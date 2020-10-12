賀錦麗扛大法官任命聽證砲手 紐時：大舞台與大風險並存

2018年，最高法院大法官被提名人卡瓦諾(Brett Kavanaugh)聽證會伊始，參院司法委員會當時的主席葛拉斯理(Charles Grassley)發言，就被加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)的犀利詰問不停打斷；賀錦麗當時的杯葛策略並未奏效，卡瓦諾最終仍獲任命為大法官；兩年後，共和黨再次提名大法官人選巴瑞特(Amy Coney Barrett)，此次賀錦麗成了眾所矚目的民主黨總統候選人，但「紐約時報」形容，大舞台與大風險並存。

兩年前，賀錦麗是參院司法委員會最資淺的民主黨聯邦參議員，她在卡瓦諾任命聽證會開始之初，便打斷主席說話，表示「主席先生，我們不能進行這場聽證會」。

葛拉斯理多次試圖讓她閉嘴，最初不理睬她，接著宣布她違反秩序。

賀錦麗的拖延努力終告失敗，雙方經過激烈爭吵和犀利詰問後，卡瓦諾成為大法官。

時至今日，賀錦麗仍是司法委員會中，位階最低的民主黨代表，但她多了副總統候選人的身分，讓鎂光燈焦點都投射在她與巴瑞特身上。

賀錦麗的委員身分將在大選前最後幾周，構築選民對巴瑞特提名案的看法，並強化民主黨總統候選人白登的訊息；不過，這也需要賀錦麗在策動攻擊和發揮真誠且廣泛的吸引力之間，精密地權衡，這正是她加入白登陣營以來一直在做的事。

同僚表示，賀錦麗7日與副總統潘斯的辯論表現凸顯她已做足功課，不畏挑戰巴瑞特；巴瑞特威脅可負擔健保(ACA，俗稱歐記健保)和墮胎權。

然而，沒人預料賀錦麗會策動任何可能分化選民獲造成逆火的爭議攻勢，尤其是在白登在多項民調中穩定領先川普總統之際。

委員會的民主黨成員之一、聯邦參議員庫恩斯(Chris Coons)說，「賀錦麗已經展現明確立場且做好萬全準備，但也能提出針砭問題；她將協助闡明巴瑞特擔任大法官後，對美國人造成的巨大影響。」

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