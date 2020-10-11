衝賓州！拜登11度造勢 想奪回民主黨陣地伊利郡

民主黨總統候選人拜登10日到訪關鍵搖擺州賓州，批評川普總統只是假裝關心勞工選民，因為這群選民在四年前助川普拿下賓州。目前拜登在賓州約以7個百分點領先川普。

拜登10日傍晚在伊利郡(Erie County)工人工會培訓中心的停車場，向一群戴口罩並保持社交距離的群眾表示：「任何腳踏實地的人都會看清川普與其承諾的真實面貌。」這是拜登今年夏天以來第11次在賓州競選。

拜登近幾周批評川普治理下的經濟，並譴責川普低估新冠肺炎與隨之而來的經濟影響，拜登也拿其中產階級出身跟川普繼承數百萬家業相比。

這些言論在賓州伊利郡更顯重要，這個人口大郡過去幾乎都是民主黨陣地，但2016年卻被翻轉由共和黨拿下；川普比民主黨對手喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)多拿下近1萬2000票，而再往前推四年，前總統歐巴馬則領先共和黨對手羅姆尼(Mitt Romney)1萬9000票。

自從前總統雷根(Ronald Reagan)1984年一面倒取得連任以來，川普是首位拿下伊利郡的共和黨總統候選人；他也是既前總統老布希(George H.W. Bush)1989年贏得賓州以來，首位贏得賓州的共和黨總統。

拜登跟在場工會人員談到自己幼時在賓州和德拉瓦州長大，「總統只能從公園大道(Park Avenue)看世界，我則從賓州史克蘭頓(Scranton)和德拉瓦州克蒙特(Claymont)看到世界，你們則是伊利郡。」

拜登感嘆自從新冠肺炎春季重創經濟以來，這是「美國史上最不平等的復甦」；拜登說投資人和高薪階級過得還不錯，「但後半部的人得到了什麼？」

他表示工人在經濟中的角色遭低估，他說如果紐約銀行家上街抗議，美國不會有太大改變，但如果每名工人和水電工都罷工，國家將陷入停擺。

拜登也提議將禁止聯邦土地進一步租賃，並反駁川普指控，強調他不會禁止水力裂解開採頁岩油。

民主黨總統候選人白登10日到訪關鍵搖擺州賓州，向工會拜票。川普在2016年奪下賓州，白登全力反攻」這是白登今年夏天以來第11次在賓州造勢。(美聯社)

商品推薦