新冠紓困案有譜？ 波洛西轟川普對抗疫作戰「不在乎」

最新一波新冠疫情紓困方案是否有譜？民主黨籍聯邦眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)11日指出，川普政府剛提出的提議「非常不恰當」。她說，想不通究竟草案是誰在力推，因為川普政府從疫情發生以來，「直到今天所有因應計畫都十分糟糕，成果根本是一敗塗地」。
川普總統日前揚言停止與民主黨國會議員的紓困協商，並說任何新計畫要「等到我勝選」之後才談。然而相隔幾天之後，川普政府就開始推動最新一波規模1兆8000億元的疫情紓困法案，金額低於民主黨國會議員要求的2兆2000億元規模。
波洛西在給民主黨國會同僚的信中寫道，從上周的最新發展看出，川普根本未嚴肅看待抗疫作戰，不管是他的個人觀點，或是從全國的角度來考量，都不在乎。她在信中寫道：「我們周六終於接到行政部門的回應，從他們的態度可以看出提議非常不恰當。」
她表示，眾院民主黨團與川普政府的歧見，並不只有紓困法案的金額而已，對於如何打擊病毒也看法不一，對於紓困法案的獲益對象為何，雙方同樣缺乏共識。
川普11日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時則說，共和黨希望展開紓困協商，「可是我們跟波洛西溝通並不順利」。
白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)11日接受媒體訪問時說，下一輪紓困協商並未胎死腹中，仍有挽救機會，因為財政部長米努勤(Steven Mnuchin)研議中的提案，規模可能高於波洛西最近喊出的2兆2000億元。
庫德洛說，曾經聽到川普親口在白宮橢圓形辦公室裡說，最新一波紓困計畫的重點一定要包括紓困現金支票、額外失業津貼、小企業貸款援助等，還要為航空公司紓困。他說，川普願意做得更多，「他一直也都如此表示」。
據說英國首相強生內閣認定川普總統連任無望，為了過完年後美、英自由貿易談判能有好結果，已開始向民主黨總統候選人拜登示好；強生內閣試圖擱置「英國脫歐協議」(Brexit Withdrawal Agreement)裡，有關北愛爾蘭的條文部分，拜登曾警告一旦他當選，不會對此袖手旁觀。
本月二日確診新冠病毒的美國總統川普，十日在白宮向數百名支持者簡短發表演說，這是他五日出院返回白宮後首次參加公開活動。他在...
「再出發吧...天公就疼這款命？」中標染疫而在白宮隔離的美國總統川普，11日晚間在視訊造勢活動中，自行宣稱「自己已經正式康復...快篩檢驗終於『全面陰性』」，因此他將自周一開始全面恢復實體造勢，並於第一時間趕赴最重要的「選戰天王山」佛羅里達州，盛大地為自己的康復舉行衝刺造勢。根據《Axios》與《國會山莊報》的報導，儘管距離11月3日大選決戰日，已進入倒數22天，但癒後奮起的川普卻對幕僚團下達了軍令狀，要求從周一開始到投票日為止，「每天的行程表都必須塞滿真人大型造勢」。雖然川普本人對於實體活動的堅持，在幕僚團之間反應不一；但同一時間，至關重要的美國最高法院大法官提名聽證會，也將自12日下午開始，全案最快將在10月23日——也就是選前10天——強行進入參議院兩黨對決並完成任命，因此川普周一的高調復出，也昭示著本屆選戰「十月驚奇」的亂鬥開打。
2018年，最高法院大法官被提名人卡瓦諾(Brett Kavanaugh)聽證會伊始，參院司法委員會當時的主席葛拉斯理(Charles Grassley)發言，就被加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)的犀利詰問不停打斷；賀錦麗當時的杯葛策略並未奏效，卡瓦諾最終仍獲任命為大法官；兩年後，共和黨再次提名大法官人選巴瑞特(Amy Coney Barrett)，此次賀錦麗成了眾所矚目的民主黨總統候選人，但「紐約時報」形容，大舞台與大風險並存。
48歲的NBA前球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）在他的網路廣播節目坦承，今年美國總統選舉是他首度投...
川普總統次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)11日回應媒體報導指數百企業、團體和外國政府近年來挹注川普集團的消息時表示，川普集團僅代表家族企業的一小部分，且在父親就任總統後從未在財務上獲利。
最新一波新冠疫情紓困方案是否有譜？民主黨籍聯邦眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)11日指出，川普政府剛提出的提議「非常不恰當」。她說，想不通究竟草案是誰在力推，因為川普政府從疫情發生以來，「直到今天所有因應計畫都十分糟糕，成果根本是一敗塗地」。
民主黨總統候選人拜登表示，他「唯一敗選的可能」是川普陣營在投票所「動手腳」；他指控川普派遣持槍人士到投票所，徒增選民恐懼，將讓雙邊都無法接受敗選結果。
南卡羅來納州民主黨聯邦參議員候選人哈里森(Jaime Harrison)打破國會募款紀錄，在最後一季為他與現任共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)的選戰，募得5700萬元。
民主黨總統候選人拜登將於12日到俄亥俄州舉行他這次大選第一場在俄州的大型競選活動；副總統潘斯也計畫於當日來到俄州哥倫布市(Columbus)進行「讓美國再度偉大」(Make America Great Again)競選活動。
最高法院大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)12日即將以視訊方式出席參院司法委員會任命聽證會，媒體取得巴瑞特的開場白內容報導，她頌揚法律職涯導師、已故大法官史卡里亞(Antonin Scalia)教導她的不只法律，還有家庭與夫妻關係，強調她被提名接替已故大法官魯絲‧貝德‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)，但無人能取代金斯柏；此外，她認為法律縱然對自由社會的執法具有關鍵責任，但政策決定和價值判斷應由民選官員而非法院決定。
最資深的自由派大法官魯絲·巴德爾‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg) 驟逝，川普總統宣布提名48歲聯邦法院法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)出任最高法院大法官的兩周之後，參院司法委員會任命聽證會12日就要登場。對於川普趕在大選之前完成大法官遺缺遞補，兩黨議員看法嚴重分歧，新冠病毒疫情更成了政治因素之外，可能影響聽證會的重要變數。
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