠疫情爆發後，美國死了20多萬人，而川普早在1月就知道這種病毒的嚴重性，卻「什麼都沒做」，導致包括俄州在內的製造業工作大量流失。
他也提到，川普政府急著任命新的最高法院大法官，就是想要取消可負擔健保。
拜登說，他當選就會實施「可負擔健保」、「可負擔住房」。
副總統潘斯12日也至俄州拜票，參加在哥倫布市舉行的「讓美國再次偉大」造勢活動，潘斯告訴出席的俄州民眾，「你們2016年對川普投下支持票，我知道你們會同意再讓他執政四年」，敦促選民再次投票給川普。
根據紐約時報和西耶納學院(New York Times/Siena College)與RealClearPolitics民調，民主黨總統候選人拜登在川普總統上次勝選的關鍵中西部州保持領先，包括密西根州和威斯康辛州，而且獨立選民更青睞拜登；政治新聞網站「Politico」分析，雖然部分州需多日計票，但若選舉日當晚能確定贏家，勝選者幾乎可肯定不是川普。
參院司法委員會12日舉行聯邦最高法院大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命聽證會，兩黨國會議員立場明顯分歧。民主黨參議員強調，巴瑞特進入最高法院後，俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(ACA)恐將不保，共和黨參議員則說，巴瑞特的任命程序完全依法行事，定22日投票。在聽證會的會場外則有人聚眾滋事，22人被捕。
大選進入最後三周，尋求連任的川普總統要求競選團隊，直到11月3日之前，每天都要安排造勢行程，展開全力衝次；然而，但川普如此打算讓幕僚深感憂心，除了找不到逆轉劣勢的「亮點」，一名選舉顧問更說：「他會搞死自己。」
民主黨總統候選人拜登12日到訪俄亥俄州，這是他自成為總統候選人以來首度到俄州造勢；他在托雷多(Toledo)向眾多藍領支持者承諾，他會站出來反對中國濫用貿易手段，將為美國勞工而戰，確實執行「買美國貨，支持美國工作」，「現代科技是美國而不是中國領軍。」
總統大選倒數21天，川普總統12日前往佛州桑福德(Sanford)鞏固基本盤選民；在此之前他依然推文不斷，一下子對經濟成長激勵喊話，一下子批民主黨總統候選人拜登、批傳統媒體，還分別要加州和紐約「下地獄」。
美國總統川普周一 (10月12日)在佛羅裡達州舉行造勢晚會。這也是他在出院後的首場公開集會。在大批支持者前面發表演講的他並沒有戴口罩。
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