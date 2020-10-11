衝賓州！拜登11度造勢 想奪回民主黨陣地伊利郡

民主黨總統候選人拜登10日到訪關鍵搖擺州賓州，批評川普總統只是假裝關心勞工選民，因為這群選民在四年前助川普拿下賓州。目前拜登在賓州約以7個百分點領先川普。
拜登10日傍晚在伊利郡(Erie County)工人工會培訓中心的停車場，向一群戴口罩並保持社交距離的群眾表示：「任何腳踏實地的人都會看清川普與其承諾的真實面貌。」這是拜登今年夏天以來第11次在賓州競選。
拜登近幾周批評川普治理下的經濟，並譴責川普低估新冠肺炎與隨之而來的經濟影響，拜登也拿其中產階級出身跟川普繼承數百萬家業相比。
這些言論在賓州伊利郡更顯重要，這個人口大郡過去幾乎都是民主黨陣地，但2016年卻被翻轉由共和黨拿下；川普比民主黨對手喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)多拿下近1萬2000票，而再往前推四年，前總統歐巴馬則領先共和黨對手羅姆尼(Mitt Romney)1萬9000票。
自從前總統雷根(Ronald Reagan)1984年一面倒取得連任以來，川普是首位拿下伊利郡的共和黨總統候選人；他也是既前總統老布希(George H.W. Bush)1989年贏得賓州以來，首位贏得賓州的共和黨總統。
拜登跟在場工會人員談到自己幼時在賓州和德拉瓦州長大，「總統只能從公園大道(Park Avenue)看世界，我則從賓州史克蘭頓(Scranton)和德拉瓦州克蒙特(Claymont)看到世界，你們則是伊利郡。」
拜登感嘆自從新冠肺炎春季重創經濟以來，這是「美國史上最不平等的復甦」；拜登說投資人和高薪階級過得還不錯，「但後半部的人得到了什麼？」
他表示工人在經濟中的角色遭低估，他說如果紐約銀行家上街抗議，美國不會有太大改變，但如果每名工人和水電工都罷工，國家將陷入停擺。
拜登也提議將禁止聯邦土地進一步租賃，並反駁川普指控，強調他不會禁止水力裂解開採頁岩油。
川普總統連任陣營10日推出電視廣告，謳歌川普本人自罹患新冠肺炎康復，「正面迎戰並克服病毒，一如領袖應所當為」，廣告內容另主打國家過敏及傳染病研究院長佛奇(Anthony Fauci)，摘錄他3月下旬的一句話，佐證川普政府的抗疫施政，但專家指出佛奇的話是被斷章取義。
副總統潘斯10日在佛羅里達中部連續舉行兩場造勢活動，為從新冠肺炎中恢復的川普總統11日抵達佛州與選民見面鋪路暖場。
川普總統提出訴訟，對賓州的監察投票法提出異議，要求限制收集通訊選票的郵箱及哪些郵箱的選票才應該點算；賓州聯邦法官蘭詹(J. Nicholas Ranjan)10日做出裁決，全部駁回。
聯邦調查局日前破獲一個反政府民兵組織策畫綁架民主黨籍密西根州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)未遂的數小時後，惠特默利用這個機會對該州乃至於全國發表演說，直接了當將自己遭受的威脅歸咎於川普總統，認為他同謀「給那些散布恐懼、仇恨與分裂的人方便」。
川普總統連任競選團隊表示，已建立5萬人以上的志願觀察員大軍，遍布在北卡羅來納州以及賓州等多個決戰州，並已經開始執行任務。
民主黨總統候選人拜登10日到訪關鍵搖擺州賓州，批評川普總統只是假裝關心勞工選民，因為這群選民在四年前助川普拿下賓州。目前拜登在賓州約以7個百分點領先川普。
距離大選日只剩23天，數百萬張選票已經投下，民主黨總統候選人拜登的幕僚和民主黨盟友均表示，川普總統連番失誤和拜登政見舖陳的遼闊前景，足以讓拜登拿下270張選舉人票；另方面，川普由於未能抓住寶貴時機，改變選戰發展軌跡的翻盤時間所剩無幾。
國會參院司法委員12日將就最高法院大法官提名人艾咪．巴瑞特(Amy Coney Barrett)舉行聽證會，民主黨一直質疑巴瑞特的保守天主教教條，會對司法觀點造成影響；但也擔心在聽證會上若攻擊力道過大，恐影響總統候選人拜登的選情。
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