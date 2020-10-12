5700萬！哈里森挑戰葛理漢 創參院候選人單季募款紀錄

南卡羅來納州民主黨聯邦參議員候選人哈里森(Jaime Harrison)打破國會募款紀錄，在最後一季為他與現任共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)的選戰，募得5700萬元。

哈里森競選團隊表示，這是參院候選人有史以來單季募得最高金額，第三季募款讓哈里森陣營總金額衝到8600萬元。哈里森競選團隊發言人說：「這場競選正在創造歷史，我們注重的是重建南卡的希望，當葛理漢還在華盛頓玩他的政治遊戲時，哈里森將焦點放在真正影響人民的問題，像是醫療保健、寬頻網路還有如何救濟受疫情影響的企業及家庭。」

葛理漢尚未公布最新一季的募款金額，他上個月請求大眾幫助他趕上對手，還在福斯新聞網上說他金援遠不及哈里森。在11日發表的一則聲明中，葛理漢質疑募款資金對於南卡的選情是否真的有實際影響，因為南卡自1998年後就再也沒有民主黨籍參議員。

民主黨候選人 募款有大幅進展

其他參議員候選人也有大幅進展，肯塔基州民主黨候選人麥格拉斯(Amy McGrath)6月底前已募得4700萬元，高於對手麥康諾(Mitch McConnell)；緬因州民主黨候選人莎拉．吉迪恩(Sara Gideon)截至6月底前共募得2400萬元。

哈里森在南卡電視的競選支出遠多於葛理漢，電視台也提高費用，收取好幾倍的價錢。美聯社問哈里森團隊如何運用多出的募款資金，哈里森陣營表示他們計畫花光所有的資金來打選戰。

大法官提名一事也成為選戰焦點，葛理漢是參院司法委員會主席，他承諾要讓川普提名的大法官候選人巴瑞特(Amy Coney Barrett)通過表決，哈里森抨擊葛理漢違背了先前不在大選年提名的承諾。

10月3日哈里森與葛理漢的辯論期間，許多社交媒體用戶表示會盡可能捐款，辯論結束兩天之內，哈里森就募得150萬元，相當於先前整季的募款金額。

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