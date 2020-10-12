美媒：塔利班「不同尋常」的支持川普連任

（德國之聲中文網）CBS報道說，上周五，川普總統得到了來自塔利班「不同尋常」的支持。塔利班發言人穆賈希德（ Zabihullah Mujahid）在接受CBS電話採訪時表示：「我們希望他能夠贏得選舉，並結束美國在阿富汗的軍事存在。」
此外，塔利班還就川普總統感染新冠病毒表達了憂慮。另外一名塔利班高級官員對CBS新聞頻道表示：「我們聽說川普感染了新冠病毒後，對他的健康狀況很擔心。現在看起來，他的情況正在好轉。」
川普競選團隊周六拒絕了來自塔利班的支持。川普競選團隊發言人穆爾陶夫（ Tim Murtaugh）周六對CBS表示：「塔利班應當清楚，川普總統會盡一切努力捍衛美國的利益。」
川普總統周三宣布，美國將在聖誕節前從阿富汗撤出全部軍隊。塔利班對這一聲明表示歡迎，並在一天之後發出支持川普連任的表態。
川普此前曾多次表示將從阿富汗撤出美軍。上周三，他發出推文稱：「駐扎阿富汗的勇敢的美軍男女士兵已經為數不多，我們應當讓他們在聖誕節前回家。」塔利班對此表示歡迎。塔利班發言人表示：「這是貫徹塔利班同美國協定的一個積極步驟。」今年二月，川普政府同塔利班在多哈簽署了一份歷史性協議，雙方就從阿富汗撤出駐扎已近20年的美國軍隊達成了共識。
目前，阿富汗政府代表正在同塔利班方面就簽署和平協定在卡塔爾舉行談判。2001年「911」恐怖襲擊發生後，美軍對阿富汗發動軍事進攻，並推翻了塔利班政權。
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即將舉行的美國總統大選受到世界各國領導人密切關注，專家認為，若美國總統川普在選舉中失敗，全球其他擁護類似民粹政治的領袖恐...
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要砸多少錢才能當選美國總統？媒體針對歷年總統候選人的投入金額，乘以獲得的票數，算出美國的總統大選選票是全世界民主國家選舉中「最昂貴的」，每張選票價值13元美金。加上美國對於候選人經費並未有限制...
韓聯社報導，南韓駐美大使李秀赫11日以視訊方式出席國會外交統一委員會時表示，若民主黨總統候選人拜登當選新任美國總統，美方...
川普總統次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)11日回應媒體報導指數百企業、團體和外國政府近年來挹注川普集團的消息時表示，川普集團僅代表家族企業的一小部分，且在父親就任總統後從未在財務上獲利。
據說英國首相強生內閣認定川普總統連任無望，為了過完年後美、英自由貿易談判能有好結果，已開始向民主黨總統候選人拜登示好；強生內閣試圖擱置「英國脫歐協議」(Brexit Withdrawal Agreement)裡，有關北愛爾蘭的條文部分，拜登曾警告一旦他當選，不會對此袖手旁觀。
最新一波新冠疫情紓困方案是否有譜？民主黨籍聯邦眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)11日指出，川普政府剛提出的提議「非常不恰當」。她說，想不通究竟草案是誰在力推，因為川普政府從疫情發生以來，「直到今天所有因應計畫都十分糟糕，成果根本是一敗塗地」。
民主黨總統候選人拜登表示，他「唯一敗選的可能」是川普陣營在投票所「動手腳」；他指控川普派遣持槍人士到投票所，徒增選民恐懼，將讓雙邊都無法接受敗選結果。
南卡羅來納州民主黨聯邦參議員候選人哈里森(Jaime Harrison)打破國會募款紀錄，在最後一季為他與現任共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)的選戰，募得5700萬元。
民主黨總統候選人拜登將於12日到俄亥俄州舉行他這次大選第一場在俄州的大型競選活動；副總統潘斯也計畫於當日來到俄州哥倫布市(Columbus)進行「讓美國再度偉大」(Make America Great Again)競選活動。
最高法院大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)12日即將以視訊方式出席參院司法委員會任命聽證會，媒體取得巴瑞特的開場白內容報導，她頌揚法律職涯導師、已故大法官史卡里亞(Antonin Scalia)教導她的不只法律，還有家庭與夫妻關係，強調她被提名接替已故大法官魯絲‧貝德‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)，但無人能取代金斯柏；此外，她認為法律縱然對自由社會的執法具有關鍵責任，但政策決定和價值判斷應由民選官員而非法院決定。
2018年，最高法院大法官被提名人卡瓦諾(Brett Kavanaugh)聽證會伊始，參院司法委員會當時的主席葛拉斯理(Charles Grassley)發言，就被加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)的犀利詰問不停打斷；賀錦麗當時的杯葛策略並未奏效，卡瓦諾最終仍獲任命為大法官；兩年後，共和黨再次提名大法官人選巴瑞特(Amy Coney Barrett)，此次賀錦麗成了眾所矚目的民主黨總統候選人，但「紐約時報」形容，大舞台與大風險並存。
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