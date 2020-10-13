「加州、紐約下地獄」川普推文拉票 1天發推51次

總統大選倒數21天，川普總統12日前往佛州桑福德(Sanford)鞏固基本盤選民；在此之前他依然推文不斷，一下子對經濟成長激勵喊話，一下子批民主黨總統候選人拜登、批傳統媒體，還分別要加州和紐約「下地獄」。

川普自從確診新冠肺炎後，發文頻率暴增，以12日為例，川普自上午7時30分開始發文，至晚間8時在佛州拉票，川普共發文51則，轉推推文51則。

「紐約已經下地獄」、「加州正在下地獄」、「伊利諾州很糟」，川普要支持者投票給他並表示，要留住保障人民攜帶武器實施正當防衛的憲法第二修正案，就要投給川普。

川普轉發兩則選票處理疏漏的新聞，分別是一名紐澤西州郵局員工被控丟掉99張選票；近5萬名俄亥俄選民拿到有問題的選票，川普說，這就是操縱選舉。

川普多次以大寫形容經濟成長狀況說，股市表現史上最好，經濟馬上就要突破歷史紀錄，在拜登執政下只有加稅，失業和前所未有的大蕭條。

「股市大漲，難道我都沒功勞？假新聞報導裡從來不提到我。」川普在推文說：「朝史上最棒的經濟前進！股市又漲了300點，別讓拜登給破壞了。」

川普還拿拜登12日在在俄亥俄州競選時，再度口誤稱自己要競選參議員一事做文章說，這狀況只會越來越糟，也不是美國所能承受的，若拜登當選，中國將會擁有美國。

拜登不僅口誤說錯自己正在競選的職位，福斯新聞報導，拜登似乎也說不出共和黨參議員羅穆尼(Mitt Romney)的名字；川普說，「若是我這樣，我就是失格，若是他，他只是昏昏欲睡的拜登。」

川普說，若不是前總統歐巴馬和拜登做得太糟，他也不會當上總統；事實就是這兩個人很糟糕，且他的施政滿意度也比這兩人好多了。

「11月3日將是美國偉大的一天，史上最激勵人心的一天，甚至超過2016年。」川普說。

統計專家席佛(Nate Silver)成立的選舉預測網站五三八(FiveThirtyEight)指出，拜登全國支持度達52.3%，川普42%，兩人差距10.4個百分點。

川普說，到處都是假新聞，傳統媒體徹底瘋了，因為他們了解到川普與共和黨在所有民調上大獲全勝，傳統媒體卻撰寫一則又一則的假新聞，川普批評傳統媒體是真正的病人，呼籲支持者投票。

連公認挺川普的福斯新聞(Fox)都難逃川普批評；他說，「福斯新聞容許越來越多的川普負面廣告，今昔不同往日，但我們會贏得比2016年更多。」

川普總統12日赴佛州造勢，行前推文不斷，還分別要紐約和加州「下地獄」。(截自川普推特)

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