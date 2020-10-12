川普靠當總統牟利？ 次子艾瑞克：虧很多錢

川普總統次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)11日回應媒體報導指數百企業、團體和外國政府近年來挹注川普集團的消息時表示，川普集團僅代表家族企業的一小部分，且在父親就任總統後從未在財務上獲利。

現為川普集團的副總裁的艾瑞克接受「美國廣播公司」(ABC)政論節目「本周」(This Week)訪問時說：「我們虧很多錢，我爸砸錢選總統，他不在乎；他想做對的事，川普在這世界上最需要的工作，就是這份工作。」

「紐約時報」日前引述川普的稅務紀錄報導，數百企業與個人透過川普家庭企業討好川普並換取利益，在他擔任總統近兩年來獲利1200萬元，川普家庭的度假村和酒店形同「川普政府的守門員」。

艾瑞克受訪時批評「紐時」報導為「假新聞」，譴責近兩周關於總統財務方面的「假新聞」試圖影響他競選連任。

ABC白宮記者卡爾(Jonathan Karl)問艾瑞克關於總統債務的問題，「紐時」報導數據逾4億元，艾瑞克則說這在與他同等級的房地產大亨而言，是稀鬆平常的事。

艾瑞克還錯誤地宣稱，總統的債權人眾所皆知，「這都在他的財務披露中」，此指總統根據聯邦官箴規範提交的年度報告，但其實報告中並未列出川普的債權人清單。

川普也不像歷任總統公布報稅紀錄，艾瑞克說：「你們知道我爸欠誰錢，我爸身價數十億，考量他的淨身家，負債比例非常、非常低。」

「如果你擁有建築、房地產，就會肩負部分債務，這就是開發商、企業主做的事，他們都有債務」；他說：「我們擁有成功的企業，這不是新聞，這份債務也助他當選。」

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