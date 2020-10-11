川普競選廣告自誇「克服病毒」 被發現偷移植佛奇的話

川普總統連任陣營10日推出電視廣告，謳歌川普本人自罹患新冠肺炎康復，「正面迎戰並克服病毒，一如領袖應所當為」，廣告內容另主打國家過敏及傳染病研究院長佛奇(Anthony Fauci)，摘錄他3月下旬的一句話，佐證川普政府的抗疫施政，但專家指出佛奇的話是被斷章取義。
政治網站「Politico」10日報導，佛奇在選民中聲望很高，但在川普政府裡，只算跑龍套的角色。川普連任選戰陣營這次拿他來當廣告主角，是希望能振作川普目前民調落後的頹勢，選戰最後三周逆轉超趕民主黨對手白登。
這支30秒電視廣告正在密西根州播出，重心放在上周川普經診斷感染新冠，入住國立軍醫院，但三天後就能出院。廣告旁白說，「川普總統正由新冠疫情復元，美國也一樣」，接下來大肆鼓吹說，「我們團結奮起，迎擊疫情挑戰，保護我們的長者，以創紀錄時間為他們取得救命藥物，不計成本。」
廣告內容接著進行到佛奇。佛奇說，「我想像不出有誰能做得更多更好了。」Politico指出，但這段話是佛奇接受福斯新聞網(Fox News)訪問時所說，指的是聯邦政府動員的規模，並非刻意誇獎川普總統。
廣告畫面還有川普戴著口罩；這種公共衛生防護措施，川普一開始嗤之以鼻，就連他染疫那個星期，他還揶揄白登戴口罩的模樣。
廣告以樂觀的調性收尾說，「我們會一起度過劫難，日子小心地過下去，但別害怕。」以此呼應川普「別害怕新冠」的說詞。
新冠疫情迄今770多萬名美國人受感染，21萬3000多人因此喪生。
川普敦促國人別為新冠煩憂之際，美國9日單日新冠確診案例，數量為近兩個月之最，包括佛奇等衛生專家都警告，進入秋冬，第二波染疫可能爆發。
川普總統連任陣營10日推出電視廣告，謳歌川普本人自罹患新冠肺炎康復，「正面迎戰並克服病毒，一如領袖應所當為」，廣告內容另主打國家過敏及傳染病研究院長佛奇(Anthony Fauci)，摘錄他3月下旬的一句話，佐證川普政府的抗疫施政，但專家指出佛奇的話是被斷章取義。
副總統潘斯10日在佛羅里達中部連續舉行兩場造勢活動，為從新冠肺炎中恢復的川普總統11日抵達佛州與選民見面鋪路暖場。
川普總統提出訴訟，對賓州的監察投票法提出異議，要求限制收集通訊選票的郵箱及哪些郵箱的選票才應該點算；賓州聯邦法官蘭詹(J. Nicholas Ranjan)10日做出裁決，全部駁回。
聯邦調查局日前破獲一個反政府民兵組織策畫綁架民主黨籍密西根州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)未遂的數小時後，惠特默利用這個機會對該州乃至於全國發表演說，直接了當將自己遭受的威脅歸咎於川普總統，認為他同謀「給那些散布恐懼、仇恨與分裂的人方便」。
川普總統連任競選團隊表示，已建立5萬人以上的志願觀察員大軍，遍布在北卡羅來納州以及賓州等多個決戰州，並已經開始執行任務。
民主黨總統候選人拜登10日到訪關鍵搖擺州賓州，批評川普總統只是假裝關心勞工選民，因為這群選民在四年前助川普拿下賓州。目前拜登在賓州約以7個百分點領先川普。
距離大選日只剩23天，數百萬張選票已經投下，民主黨總統候選人拜登的幕僚和民主黨盟友均表示，川普總統連番失誤和拜登政見舖陳的遼闊前景，足以讓拜登拿下270張選舉人票；另方面，川普由於未能抓住寶貴時機，改變選戰發展軌跡的翻盤時間所剩無幾。
國會參院司法委員12日將就最高法院大法官提名人艾咪．巴瑞特(Amy Coney Barrett)舉行聽證會，民主黨一直質疑巴瑞特的保守天主教教條，會對司法觀點造成影響；但也擔心在聽證會上若攻擊力道過大，恐影響總統候選人拜登的選情。
美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）今天表示，11月3日大選他會輸給總統川普的「唯一可能」就是投票所發生「弊端...
致力對抗氣候變遷的瑞典少女童貝里（Greta Thunberg），今天表態支持美國民主黨總統候選人拜登（Joe Bide...
川普總統10日下午在白宮舉行新冠病毒確診後首場競選活動，上千名受邀者戴口罩在白宮南草坪聚集，川普表示自己已再度接受新冠病...
美國總統川普急著重返競選活動，原本希望十日就能到佛州拉票，但知情人士九日表示，川普十日傍晚將在白宮舉行新冠病毒確診後首場...
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