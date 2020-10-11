鞏固佛州！潘斯拉攏西語裔 替川普先鋪路暖場

副總統潘斯10日在佛羅里達中部連續舉行兩場造勢活動，為從新冠肺炎中恢復的川普總統11日抵達佛州與選民見面鋪路暖場。

潘斯在奧蘭多附近的中部基督教大學(Central Christian University)展開「拉丁人挺川普」活動，天氣炙熱的下午，潘斯對現場超過300位民眾說：「佛羅里達州是我們通往勝利之路。」

潘斯稱讚川普支持委瑞拉在野黨領袖瓜伊多(Juan Guaido)，反對社會主義總統馬杜洛(Nicolas Maduro)；馬杜洛與前總統歐巴馬對古巴開放的態度唱反調，潘斯說：「在白宮我們永遠相信『古巴自由萬歲！』」

今年新冠肺炎疫情導致超過21萬美國人死亡，其中不少為拉丁裔，但潘斯對此卻隻字未提；他強調西語裔美國人的失業率日前達到歷史新低，直到來自中國的新冠病毒攪局，才打亂大好前景。他也搬出川普的招牌口號：「我們使美國再次偉大，但中國的病毒就來了。」

這波造勢目標為獲得老年人和退役老兵支持，但現場多數人照樣不戴上口罩；潘斯不僅向大家宣告川普和第一夫人健康無虞，卻也要大家為第一線醫護人員致敬，並且緬懷在疫情中失去性命的家人。他說：「美國將再次重啟。」

不過近期民調顯示，佛州老人選票依舊由民主黨總統候選人拜登取得領先。但過去從未投票的42歲選民希娜‧希爾(Sheonna Hill)雖然說「川普是個自大的混帳」，但仍打算投給他。她害怕拜登當選，國家將由社會主義主導，「過去四年我對川普『刮目相看』，我們仍要繼續挺他。」

不過在10日，過去曾以死神裝扮出現在海灘、呼籲大眾切勿群聚的話題律師烏菲爾德(Daniel Uhlfelder)再次出招；他向法院提起訴訟，企圖阻止川普造訪佛州。他要求法院將造勢活動認定為「騷擾行為」並發布禁令，強制取消造勢。

因為川普防疫不力，讓高危群的退休族選民出現大反彈，川普失票不少。圖為退休勝地佛州養老院老人用高爾夫球車在院內遊行表達支持民主黨白登。(美聯社)

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