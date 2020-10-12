全美民調拜登領先川普12百分點 女性支持率也領先逾20百分點

距離總統大選投票日僅剩三周多，華盛頓郵報(WP)與美國廣播公司新聞網(Post-ABC)民調顯示，川普總統仍持續落後前副總統拜登多達兩位數，受到新冠病毒疫情相關議題影響，導致他失信於民。

經過首場總統候選人辯論、副總統潘斯與賀錦麗的辯論、以及川普確診感染新冠病毒後住院等事件，川普在民調方面仍無法彌補與拜登的差距；選民似乎不受一連串事件所影響。

華郵民調顯示，54%受訪的可能選民支持拜登，42%支持川普；拜登在登記選民中也領先12個百分點，與最近數月民調結果一致。

在女性可能選民中，拜登領先幅度達到23個百分點，得到59%受訪者支持，36%支持川普。

男性選民 川白勢均力敵

但在男性可能選民中，川普與拜登勢均力敵，支持率各為48%。

如果這樣的趨勢持續，則會出現與2016年截然不同的局面，當時川普在男性選民中領先11個百分點，而民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)則在女性選民中領先13個百分點。

在雙方陣營都積極爭取的郊區，不同性別選民之間的差距也相當懸殊；62%郊區女性支持拜登，34%支持川普；54%郊區男性支持川普連任，43%支持拜登；整體而言，拜登在所有郊區選民中，以53%對44%的些微優勢領先。

關鍵三州 川普染疫扣分

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)的新民調也顯示，白登在密西根與內華達兩個關鍵決戰州的可能選民中，都以52%對46%領先川普；而雙方在另一個決戰州愛阿華州的可能選民中，則以各自49%戰成平手。

這三州的多數可能選民都認為，川普以不負責任的態度處理自己最近感染新冠病毒一事，也成為全國民眾的壞榜樣。

鮑德溫華勒斯大學(Baldwin Wallace University)、奧克蘭大學(Oakland University)、與俄亥俄州北部大學(Ohio Northern University)合作進行、並於9日公布的民調顯示，白登在密西根州以50%對43%的七個百分點優勢取得領先，在賓州也以50%對45%的五個百分點優勢領先，在威斯康辛州也以49%對43%的將近七個百分點優勢領先川普。

而川普則在俄亥俄州以47%對45%的些微優勢領先，但這個差距在誤差範圍內。

川普在2016年在這四個州都取得勝利。

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