川普靠當總統牟利？ 次子艾瑞克：虧很多錢

川普總統次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)11日回應媒體報導指數百企業、團體和外國政府近年來挹注川普集團的消息時表示，川普集團僅代表家族企業的一小部分，且在父親就任總統後從未在財務上獲利。
現為川普集團的副總裁的艾瑞克接受「美國廣播公司」(ABC)政論節目「本周」(This Week)訪問時說：「我們虧很多錢，我爸砸錢選總統，他不在乎；他想做對的事，川普在這世界上最需要的工作，就是這份工作。」
「紐約時報」日前引述川普的稅務紀錄報導，數百企業與個人透過川普家庭企業討好川普並換取利益，在他擔任總統近兩年來獲利1200萬元，川普家庭的度假村和酒店形同「川普政府的守門員」。
艾瑞克受訪時批評「紐時」報導為「假新聞」，譴責近兩周關於總統財務方面的「假新聞」試圖影響他競選連任。
ABC白宮記者卡爾(Jonathan Karl)問艾瑞克關於總統債務的問題，「紐時」報導數據逾4億元，艾瑞克則說這在與他同等級的房地產大亨而言，是稀鬆平常的事。
艾瑞克還錯誤地宣稱，總統的債權人眾所皆知，「這都在他的財務披露中」，此指總統根據聯邦官箴規範提交的年度報告，但其實報告中並未列出川普的債權人清單。
川普也不像歷任總統公布報稅紀錄，艾瑞克說：「你們知道我爸欠誰錢，我爸身價數十億，考量他的淨身家，負債比例非常、非常低。」
「如果你擁有建築、房地產，就會肩負部分債務，這就是開發商、企業主做的事，他們都有債務」；他說：「我們擁有成功的企業，這不是新聞，這份債務也助他當選。」
據說英國首相強生內閣認定川普總統連任無望，為了過完年後美、英自由貿易談判能有好結果，已開始向民主黨總統候選人拜登示好；強生內閣試圖擱置「英國脫歐協議」(Brexit Withdrawal Agreement)裡，有關北愛爾蘭的條文部分，拜登曾警告一旦他當選，不會對此袖手旁觀。
本月二日確診新冠病毒的美國總統川普，十日在白宮向數百名支持者簡短發表演說，這是他五日出院返回白宮後首次參加公開活動。他在...
「再出發吧...天公就疼這款命？」中標染疫而在白宮隔離的美國總統川普，11日晚間在視訊造勢活動中，自行宣稱「自己已經正式康復...快篩檢驗終於『全面陰性』」，因此他將自周一開始全面恢復實體造勢，並於第一時間趕赴最重要的「選戰天王山」佛羅里達州，盛大地為自己的康復舉行衝刺造勢。根據《Axios》與《國會山莊報》的報導，儘管距離11月3日大選決戰日，已進入倒數22天，但癒後奮起的川普卻對幕僚團下達了軍令狀，要求從周一開始到投票日為止，「每天的行程表都必須塞滿真人大型造勢」。雖然川普本人對於實體活動的堅持，在幕僚團之間反應不一；但同一時間，至關重要的美國最高法院大法官提名聽證會，也將自12日下午開始，全案最快將在10月23日——也就是選前10天——強行進入參議院兩黨對決並完成任命，因此川普周一的高調復出，也昭示著本屆選戰「十月驚奇」的亂鬥開打。
2018年，最高法院大法官被提名人卡瓦諾(Brett Kavanaugh)聽證會伊始，參院司法委員會當時的主席葛拉斯理(Charles Grassley)發言，就被加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)的犀利詰問不停打斷；賀錦麗當時的杯葛策略並未奏效，卡瓦諾最終仍獲任命為大法官；兩年後，共和黨再次提名大法官人選巴瑞特(Amy Coney Barrett)，此次賀錦麗成了眾所矚目的民主黨總統候選人，但「紐約時報」形容，大舞台與大風險並存。
48歲的NBA前球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）在他的網路廣播節目坦承，今年美國總統選舉是他首度投...
川普總統次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)11日回應媒體報導指數百企業、團體和外國政府近年來挹注川普集團的消息時表示，川普集團僅代表家族企業的一小部分，且在父親就任總統後從未在財務上獲利。
最新一波新冠疫情紓困方案是否有譜？民主黨籍聯邦眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)11日指出，川普政府剛提出的提議「非常不恰當」。她說，想不通究竟草案是誰在力推，因為川普政府從疫情發生以來，「直到今天所有因應計畫都十分糟糕，成果根本是一敗塗地」。
民主黨總統候選人拜登表示，他「唯一敗選的可能」是川普陣營在投票所「動手腳」；他指控川普派遣持槍人士到投票所，徒增選民恐懼，將讓雙邊都無法接受敗選結果。
南卡羅來納州民主黨聯邦參議員候選人哈里森(Jaime Harrison)打破國會募款紀錄，在最後一季為他與現任共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)的選戰，募得5700萬元。
民主黨總統候選人拜登將於12日到俄亥俄州舉行他這次大選第一場在俄州的大型競選活動；副總統潘斯也計畫於當日來到俄州哥倫布市(Columbus)進行「讓美國再度偉大」(Make America Great Again)競選活動。
最高法院大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)12日即將以視訊方式出席參院司法委員會任命聽證會，媒體取得巴瑞特的開場白內容報導，她頌揚法律職涯導師、已故大法官史卡里亞(Antonin Scalia)教導她的不只法律，還有家庭與夫妻關係，強調她被提名接替已故大法官魯絲‧貝德‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)，但無人能取代金斯柏；此外，她認為法律縱然對自由社會的執法具有關鍵責任，但政策決定和價值判斷應由民選官員而非法院決定。
最資深的自由派大法官魯絲·巴德爾‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg) 驟逝，川普總統宣布提名48歲聯邦法院法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)出任最高法院大法官的兩周之後，參院司法委員會任命聽證會12日就要登場。對於川普趕在大選之前完成大法官遺缺遞補，兩黨議員看法嚴重分歧，新冠病毒疫情更成了政治因素之外，可能影響聽證會的重要變數。
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