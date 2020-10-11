川普陣營大打法律戰 要求賓州減少投票箱遭法官駁回

川普總統提出訴訟，對賓州的監察投票法提出異議，要求限制收集通訊選票的郵箱及哪些郵箱的選票才應該點算；賓州聯邦法官蘭詹(J. Nicholas Ranjan)10日做出裁決，全部駁回。
由於新冠疫情，11月3日的選舉有可能成為全美最大一次的通訊投票，但川普一再強調通訊投票會導致欺詐行為激增。儘管由川普任命的蘭詹法官要求川普提供欺詐證據，但遭到拒絕，而有關裁決，無疑對川普聲稱選舉欺詐對他不利的說法潑了冷水。
川普的競選團隊已表示會對裁決最少一項內容提出上訴。
民主黨籍州長沃爾夫(Tom Wolf)、賓州民主黨、婦女選民聯盟等多個團體，一直反對這個訴訟。賓州是搖擺州，2016年川普曾罕見拿下原本是民主黨長期票倉的賓州，民主黨這次全力要奪回。
沃爾夫辦公室發出聲明表示，法院的裁決肯定了人們早已知道的事實，賓州的選舉是安全，有保障和準確的。選民可以在11月3日投票，他們的票數將被計算在內，他們的聲音將會被聽到。 聲明又指這個裁決完全駁回了有關選民欺詐的誤導，也駁回了試圖在大選前製造混亂和不和的人。
由於賓州是重要的搖擺州，川普的競選團隊要求法院禁止賓州全部67個郡使用郵箱，或在流動地點收集選票的做法，指這些郵箱都沒有職員看守，不安全也沒有統一的通訊選票。
但蘭詹法官在判詞中指出，川普的競選活動沒法證明川普已因為選舉欺詐而受到傷害，甚至沒證據證明有這種可能。
一些州已經開始提前投票，但有關郵寄投票的爭奪也愈演愈烈，出現的訴訟也大增。此前川普競選團隊試圖阻止內華達州向所有註冊選民郵寄選票，但同樣遭該州的一名聯邦法官駁回。威斯康辛等其他三個搖擺州早前也作出了類似的裁定，在11月3日後一定時間內郵寄到達的選票必須納入計算。
川普總統連任陣營10日推出電視廣告，謳歌川普本人自罹患新冠肺炎康復，「正面迎戰並克服病毒，一如領袖應所當為」，廣告內容另主打國家過敏及傳染病研究院長佛奇(Anthony Fauci)，摘錄他3月下旬的一句話，佐證川普政府的抗疫施政，但專家指出佛奇的話是被斷章取義。
副總統潘斯10日在佛羅里達中部連續舉行兩場造勢活動，為從新冠肺炎中恢復的川普總統11日抵達佛州與選民見面鋪路暖場。
川普總統提出訴訟，對賓州的監察投票法提出異議，要求限制收集通訊選票的郵箱及哪些郵箱的選票才應該點算；賓州聯邦法官蘭詹(J. Nicholas Ranjan)10日做出裁決，全部駁回。
聯邦調查局日前破獲一個反政府民兵組織策畫綁架民主黨籍密西根州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)未遂的數小時後，惠特默利用這個機會對該州乃至於全國發表演說，直接了當將自己遭受的威脅歸咎於川普總統，認為他同謀「給那些散布恐懼、仇恨與分裂的人方便」。
川普總統連任競選團隊表示，已建立5萬人以上的志願觀察員大軍，遍布在北卡羅來納州以及賓州等多個決戰州，並已經開始執行任務。
民主黨總統候選人拜登10日到訪關鍵搖擺州賓州，批評川普總統只是假裝關心勞工選民，因為這群選民在四年前助川普拿下賓州。目前拜登在賓州約以7個百分點領先川普。
距離大選日只剩23天，數百萬張選票已經投下，民主黨總統候選人拜登的幕僚和民主黨盟友均表示，川普總統連番失誤和拜登政見舖陳的遼闊前景，足以讓拜登拿下270張選舉人票；另方面，川普由於未能抓住寶貴時機，改變選戰發展軌跡的翻盤時間所剩無幾。
國會參院司法委員12日將就最高法院大法官提名人艾咪．巴瑞特(Amy Coney Barrett)舉行聽證會，民主黨一直質疑巴瑞特的保守天主教教條，會對司法觀點造成影響；但也擔心在聽證會上若攻擊力道過大，恐影響總統候選人拜登的選情。
美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）今天表示，11月3日大選他會輸給總統川普的「唯一可能」就是投票所發生「弊端...
致力對抗氣候變遷的瑞典少女童貝里（Greta Thunberg），今天表態支持美國民主黨總統候選人拜登（Joe Bide...
川普總統10日下午在白宮舉行新冠病毒確診後首場競選活動，上千名受邀者戴口罩在白宮南草坪聚集，川普表示自己已再度接受新冠病...
美國總統川普急著重返競選活動，原本希望十日就能到佛州拉票，但知情人士九日表示，川普十日傍晚將在白宮舉行新冠病毒確診後首場...
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