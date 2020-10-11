川普競選廣告自誇「克服病毒」 被發現偷移植佛奇的話

川普總統連任陣營10日推出電視廣告，謳歌川普本人自罹患新冠肺炎康復，「正面迎戰並克服病毒，一如領袖應所當為」，廣告內容另主打國家過敏及傳染病研究院長佛奇(Anthony Fauci)，摘錄他3月下旬的一句話，佐證川普政府的抗疫施政，但專家指出佛奇的話是被斷章取義。

政治網站「Politico」10日報導，佛奇在選民中聲望很高，但在川普政府裡，只算跑龍套的角色。川普連任選戰陣營這次拿他來當廣告主角，是希望能振作川普目前民調落後的頹勢，選戰最後三周逆轉超趕民主黨對手白登。

這支30秒電視廣告正在密西根州播出，重心放在上周川普經診斷感染新冠，入住國立軍醫院，但三天後就能出院。廣告旁白說，「川普總統正由新冠疫情復元，美國也一樣」，接下來大肆鼓吹說，「我們團結奮起，迎擊疫情挑戰，保護我們的長者，以創紀錄時間為他們取得救命藥物，不計成本。」

廣告內容接著進行到佛奇。佛奇說，「我想像不出有誰能做得更多更好了。」Politico指出，但這段話是佛奇接受福斯新聞網(Fox News)訪問時所說，指的是聯邦政府動員的規模，並非刻意誇獎川普總統。

廣告畫面還有川普戴著口罩；這種公共衛生防護措施，川普一開始嗤之以鼻，就連他染疫那個星期，他還揶揄白登戴口罩的模樣。

廣告以樂觀的調性收尾說，「我們會一起度過劫難，日子小心地過下去，但別害怕。」以此呼應川普「別害怕新冠」的說詞。

新冠疫情迄今770多萬名美國人受感染，21萬3000多人因此喪生。

川普敦促國人別為新冠煩憂之際，美國9日單日新冠確診案例，數量為近兩個月之最，包括佛奇等衛生專家都警告，進入秋冬，第二波染疫可能爆發。

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