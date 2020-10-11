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州長差點被綁…川普、拜登「密州爭奪」出現轉折？

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合10日電
一度是右派民兵綁架對象的密西根州長惠特默。(美聯社)
一度是右派民兵綁架對象的密西根州長惠特默。(美聯社)

聯邦調查局日前破獲一個反政府民兵組織策畫綁架民主黨籍密西根州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)未遂的數小時後，惠特默利用這個機會對該州乃至於全國發表演說，直接了當將自己遭受的威脅歸咎於川普總統，認為他同謀「給那些散布恐懼、仇恨與分裂的人方便」。

法院刑事文件中沒有跡象顯示策畫綁架惠特默的這群男子受到川普啟發；相關單位也沒有公開說明被捕者是否對惠特默的新冠病毒防疫的封鎖經濟指令感到憤怒。

而川普非但沒有對惠特默的安全與健康表示關心，還說她「州長當得很糟」，更表示「她不說謝謝，反而說我是白人至上主義者」，這似乎是在提醒該州選民指川普為極右派組織辯護。

部分共和黨人表示，擔心川普的反應會危及他在密州的選情，而這是他迫切要在11月3日贏得的州。

批評川普的密州共和黨人，也對當地該黨領袖絲毫沒有責備川普而感到難以置信。

曾任共和黨策士但自川普上任以來與該黨保持距離的提莫(Jeff Timmer)說：「過去24小時內，沒有更多共和黨人出面棄絕川普的言論，讓我很驚訝；沒人敢出頭。」

惠特默的發言目的，就是要吸引不滿共和黨目前狀態的密州該黨人士。

惠特默在該州支持度遠勝過川普；多數密州民眾認可她的表現，也因為她對疫情處置得宜，支持度穩定攀升。

而川普在當地的支持度則遠不到50%；他的競選團隊助理私下透露，該團隊已表現出擔心他能否第二度搶下該州的跡象。

2016年，川普僅以不到一個百分點的優勢在密州險勝，而他這次也必須再次取勝，還要拿下當時贏得的每個州，包括威斯康辛州和賓州，才能取得連任所需的270張選舉人團票。

川普在底特律市西北部的奧克蘭郡(Oakland County)面臨困境；當地曾是共和黨票倉，也是羅穆尼(Mitt Romney)等主流共和黨人的家鄉；而較年輕、種族較多元的家庭移入後，則改變了當地的政治色彩；2016年，民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓搶下該郡。

極右民兵綁架密西根州長惠特默未遂案，經過政治操作，可能讓密西根州加重選情份量。圖為今年4月疫情正高漲時，極右民兵攜槍到州府抗議州長封鎖經濟活動，讓人民失業。(美聯社)
極右民兵綁架密西根州長惠特默未遂案，經過政治操作，可能讓密西根州加重選情份量。圖為今年4月疫情正高漲時，極右民兵攜槍到州府抗議州長封鎖經濟活動，讓人民失業。(美聯社)

美國大選 川普 拜登

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