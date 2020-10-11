鞏固佛州！潘斯拉攏西語裔 替川普先鋪路暖場

副總統潘斯10日在佛羅里達中部連續舉行兩場造勢活動，為從新冠肺炎中恢復的川普總統11日抵達佛州與選民見面鋪路暖場。
潘斯在奧蘭多附近的中部基督教大學(Central Christian University)展開「拉丁人挺川普」活動，天氣炙熱的下午，潘斯對現場超過300位民眾說：「佛羅里達州是我們通往勝利之路。」
潘斯稱讚川普支持委瑞拉在野黨領袖瓜伊多(Juan Guaido)，反對社會主義總統馬杜洛(Nicolas Maduro)；馬杜洛與前總統歐巴馬對古巴開放的態度唱反調，潘斯說：「在白宮我們永遠相信『古巴自由萬歲！』」
今年新冠肺炎疫情導致超過21萬美國人死亡，其中不少為拉丁裔，但潘斯對此卻隻字未提；他強調西語裔美國人的失業率日前達到歷史新低，直到來自中國的新冠病毒攪局，才打亂大好前景。他也搬出川普的招牌口號：「我們使美國再次偉大，但中國的病毒就來了。」
這波造勢目標為獲得老年人和退役老兵支持，但現場多數人照樣不戴上口罩；潘斯不僅向大家宣告川普和第一夫人健康無虞，卻也要大家為第一線醫護人員致敬，並且緬懷在疫情中失去性命的家人。他說：「美國將再次重啟。」
不過近期民調顯示，佛州老人選票依舊由民主黨總統候選人拜登取得領先。但過去從未投票的42歲選民希娜‧希爾(Sheonna Hill)雖然說「川普是個自大的混帳」，但仍打算投給他。她害怕拜登當選，國家將由社會主義主導，「過去四年我對川普『刮目相看』，我們仍要繼續挺他。」
不過在10日，過去曾以死神裝扮出現在海灘、呼籲大眾切勿群聚的話題律師烏菲爾德(Daniel Uhlfelder)再次出招；他向法院提起訴訟，企圖阻止川普造訪佛州。他要求法院將造勢活動認定為「騷擾行為」並發布禁令，強制取消造勢。
川普總統連任陣營10日推出電視廣告，謳歌川普本人自罹患新冠肺炎康復，「正面迎戰並克服病毒，一如領袖應所當為」，廣告內容另主打國家過敏及傳染病研究院長佛奇(Anthony Fauci)，摘錄他3月下旬的一句話，佐證川普政府的抗疫施政，但專家指出佛奇的話是被斷章取義。
副總統潘斯10日在佛羅里達中部連續舉行兩場造勢活動，為從新冠肺炎中恢復的川普總統11日抵達佛州與選民見面鋪路暖場。
川普總統提出訴訟，對賓州的監察投票法提出異議，要求限制收集通訊選票的郵箱及哪些郵箱的選票才應該點算；賓州聯邦法官蘭詹(J. Nicholas Ranjan)10日做出裁決，全部駁回。
聯邦調查局日前破獲一個反政府民兵組織策畫綁架民主黨籍密西根州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)未遂的數小時後，惠特默利用這個機會對該州乃至於全國發表演說，直接了當將自己遭受的威脅歸咎於川普總統，認為他同謀「給那些散布恐懼、仇恨與分裂的人方便」。
川普總統連任競選團隊表示，已建立5萬人以上的志願觀察員大軍，遍布在北卡羅來納州以及賓州等多個決戰州，並已經開始執行任務。
民主黨總統候選人拜登10日到訪關鍵搖擺州賓州，批評川普總統只是假裝關心勞工選民，因為這群選民在四年前助川普拿下賓州。目前拜登在賓州約以7個百分點領先川普。
距離大選日只剩23天，數百萬張選票已經投下，民主黨總統候選人拜登的幕僚和民主黨盟友均表示，川普總統連番失誤和拜登政見舖陳的遼闊前景，足以讓拜登拿下270張選舉人票；另方面，川普由於未能抓住寶貴時機，改變選戰發展軌跡的翻盤時間所剩無幾。
國會參院司法委員12日將就最高法院大法官提名人艾咪．巴瑞特(Amy Coney Barrett)舉行聽證會，民主黨一直質疑巴瑞特的保守天主教教條，會對司法觀點造成影響；但也擔心在聽證會上若攻擊力道過大，恐影響總統候選人拜登的選情。
美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）今天表示，11月3日大選他會輸給總統川普的「唯一可能」就是投票所發生「弊端...
致力對抗氣候變遷的瑞典少女童貝里（Greta Thunberg），今天表態支持美國民主黨總統候選人拜登（Joe Bide...
川普總統10日下午在白宮舉行新冠病毒確診後首場競選活動，上千名受邀者戴口罩在白宮南草坪聚集，川普表示自己已再度接受新冠病...
美國總統川普急著重返競選活動，原本希望十日就能到佛州拉票，但知情人士九日表示，川普十日傍晚將在白宮舉行新冠病毒確診後首場...
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