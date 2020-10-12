也不承認選舉結果？拜登：我若輸 就是川普「動手腳」

民主黨總統候選人拜登表示，他「唯一敗選的可能」是川普陣營在投票所「動手腳」；他指控川普派遣持槍人士到投票所，徒增選民恐懼，將讓雙邊都無法接受敗選結果。

拜登10日至賓州伊利郡(Erie County)出席活動，指控若是敗選一定與川普陣營的舞弊行徑，和在投票所有小動作有關。他指責川普可能派持槍民眾至投票所讓人不敢投票，與在維吉尼亞州扛著步槍與川普旗幟和國旗，擋住民眾去路的是同一群人。日前在9月19日，維州挺川普示威出現在提前投票所外，現場民眾毫不避諱直接將步槍扛在肩上。

儘管當地選務委員會表示團體距離投票所有100呎，並無干擾投票。但持槍與搖旗吶喊「再四年」的行徑，已讓選民和選務人員飽受驚嚇。

儘管如此，造勢結束後拜登澄清自己說的話有些「脫稿」，他說：「我將接受選舉的結果。」拜登過去曾表示，他最大的疑慮就是川普將「偷走」勝利，因此拜登陣營已招募數百位律師和志工在投票日當天維持現場秩序。

川普反擊：拜登刻意製造恐慌

對於拜登的指控，川普總統也毫不客氣展開反擊，他抨擊拜登說謊和刻意製造恐慌，也持續抨擊通訊投票將造成舞弊。

雙方不斷互相指控，讓人擔心總統大選後雙方都不願接受結果；川普對是否將接受可能的敗選口風也相當緊，不斷閃躲媒體相關提問。

此外，拜登對於大法官任命仍不願清楚表明立場，他認為他的發言將被媒體大肆報導，將使川普強行讓巴瑞特(Amy Coney Barrett)遞補空缺的行徑失焦。

拜登只簡短表示：「他們現在的行為是違憲的，要在選舉前遞補大法官，還真的是史上第一遭。現在應該著眼於總統大選。我將會專注在現階段該做的事情上，不讓任何事情模糊焦點。」

許多人士也關心若拜登當選，是否支持擴編最高法院大法官人數，有媒體問：「這是過去幾天我最常被問到的問題。」拜登刻意轉移話題：「問你的大概是共和黨人士吧，選民現在的確不該將焦點放在此事，而該關注川普和他的政府。」

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