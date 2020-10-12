迴避審理？ 美大法官任命聽證法律術語恐讓一般人聽不懂

最資深的自由派大法官魯絲·巴德爾‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg) 驟逝，川普總統宣布提名48歲聯邦法院法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)出任最高法院大法官的兩周之後，參院司法委員會任命聽證會12日就要登場。對於川普趕在大選之前完成大法官遺缺遞補，兩黨議員看法嚴重分歧，新冠病毒疫情更成了政治因素之外，可能影響聽證會的重要變數。
在這場受到舉國上下矚目的任命聽證會上，兩黨參議員預料將頻頻援引法律術語及最高法院過去判例，例如法官或陪審團員的「迴避審理」(recusal)，俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)，對於普通百姓來說，恐怕出現不知所云的尷尬。
巴瑞特任命聽證會當中，最可能被提到的最高法院判例便是1973年迄今的墮胎權重大判例「羅伊控告韋德」(Roe v. Wade)，以及1992年判例「全國計劃生育協會控告凱西」(Planned Parenthood v. Casey)。
這兩大判例向來被視為保護墮胎權的里程碑，但巴瑞特是數十年來大法官提名人當中，反墮胎公開立場最堅定的一位。法界專家研判，巴瑞特在聽證會上勢必遭到參議員追問是否認為兩大判例裁定正確，也會被問到是否支持予以推翻，但她不太可能對這兩個問題做出斬釘截鐵的答覆。
英美法律體系重要的法律原則「遵循先例」(stare decisis)，預料在聽證會上也會有參議員掛在嘴邊，用來詢問巴瑞特是否贊成推翻「羅伊控告韋德」。
2015年「奧貝格費爾控告霍奇斯」(Obergefell v. Hodges)，是最高法院對於同性婚姻的重要判例，開啟美國同性伴侶合法結婚的大門。巴瑞特過去的發言裡曾經表示，認同不同意見書裡的保守派論點，也就是同性婚姻法規應該由州政府決定，而不是並非選舉產生的法官。
本月二日確診新冠病毒的美國總統川普，十日在白宮向數百名支持者簡短發表演說，這是他五日出院返回白宮後首次參加公開活動。他在...
「再出發吧...天公就疼這款命？」中標染疫而在白宮隔離的美國總統川普，11日晚間在視訊造勢活動中，自行宣稱「自己已經正式康復...快篩檢驗終於『全面陰性』」，因此他將自周一開始全面恢復實體造勢，並於第一時間趕赴最重要的「選戰天王山」佛羅里達州，盛大地為自己的康復舉行衝刺造勢。根據《Axios》與《國會山莊報》的報導，儘管距離11月3日大選決戰日，已進入倒數22天，但癒後奮起的川普卻對幕僚團下達了軍令狀，要求從周一開始到投票日為止，「每天的行程表都必須塞滿真人大型造勢」。雖然川普本人對於實體活動的堅持，在幕僚團之間反應不一；但同一時間，至關重要的美國最高法院大法官提名聽證會，也將自12日下午開始，全案最快將在10月23日——也就是選前10天——強行進入參議院兩黨對決並完成任命，因此川普周一的高調復出，也昭示著本屆選戰「十月驚奇」的亂鬥開打。
2018年，最高法院大法官被提名人卡瓦諾(Brett Kavanaugh)聽證會伊始，參院司法委員會當時的主席葛拉斯理(Charles Grassley)發言，就被加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)的犀利詰問不停打斷；賀錦麗當時的杯葛策略並未奏效，卡瓦諾最終仍獲任命為大法官；兩年後，共和黨再次提名大法官人選巴瑞特(Amy Coney Barrett)，此次賀錦麗成了眾所矚目的民主黨總統候選人，但「紐約時報」形容，大舞台與大風險並存。
48歲的NBA前球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）在他的網路廣播節目坦承，今年美國總統選舉是他首度投...
南卡羅來納州民主黨聯邦參議員候選人哈里森(Jaime Harrison)打破國會募款紀錄，在最後一季為他與現任共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)的選戰，募得5700萬元。
民主黨總統候選人拜登將於12日到俄亥俄州舉行他這次大選第一場在俄州的大型競選活動；副總統潘斯也計畫於當日來到俄州哥倫布市(Columbus)進行「讓美國再度偉大」(Make America Great Again)競選活動。
最高法院大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)12日即將以視訊方式出席參院司法委員會任命聽證會，媒體取得巴瑞特的開場白內容報導，她頌揚法律職涯導師、已故大法官史卡里亞(Antonin Scalia)教導她的不只法律，還有家庭與夫妻關係，強調她被提名接替已故大法官魯絲‧貝德‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)，但無人能取代金斯柏；此外，她認為法律縱然對自由社會的執法具有關鍵責任，但政策決定和價值判斷應由民選官員而非法院決定。
最資深的自由派大法官魯絲·巴德爾‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg) 驟逝，川普總統宣布提名48歲聯邦法院法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)出任最高法院大法官的兩周之後，參院司法委員會任命聽證會12日就要登場。對於川普趕在大選之前完成大法官遺缺遞補，兩黨議員看法嚴重分歧，新冠病毒疫情更成了政治因素之外，可能影響聽證會的重要變數。
距離總統大選投票日僅剩三周多，華盛頓郵報(WP)與美國廣播公司新聞網(Post-ABC)民調顯示，川普總統仍持續落後前副總統拜登多達兩位數，受到新冠病毒疫情相關議題影響，導致他失信於民。
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