觀察決戰州投票所！ 川普團隊部署5萬志願軍

川普總統連任競選團隊表示，已建立5萬人以上的志願觀察員大軍，遍布在北卡羅來納州以及賓州等多個決戰州，並已經開始執行任務。

投票所觀察員監督從投票機到選票處理流程、以及查驗選民身分等所有事項。

他們不被允許直接與選民互動，但根據地方法規，他們可以向地方選務官員或競選團隊高層反映問題。

川普團隊部署投票所觀察員的舉動，是數月來詳盡計畫的結果，期間他們積極招募志願者，事先也到關鍵的各州進行考查。

川普本人已接受該計畫相關簡報，而該計畫由近24名全職員工管理。

此事凸顯出川普與其連任競選團隊將選舉舞弊和違規行為當作競選活動的核心。如今看來，11月3日投票日後，計票相關爭議恐怕會延續多時。

儘管兩黨長期以來都在部署投票所觀察員，但共和黨陣營大量派駐監督員，引發關於無盡挑戰選民資格的擔憂，恐進一步擾亂選戰，而民主黨陣營也可能反擊。

資深共和黨選舉律師金斯柏(Ben Ginsberg)5日在華盛頓郵報(WP)專欄撰文警告：「若川普試圖破壞這場總統大選的合法性；他最明顯的戰術就是讓共和黨全國委員會(RNC)指導投票所觀察員放棄傳統的角色，而去為選民投票過程以及郵寄選票計票過程帶來重大挑戰。」

川普顧問極力辯稱，他們的目標只是要確保投票所順利運作並且守法。

川普團隊表示，投票所觀察員接受訓練來專心處理一般事項，例如確保選民隊伍不要排得太長、投票機順利運作、以及投票所選票庫存充足等。

川普團隊副競選經理克拉克(Justin Clark)駁斥觀察員會干擾選舉的說法，還說他們反而會增加大家對結果的信任。

川普團隊早在2018年底就推動該計畫，當時競選經理史提皮恩(Bill Stepien)與克拉克編列預算並開始規畫；團隊主管透露，該計畫預算達七位數。

2018年稍早，一位法官撤銷一項協議令(consent decree)後，川普團隊與RNC就開始在全美各地招募志願觀察員。

1982年，RNC被指控壓迫少數民族選民後，該協議令禁止RNC在投票地點質疑選民資格，嚴重妨礙其進行投票所觀察工作。

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