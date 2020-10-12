大法官任命聽證談立場 巴瑞特：政策價值非高院決定

最高法院大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)12日即將以視訊方式出席參院司法委員會任命聽證會，媒體取得巴瑞特的開場白內容報導，她頌揚法律職涯導師、已故大法官史卡里亞(Antonin Scalia)教導她的不只法律，還有家庭與夫妻關係，強調她被提名接替已故大法官魯絲‧貝德‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)，但無人能取代金斯柏；此外，她認為法律縱然對自由社會的執法具有關鍵責任，但政策決定和價值判斷應由民選官員而非法院決定。

巴瑞特在開場白中，先後感謝川普總統、參議員、司法委員會成員，接著感謝丈夫、兄弟姊妹和父母，她接著回顧求學生涯並闡述史卡里亞對她的影響。

巴瑞特寫道，「法院肩負執法重責，這對自由社會至關重要；但法院不是設計來解決每一個問題，或矯正公眾生活的每一項錯誤，政治決策和政府的價值判斷必須由可靠人民選出的政治單位決定。」

「史卡里亞教我的，不只法律。」巴瑞特表示：「他對家庭奉獻，對信仰堅定，且不畏批評。我在自己的法律職涯中，決心保持相同觀點。在我們的職業中，有一股趨勢將法律實踐視為無所不包，進而忽視其他一切，但這讓生活變得膚淺且不愉快。」

身為七個孩子的媽，巴瑞特感謝夫婿傑西‧巴瑞特(Jesse Barrett)，開玩笑說他「已經習慣作為九人團體的一員」。

在向歷任女性大法官致敬方面，巴瑞特寫道，「在我九歲時，珊卓拉‧戴‧歐康納(Sandra Day O`Connor)成為美國史上首位女性最高法院大法官，她任職期間總是展現優雅且尊貴的榜樣；當我21歲時，我的職涯剛起步，金斯柏坐在這個位子上，她告訴委員會：『我能有今日這番成就，只可能發生在美國。』我被提名接替金斯柏的位子，但沒有人將能取代她，我將永遠感恩她所開拓的道路和她締造的人生。」

巴瑞特表示，若她的提名案獲認可，她將成為首位七個孩子仍屆學齡階段的大法官，也是第七巡迴法院45年來首位逕升最高法院的法官，也是首位既非哈佛亦非耶魯法學院畢業的大法官。

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