錢砸越多越容易贏？ 美國大選的金錢戰

要砸多少錢才能當選美國總統？媒體針對歷年總統候選人的投入金額，乘以獲得的票數，算出美國的總統大選選票是全世界民主國家選舉中「最昂貴的」，每張選票價值13元美金。加上美國對於候選人經費並未有限制，大家花錢更不手軟。但錢砸越多是否就代表越容易贏？其實不盡然，尤其難以撼動死忠票倉。
《Quartz》報導，離美國總統大選剩不到一個月，即使今年因為疫情關係，大型造勢活動大幅減少，但川普與拜登雙方陣營砸在廣告宣傳的經費上，各自都花費超過3.5億美金，而根據統計，美國的選票也是眾多民主國家中最貴的。
一張選票究竟價值多少？媒體綜合歷任總統花費的選舉資金（不包含選舉人各自的政黨或者行動委員會提供的資金），除以獲得的總票數，結果得出目前最貴的選票為2008年當選的歐巴馬，他所獲得每張選票平均為13塊美金，而2016年當選的川普，獲得的每張選票則「價值」約5.8塊美金。
和其他民主國家相比，美國對於候選人經費並無上限規定，加拿大、法國等則對於選舉經費有上限規定。根據統計，在美國之外，加拿大在2019年的總理大選中，平均每張選票價值6塊美金，其自由黨總花費為2610萬美金，略低於支出上限的2900萬美金，2019年的英國保守黨選舉，平均每張票1.5塊美金，不過也有國家的票比美國「貴」，例如印度的印度人民黨在2019年的選舉中，平均一張票花費了18塊美金。
金錢的確在民主國家的選舉達到關鍵作用，但真的錢砸越多越容易贏嗎？Investopia報導，砸錢對於死忠票倉可能起不了太大的作用，尤其是那種幾代人都效忠同一個政黨的選民，且候選人的廣告支出只是選舉中很小的一部分，還沒包括計票、製作票等成本，CNBC報導，今年光是為了美國大選，總成本可能飆破108億美金，但金錢仍然不能左右選舉結果。
羅格斯大學的政治學教授理查德表示，錢砸得再多，但金錢等於成功依然是錯誤的觀念，還要顧及情勢等環境因素，如前紐約市長彭博當初狠砸5億美金角逐民主黨總統候選人的位子，卻連1％的選票都拿不到。
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韓聯社報導，南韓駐美大使李秀赫11日以視訊方式出席國會外交統一委員會時表示，若民主黨總統候選人拜登當選新任美國總統，美方...
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川普總統次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)11日回應媒體報導指數百企業、團體和外國政府近年來挹注川普集團的消息時表示，川普集團僅代表家族企業的一小部分，且在父親就任總統後從未在財務上獲利。
據說英國首相強生內閣認定川普總統連任無望，為了過完年後美、英自由貿易談判能有好結果，已開始向民主黨總統候選人拜登示好；強生內閣試圖擱置「英國脫歐協議」(Brexit Withdrawal Agreement)裡，有關北愛爾蘭的條文部分，拜登曾警告一旦他當選，不會對此袖手旁觀。
最新一波新冠疫情紓困方案是否有譜？民主黨籍聯邦眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)11日指出，川普政府剛提出的提議「非常不恰當」。她說，想不通究竟草案是誰在力推，因為川普政府從疫情發生以來，「直到今天所有因應計畫都十分糟糕，成果根本是一敗塗地」。
民主黨總統候選人拜登表示，他「唯一敗選的可能」是川普陣營在投票所「動手腳」；他指控川普派遣持槍人士到投票所，徒增選民恐懼，將讓雙邊都無法接受敗選結果。
南卡羅來納州民主黨聯邦參議員候選人哈里森(Jaime Harrison)打破國會募款紀錄，在最後一季為他與現任共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)的選戰，募得5700萬元。
民主黨總統候選人拜登將於12日到俄亥俄州舉行他這次大選第一場在俄州的大型競選活動；副總統潘斯也計畫於當日來到俄州哥倫布市(Columbus)進行「讓美國再度偉大」(Make America Great Again)競選活動。
最高法院大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)12日即將以視訊方式出席參院司法委員會任命聽證會，媒體取得巴瑞特的開場白內容報導，她頌揚法律職涯導師、已故大法官史卡里亞(Antonin Scalia)教導她的不只法律，還有家庭與夫妻關係，強調她被提名接替已故大法官魯絲‧貝德‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)，但無人能取代金斯柏；此外，她認為法律縱然對自由社會的執法具有關鍵責任，但政策決定和價值判斷應由民選官員而非法院決定。
2018年，最高法院大法官被提名人卡瓦諾(Brett Kavanaugh)聽證會伊始，參院司法委員會當時的主席葛拉斯理(Charles Grassley)發言，就被加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)的犀利詰問不停打斷；賀錦麗當時的杯葛策略並未奏效，卡瓦諾最終仍獲任命為大法官；兩年後，共和黨再次提名大法官人選巴瑞特(Amy Coney Barrett)，此次賀錦麗成了眾所矚目的民主黨總統候選人，但「紐約時報」形容，大舞台與大風險並存。
最資深的自由派大法官魯絲·巴德爾‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg) 驟逝，川普總統宣布提名48歲聯邦法院法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)出任最高法院大法官的兩周之後，參院司法委員會任命聽證會12日就要登場。對於川普趕在大選之前完成大法官遺缺遞補，兩黨議員看法嚴重分歧，新冠病毒疫情更成了政治因素之外，可能影響聽證會的重要變數。
距離總統大選投票日僅剩三周多，華盛頓郵報(WP)與美國廣播公司新聞網(Post-ABC)民調顯示，川普總統仍持續落後前副總統拜登多達兩位數，受到新冠病毒疫情相關議題影響，導致他失信於民。
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