迴避審理？ 美大法官任命聽證法律術語恐讓一般人聽不懂

最資深的自由派大法官魯絲·巴德爾‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg) 驟逝，川普總統宣布提名48歲聯邦法院法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)出任最高法院大法官的兩周之後，參院司法委員會任命聽證會12日就要登場。對於川普趕在大選之前完成大法官遺缺遞補，兩黨議員看法嚴重分歧，新冠病毒疫情更成了政治因素之外，可能影響聽證會的重要變數。

在這場受到舉國上下矚目的任命聽證會上，兩黨參議員預料將頻頻援引法律術語及最高法院過去判例，例如法官或陪審團員的「迴避審理」(recusal)，俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)，對於普通百姓來說，恐怕出現不知所云的尷尬。

巴瑞特任命聽證會當中，最可能被提到的最高法院判例便是1973年迄今的墮胎權重大判例「羅伊控告韋德」(Roe v. Wade)，以及1992年判例「全國計劃生育協會控告凱西」(Planned Parenthood v. Casey)。

這兩大判例向來被視為保護墮胎權的里程碑，但巴瑞特是數十年來大法官提名人當中，反墮胎公開立場最堅定的一位。法界專家研判，巴瑞特在聽證會上勢必遭到參議員追問是否認為兩大判例裁定正確，也會被問到是否支持予以推翻，但她不太可能對這兩個問題做出斬釘截鐵的答覆。

英美法律體系重要的法律原則「遵循先例」(stare decisis)，預料在聽證會上也會有參議員掛在嘴邊，用來詢問巴瑞特是否贊成推翻「羅伊控告韋德」。

2015年「奧貝格費爾控告霍奇斯」(Obergefell v. Hodges)，是最高法院對於同性婚姻的重要判例，開啟美國同性伴侶合法結婚的大門。巴瑞特過去的發言裡曾經表示，認同不同意見書裡的保守派論點，也就是同性婚姻法規應該由州政府決定，而不是並非選舉產生的法官。

商品推薦