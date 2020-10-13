出院後首造勢 川普：我覺得自己很強大

美國總統川普周一 (10月12日)在佛羅裡達州舉行造勢晚會。這也是他在出院後的首場公開集會。在大批支持者前面發表演講的他並沒有戴口罩。
他說：「你們的祈禱讓我很振奮，你們的支持讓我很慚愧。」
川普的醫生康利 (Sean Conley)在集會前宣稱，特朗普多次檢測新冠病毒結果皆呈陰性。
他說：「這些全面的數據，再加上美國疾病管制局有關解除病毒散播預防措施的指導方針，都讓我們的醫療團隊能夠依循評估，確定總統不會傳染給其他人。」
在康利發表聲明的前一天，川普曾在推特上表示，他已經收到了白宮醫生對他健康狀況的說明。
不過這條推文卻因違反了推特關於傳播新冠肺炎錯誤信息的規定而被推特刪除。川普還曾在接受採訪時聲稱，他對該病毒的免疫力「也許是很長一段時間，也許很短，可能是一輩子」。
對於川普舉行公開集會的決定，有多位專家表示擔憂。主責防疫的免疫學家佛奇 (Anthony Fauci)說，在佛羅裡達州新冠病毒病例上升之際，川普舉行集會是「自找麻煩」。
鄒宗翰/楊威廉 (法新社、德新社)
© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
【 本文章由德國之聲授權提供】
美國總統川普周一 (10月12日)在佛羅裡達州舉行造勢晚會。這也是他在出院後的首場公開集會。在大批支持者前面發表演講的他並沒有戴口罩。
美國聯邦參議院司法委員會12日起一連三天舉行聽證會，審查大法官被提名人巴瑞特（Amy Coney Barrett）的資格...
美國參議院自十二日起舉行大法官提名人巴瑞特的任命聽證會，英國廣播公司（ＢＢＣ）指，這項提名案引發爭議，是因為參院共和黨領...
美國最高法院大法官被提名人巴瑞特，十二日出席參院司法委員會任命聽證會。巴瑞特發表書面聲明說，她會秉公判決法律案件，「不論...
即將舉行的美國總統大選受到世界各國領導人密切關注，專家認為，若美國總統川普在選舉中失敗，全球其他擁護類似民粹政治的領袖恐...
CBS報道說，上周五，川普總統得到了來自塔利班「不同尋常」的支持。塔利班發言人穆賈希德（ Zabihullah Mujahid）在接受CBS電話採訪時表示：「我們希望他能夠贏得選舉，並結束美國在阿富汗的軍事存在...
要砸多少錢才能當選美國總統？媒體針對歷年總統候選人的投入金額，乘以獲得的票數，算出美國的總統大選選票是全世界民主國家選舉中「最昂貴的」，每張選票價值13元美金。加上美國對於候選人經費並未有限制...
韓聯社報導，南韓駐美大使李秀赫11日以視訊方式出席國會外交統一委員會時表示，若民主黨總統候選人拜登當選新任美國總統，美方...
距11月3日美國2020大選投票剩不到一個月，「華盛頓郵報」報導，有別於4年前許多人在最後一刻決定給政治素人川普一個機會...
川普總統次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)11日回應媒體報導指數百企業、團體和外國政府近年來挹注川普集團的消息時表示，川普集團僅代表家族企業的一小部分，且在父親就任總統後從未在財務上獲利。
據說英國首相強生內閣認定川普總統連任無望，為了過完年後美、英自由貿易談判能有好結果，已開始向民主黨總統候選人拜登示好；強生內閣試圖擱置「英國脫歐協議」(Brexit Withdrawal Agreement)裡，有關北愛爾蘭的條文部分，拜登曾警告一旦他當選，不會對此袖手旁觀。
最新一波新冠疫情紓困方案是否有譜？民主黨籍聯邦眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)11日指出，川普政府剛提出的提議「非常不恰當」。她說，想不通究竟草案是誰在力推，因為川普政府從疫情發生以來，「直到今天所有因應計畫都十分糟糕，成果根本是一敗塗地」。
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言