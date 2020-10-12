想收復民主黨失土 拜登首衝俄亥俄州大型造勢

民主黨總統候選人拜登將於12日到俄亥俄州舉行他這次大選第一場在俄州的大型競選活動；副總統潘斯也計畫於當日來到俄州哥倫布市(Columbus)進行「讓美國再度偉大」(Make America Great Again)競選活動。

2016年大選中，民主黨陣營以八個百分點的差距輸掉俄州，如今拜登則希望能奪回。

川普總統則因為確診罹患新冠肺炎，競選行程大幅減少，由潘斯負責出面。

拜登競選團隊表示，他打算於下午在托雷多市(Toledo)發表競選演說，然後到辛辛那提(Cincinnati)舉行選民動員活動。

拜登上周加強在俄州的廣告攻勢，特別在該州西部鄉村、以及東部與東南部的阿帕拉契山脈各郡廣播電台追加競選廣告預算，而川普四年前在這些地區大勝。

川普在密西根州、賓州、以及威斯康辛州等關鍵的北部工業州民調持續落後，而兩位候選人在俄州民調勢均力敵。

川普競選團隊說，他們在當地的競選活動已經啟動數月，包括28間地方辦公室以及超過117名工作人員，而拜登卻姍姍來遲。

拜登團隊則說一直都有將俄州列入心願清單；拜登與汽車產業的往來，以及他在賓州東北部中產階級家庭的成長經歷，也為選情帶來更多希望。

然而拜登團隊一開始更積極在電視廣告上花錢，包括在愛阿華州與喬治亞州，因為這兩州較大型媒體市場較少，因此廣告費用較低。

共和黨法律策士進行的民調顯示，川普今年在俄州郊區的支持度有所下滑，在辛辛那提一帶尤為明顯，讓他們擔心川普比2016年取得該州鄉村地區更多選民支持的計畫，能否彌補損失。

而辛辛那提還具有另一個戰略目的；共和黨籍俄州眾議院第一選區議員夏波(Steve Chabot)已經當了五個任期，目前也正與民主黨籍的凱特‧施羅德(Kate Schroeder)激烈競爭當地席位。

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