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錢砸越多越容易贏？ 美國大選的金錢戰

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

要砸多少錢才能當選美國總統？媒體針對歷年總統候選人的投入金額，乘以獲得的票數，算出美國的總統大選選票是全世界民主國家選舉中「最昂貴的」，每張選票價值13元美金。加上美國對於候選人經費並未有限制，大家花錢更不手軟。但錢砸越多是否就代表越容易贏？其實不盡然，尤其難以撼動死忠票倉。

《Quartz》報導，離美國總統大選剩不到一個月，即使今年因為疫情關係，大型造勢活動大幅減少，但川普拜登雙方陣營砸在廣告宣傳的經費上，各自都花費超過3.5億美金，而根據統計，美國的選票也是眾多民主國家中最貴的。

一張選票究竟價值多少？媒體綜合歷任總統花費的選舉資金（不包含選舉人各自的政黨或者行動委員會提供的資金），除以獲得的總票數，結果得出目前最貴的選票為2008年當選的歐巴馬，他所獲得每張選票平均為13塊美金，而2016年當選的川普，獲得的每張選票則「價值」約5.8塊美金。

和其他民主國家相比，美國對於候選人經費並無上限規定，加拿大、法國等則對於選舉經費有上限規定。根據統計，在美國之外，加拿大在2019年的總理大選中，平均每張選票價值6塊美金，其自由黨總花費為2610萬美金，略低於支出上限的2900萬美金，2019年的英國保守黨選舉，平均每張票1.5塊美金，不過也有國家的票比美國「貴」，例如印度的印度人民黨在2019年的選舉中，平均一張票花費了18塊美金。

金錢的確在民主國家的選舉達到關鍵作用，但真的錢砸越多越容易贏嗎？Investopia報導，砸錢對於死忠票倉可能起不了太大的作用，尤其是那種幾代人都效忠同一個政黨的選民，且候選人的廣告支出只是選舉中很小的一部分，還沒包括計票、製作票等成本，CNBC報導，今年光是為了美國大選，總成本可能飆破108億美金，但金錢仍然不能左右選舉結果。

羅格斯大學的政治學教授理查德表示，錢砸得再多，但金錢等於成功依然是錯誤的觀念，還要顧及情勢等環境因素，如前紐約市長彭博當初狠砸5億美金角逐民主黨總統候選人的位子，卻連1％的選票都拿不到。

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美國大選 川普 拜登

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