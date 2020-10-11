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大選倒數23天…拜登民調持續領先 川普想「翻盤」要快

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
距大選投票日不到23天，根據目前民調，民主黨白登（右）已領先共和黨川普兩位數，川普反擊時間不多了。(美聯社)
距大選投票日不到23天，根據目前民調，民主黨白登（右）已領先共和黨川普兩位數，川普反擊時間不多了。(美聯社)

距離大選日只剩23天，數百萬張選票已經投下，民主黨總統候選人拜登的幕僚和民主黨盟友均表示，川普總統連番失誤和拜登政見舖陳的遼闊前景，足以讓拜登拿下270張選舉人票；另方面，川普由於未能抓住寶貴時機，改變選戰發展軌跡的翻盤時間所剩無幾。

有線電視新聞網(CNN)報導，在此大選最後階段，拜登不論是民調和籌款都穩居主導地位。在川普力圖捍衛必須拿下的幾州時，拜登持續攻城掠地，勝利之路正在擴大中。

7日副總統候選人電視辯論後，CNN民意調查顯示，拜登競選搭檔、加州參議員賀錦麗(Kamala Harris)在辯論中打敗了副總統潘斯。川普次日浪費了一天，上福斯新聞大罵賀錦麗「怪物」、懷疑陣亡美軍家屬把新冠病毒傳染給他，並說他不會參加改成虛擬形式的第二場總統辯論。

9日，川普致電保守派電台名嘴林堡(Rush Limbaugh)大吐苦水。他的財政部長米努勤試圖與眾院議長波洛西談判紓困方案，此舉與川普稍早推文要結束談判的說法完全相反。如此反覆，就連參議院多數黨領袖麥康諾都對共和黨能否在選前及時通過任何紓困協議，表示懷疑。

染病後復元中的川普決定立即重返造勢活動，10日在白宮主持活動，更引發人們擔憂，深怕像川普提名保守派法官巴瑞特那天一樣，讓病毒到處傳播。過去這一周的川普言行，只是激起又一輪破壞性政治頭條新聞。

川競選活動縮減 俄州愛州停廣告

力挺拜登的超級PAC「美國優先事項」( Priorities USA)負責人瑟席爾(Guy Cecil)9日表示，川普即使要拉攏新選民也嫌晚了。他舉密西根州、威斯康辛州和喬治亞州為例，「整個選舉版圖都向拜登移動，有些州可能比其他州移動更多。」

川普在華府以外的競選活動正在縮減。他在俄亥俄州和愛荷華州已完全停止播放廣告；2016年川普在這兩州勝過對手9％以上，但民調顯示他現在只與拜登平手或落後。川普也在削減其他中西部戰場的支出。

川普競選發言人扎格(Samantha Zager)說：「川普和競選團隊對這些州充滿信心。與拜登不同，競選廣告不是我們競選的唯一方式。」不過，現實嚴峻，如果川普輸掉了俄亥俄州和愛荷華州，幾乎可以肯定拜登會將他洗出選舉版圖。

拜登籌款再創紀錄 德州愛州下廣告

消息人士指出，拜登9月籌款創紀錄，超過8月的3.65億元。他將擴大在德州和愛荷華州投放廣告，本周也將俄亥俄州廣告大放送。

最近幾天的民調也顯示拜登在全國居領先地位。本周CNN民調，拜登以57%領先川普的41％。六個關鍵戰場州亞利桑納、佛羅里達、密西根、北卡羅來納、威斯康辛和賓州，拜登可能拿下其中三或四個，從而越過270張選舉人票門檻。

美國大選 川普 拜登

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