出院後首造勢 川普：我覺得自己很強大

美國總統川普周一 (10月12日)在佛羅裡達州舉行造勢晚會。這也是他在出院後的首場公開集會。在大批支持者前面發表演講的他並沒有戴口罩。

他說：「你們的祈禱讓我很振奮，你們的支持讓我很慚愧。」

川普的醫生康利 (Sean Conley)在集會前宣稱，特朗普多次檢測新冠病毒結果皆呈陰性。

他說：「這些全面的數據，再加上美國疾病管制局有關解除病毒散播預防措施的指導方針，都讓我們的醫療團隊能夠依循評估，確定總統不會傳染給其他人。」

在康利發表聲明的前一天，川普曾在推特上表示，他已經收到了白宮醫生對他健康狀況的說明。

不過這條推文卻因違反了推特關於傳播新冠肺炎錯誤信息的規定而被推特刪除。川普還曾在接受採訪時聲稱，他對該病毒的免疫力「也許是很長一段時間，也許很短，可能是一輩子」。

對於川普舉行公開集會的決定，有多位專家表示擔憂。主責防疫的免疫學家佛奇 (Anthony Fauci)說，在佛羅裡達州新冠病毒病例上升之際，川普舉行集會是「自找麻煩」。

鄒宗翰/楊威廉 (法新社、德新社)

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