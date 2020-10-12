傳英國強生內閣認川普連任無望 轉向押注拜登

據說英國首相強生內閣認定川普總統連任無望，為了過完年後美、英自由貿易談判能有好結果，已開始向民主黨總統候選人拜登示好；強生內閣試圖擱置「英國脫歐協議」(Brexit Withdrawal Agreement)裡，有關北愛爾蘭的條文部分，拜登曾警告一旦他當選，不會對此袖手旁觀。

「每日郵報」(Daily Mail)11日報導，距離美國總統選舉日只剩22天，一位英國保守黨高層人士向「周日泰晤士報」(Sunday Times)透露，雖然川普曾因感染新冠病毒而住院，但很快就返回白宮，並在10日白宮外向數百賓客自稱病情痊癒，「我感覺氣色大大好轉」，但強生內閣仍打算放棄川普。

美、英兩國正在談判兩國未來自由貿易協定，英方由國貿大臣特拉斯(Liz Truss)主持談判。

強生內閣打算制定「國立市場法」(Internal Market Bill)，來擱置脫歐協議裡的北愛條文篇章。拜登9月在社群媒體推特上發文警告，英國去年與歐盟簽定脫歐協議，但強生首相有意授權給內閣大臣，不執行協議裡有關北愛爾蘭地位的條文篇節，該舉動勢必違反國際法，恐危及刻在磋商中的美英自由貿易協定。

美英自由貿易協定磋商完成，還得由美國國會批准；民主黨控制的眾院已放話，要擱置兩國自貿協定的進程。

拜登推文說，1998年簽訂的「耶穌受難日協議」(Good Friday Agreement)給北愛爾蘭地方自治權，為當地帶來和平，他不容該協議成為英國脫歐下的犧牲品，任何美英自由貿易協定，都要看英方遵守脫歐協議而定。

拜登的放話，曾引發強生內閣裡脫歐派譁然，相形之下，川普政府顯得有彈性得多，只是兩國對食品安全標準，仍有許多意見不和。

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