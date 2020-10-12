美媒：塔利班「不同尋常」的支持川普連任

（德國之聲中文網）CBS報道說，上周五，川普總統得到了來自塔利班「不同尋常」的支持。塔利班發言人穆賈希德（ Zabihullah Mujahid）在接受CBS電話採訪時表示：「我們希望他能夠贏得選舉，並結束美國在阿富汗的軍事存在。」

此外，塔利班還就川普總統感染新冠病毒表達了憂慮。另外一名塔利班高級官員對CBS新聞頻道表示：「我們聽說川普感染了新冠病毒後，對他的健康狀況很擔心。現在看起來，他的情況正在好轉。」

川普競選團隊周六拒絕了來自塔利班的支持。川普競選團隊發言人穆爾陶夫（ Tim Murtaugh）周六對CBS表示：「塔利班應當清楚，川普總統會盡一切努力捍衛美國的利益。」

川普總統周三宣布，美國將在聖誕節前從阿富汗撤出全部軍隊。塔利班對這一聲明表示歡迎，並在一天之後發出支持川普連任的表態。

川普此前曾多次表示將從阿富汗撤出美軍。上周三，他發出推文稱：「駐扎阿富汗的勇敢的美軍男女士兵已經為數不多，我們應當讓他們在聖誕節前回家。」塔利班對此表示歡迎。塔利班發言人表示：「這是貫徹塔利班同美國協定的一個積極步驟。」今年二月，川普政府同塔利班在多哈簽署了一份歷史性協議，雙方就從阿富汗撤出駐扎已近20年的美國軍隊達成了共識。

目前，阿富汗政府代表正在同塔利班方面就簽署和平協定在卡塔爾舉行談判。2001年「911」恐怖襲擊發生後，美軍對阿富汗發動軍事進攻，並推翻了塔利班政權。

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