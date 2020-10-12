新冠紓困案有譜？ 波洛西轟川普對抗疫作戰「不在乎」

最新一波新冠疫情紓困方案是否有譜？民主黨籍聯邦眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)11日指出，川普政府剛提出的提議「非常不恰當」。她說，想不通究竟草案是誰在力推，因為川普政府從疫情發生以來，「直到今天所有因應計畫都十分糟糕，成果根本是一敗塗地」。

川普總統日前揚言停止與民主黨國會議員的紓困協商，並說任何新計畫要「等到我勝選」之後才談。然而相隔幾天之後，川普政府就開始推動最新一波規模1兆8000億元的疫情紓困法案，金額低於民主黨國會議員要求的2兆2000億元規模。

波洛西在給民主黨國會同僚的信中寫道，從上周的最新發展看出，川普根本未嚴肅看待抗疫作戰，不管是他的個人觀點，或是從全國的角度來考量，都不在乎。她在信中寫道：「我們周六終於接到行政部門的回應，從他們的態度可以看出提議非常不恰當。」

她表示，眾院民主黨團與川普政府的歧見，並不只有紓困法案的金額而已，對於如何打擊病毒也看法不一，對於紓困法案的獲益對象為何，雙方同樣缺乏共識。

川普11日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時則說，共和黨希望展開紓困協商，「可是我們跟波洛西溝通並不順利」。

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)11日接受媒體訪問時說，下一輪紓困協商並未胎死腹中，仍有挽救機會，因為財政部長米努勤(Steven Mnuchin)研議中的提案，規模可能高於波洛西最近喊出的2兆2000億元。

庫德洛說，曾經聽到川普親口在白宮橢圓形辦公室裡說，最新一波紓困計畫的重點一定要包括紓困現金支票、額外失業津貼、小企業貸款援助等，還要為航空公司紓困。他說，川普願意做得更多，「他一直也都如此表示」。

商品推薦