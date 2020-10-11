川普陣營大打法律戰 要求賓州減少投票箱遭法官駁回

川普總統提出訴訟，對賓州的監察投票法提出異議，要求限制收集通訊選票的郵箱及哪些郵箱的選票才應該點算；賓州聯邦法官蘭詹(J. Nicholas Ranjan)10日做出裁決，全部駁回。

由於新冠疫情，11月3日的選舉有可能成為全美最大一次的通訊投票，但川普一再強調通訊投票會導致欺詐行為激增。儘管由川普任命的蘭詹法官要求川普提供欺詐證據，但遭到拒絕，而有關裁決，無疑對川普聲稱選舉欺詐對他不利的說法潑了冷水。

川普的競選團隊已表示會對裁決最少一項內容提出上訴。

民主黨籍州長沃爾夫(Tom Wolf)、賓州民主黨、婦女選民聯盟等多個團體，一直反對這個訴訟。賓州是搖擺州，2016年川普曾罕見拿下原本是民主黨長期票倉的賓州，民主黨這次全力要奪回。

沃爾夫辦公室發出聲明表示，法院的裁決肯定了人們早已知道的事實，賓州的選舉是安全，有保障和準確的。選民可以在11月3日投票，他們的票數將被計算在內，他們的聲音將會被聽到。 聲明又指這個裁決完全駁回了有關選民欺詐的誤導，也駁回了試圖在大選前製造混亂和不和的人。

由於賓州是重要的搖擺州，川普的競選團隊要求法院禁止賓州全部67個郡使用郵箱，或在流動地點收集選票的做法，指這些郵箱都沒有職員看守，不安全也沒有統一的通訊選票。

但蘭詹法官在判詞中指出，川普的競選活動沒法證明川普已因為選舉欺詐而受到傷害，甚至沒證據證明有這種可能。

一些州已經開始提前投票，但有關郵寄投票的爭奪也愈演愈烈，出現的訴訟也大增。此前川普競選團隊試圖阻止內華達州向所有註冊選民郵寄選票，但同樣遭該州的一名聯邦法官駁回。威斯康辛等其他三個搖擺州早前也作出了類似的裁定，在11月3日後一定時間內郵寄到達的選票必須納入計算。

商品推薦