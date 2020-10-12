賀錦麗扛大法官任命聽證砲手 紐時：大舞台與大風險並存

2018年，最高法院大法官被提名人卡瓦諾(Brett Kavanaugh)聽證會伊始，參院司法委員會當時的主席葛拉斯理(Charles Grassley)發言，就被加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)的犀利詰問不停打斷；賀錦麗當時的杯葛策略並未奏效，卡瓦諾最終仍獲任命為大法官；兩年後，共和黨再次提名大法官人選巴瑞特(Amy Coney Barrett)，此次賀錦麗成了眾所矚目的民主黨總統候選人，但「紐約時報」形容，大舞台與大風險並存。
兩年前，賀錦麗是參院司法委員會最資淺的民主黨聯邦參議員，她在卡瓦諾任命聽證會開始之初，便打斷主席說話，表示「主席先生，我們不能進行這場聽證會」。
葛拉斯理多次試圖讓她閉嘴，最初不理睬她，接著宣布她違反秩序。
賀錦麗的拖延努力終告失敗，雙方經過激烈爭吵和犀利詰問後，卡瓦諾成為大法官。
時至今日，賀錦麗仍是司法委員會中，位階最低的民主黨代表，但她多了副總統候選人的身分，讓鎂光燈焦點都投射在她與巴瑞特身上。
賀錦麗的委員身分將在大選前最後幾周，構築選民對巴瑞特提名案的看法，並強化民主黨總統候選人白登的訊息；不過，這也需要賀錦麗在策動攻擊和發揮真誠且廣泛的吸引力之間，精密地權衡，這正是她加入白登陣營以來一直在做的事。
同僚表示，賀錦麗7日與副總統潘斯的辯論表現凸顯她已做足功課，不畏挑戰巴瑞特；巴瑞特威脅可負擔健保(ACA，俗稱歐記健保)和墮胎權。
然而，沒人預料賀錦麗會策動任何可能分化選民獲造成逆火的爭議攻勢，尤其是在白登在多項民調中穩定領先川普總統之際。
委員會的民主黨成員之一、聯邦參議員庫恩斯(Chris Coons)說，「賀錦麗已經展現明確立場且做好萬全準備，但也能提出針砭問題；她將協助闡明巴瑞特擔任大法官後，對美國人造成的巨大影響。」
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2018年，最高法院大法官被提名人卡瓦諾(Brett Kavanaugh)聽證會伊始，參院司法委員會當時的主席葛拉斯理(Charles Grassley)發言，就被加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)的犀利詰問不停打斷；賀錦麗當時的杯葛策略並未奏效，卡瓦諾最終仍獲任命為大法官；兩年後，共和黨再次提名大法官人選巴瑞特(Amy Coney Barrett)，此次賀錦麗成了眾所矚目的民主黨總統候選人，但「紐約時報」形容，大舞台與大風險並存。
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民主黨總統候選人拜登將於12日到俄亥俄州舉行他這次大選第一場在俄州的大型競選活動；副總統潘斯也計畫於當日來到俄州哥倫布市(Columbus)進行「讓美國再度偉大」(Make America Great Again)競選活動。
最高法院大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)12日即將以視訊方式出席參院司法委員會任命聽證會，媒體取得巴瑞特的開場白內容報導，她頌揚法律職涯導師、已故大法官史卡里亞(Antonin Scalia)教導她的不只法律，還有家庭與夫妻關係，強調她被提名接替已故大法官魯絲‧貝德‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)，但無人能取代金斯柏；此外，她認為法律縱然對自由社會的執法具有關鍵責任，但政策決定和價值判斷應由民選官員而非法院決定。
最資深的自由派大法官魯絲·巴德爾‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg) 驟逝，川普總統宣布提名48歲聯邦法院法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)出任最高法院大法官的兩周之後，參院司法委員會任命聽證會12日就要登場。對於川普趕在大選之前完成大法官遺缺遞補，兩黨議員看法嚴重分歧，新冠病毒疫情更成了政治因素之外，可能影響聽證會的重要變數。
距離總統大選投票日僅剩三周多，華盛頓郵報(WP)與美國廣播公司新聞網(Post-ABC)民調顯示，川普總統仍持續落後前副總統拜登多達兩位數，受到新冠病毒疫情相關議題影響，導致他失信於民。
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