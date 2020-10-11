若攻擊巴瑞特宗教信仰 民主黨怕影響拜登選情

國會參院司法委員12日將就最高法院大法官提名人艾咪．巴瑞特(Amy Coney Barrett)舉行聽證會，民主黨一直質疑巴瑞特的保守天主教教條，會對司法觀點造成影響；但也擔心在聽證會上若攻擊力道過大，恐影響總統候選人拜登的選情。
巴瑞特早在2017年獲提名為第七巡迴上訴法院法官時，在參院內已引發激烈的爭論。當時的民主黨參議員，現在的參院司法委員會民主黨最高代表范士丹(Dianne Feinstein)就在聽證會上對她說，「當你宣讀自己的講稿時，人們得出的結論是，教條主宰你的內心(the dogma lives loudly within you)，這令人擔憂。」
儘管巴瑞特當時回應，「我個人的宗教信仰不會影響我履行法官的職責。」但三年後同樣的質疑繼續出現。民主黨參議員會繼續在墮胎、醫療保健及同性婚姻等問題上釐清她的法律觀點。
民主黨參議員庫恩斯(Chris Coons)已表明，在聽證會上他將專注於巴瑞特過去的公開聲明、司法理念，公開表達的司法觀點等，會嚴重關注她如何以法治作為原則。
不過民主黨攻擊巴瑞特的天主教保守信仰，可能會影響民主黨總統候選人拜登的選情，因為拜登本人畢生是一位虔誠的天主教徒，因此也吸引不少教徒票源。
力挺拜登的全國天主教徒聯席主席施內克(Stephen Schneck)表示，如果基於信仰問題而作出攻擊，恐怕會造成巨大的反彈，禍及拜登的選情。
民主黨領袖已經承諾，在聽證會上將會集中在具體的問題上，無意質疑巴瑞特的私人宗信仰。儘管司法委員會內的民主黨人也同意，詢問宗教信仰問題是不適當的，但完全避免宗教信仰的問題，可能會限制他們對巴瑞特一些裁決和法律觀點的質疑，因此民主黨人有如在走鋼絲，必須平衡得當。
其實對巴瑞特的保守信仰持懷疑態度，並非民主黨人專利，部分共和黨人也有質疑。在2017年的第七巡迴上訴庭法官聽證會上，當時的委員會主席、愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)就質疑她的宗教觀點凌駕於法律之上。
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