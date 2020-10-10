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染疫第10天白宮2千人造勢 川普挨批

聯合報 / 華盛頓記者張文馨／九日電
第二場辯論喊卡 川普十日將在白宮出席一場公開活動，圖為他在第一場總統候選人辯論會當天，攜夫人梅蘭妮亞走過白宮南草坪，並揮手向民眾致意。（法新社）
第二場辯論喊卡 川普十日將在白宮出席一場公開活動，圖為他在第一場總統候選人辯論會當天，攜夫人梅蘭妮亞走過白宮南草坪，並揮手向民眾致意。（法新社）

美國總統川普急著重返競選活動，原本希望十日就能到佛州拉票，但知情人士九日表示，川普十日傍晚將在白宮舉行新冠病毒確診後首場競選活動，且參與人數可能達二千人。川普一日確診新冠肺炎，第十天就一口氣踏過行政中立和防疫兩條紅線，且川普最新檢測是否呈陰性，白宮隻字未提，在在引發質疑。

另外，由於染疫的川普反對遠距辯論，總統辯論委員會九日宣布，取消原定十五日登場的第二次總統辯論，將全心準備第三次辯論會，第三次總統候選人辯論會廿二日將在田納西州舉行。

美國廣播公司報導，川普十日傍晚將在白宮的陽台，對著在南草坪的觀眾發表談話，這場演說被定調為「對爭取法律與秩序而和平抗爭者的演說」。

紐時報導，已知工作人員為這場活動寄發超過二千張邀請函，但川普團隊和白宮內部都有憂慮的意見，憂心這場造勢過後，對川普輕忽疫情的批判聲浪會越來越大；也有人憂心，若這場活動過後有人確診，將再度挫傷川普選情。

知情人士指出，參與這場活動的人員都必須戴上口罩，事前測量體溫且填寫追蹤調查表。

川普執意展開競選活動，但除了川普自稱不會傳染新冠病毒外，目前包括白宮醫師在內的醫學專家，沒有任何人表明川普不會傳染新冠病毒。

加州斯克里普斯研究所專家托波爾博士說，川普這麼短時間內恢復競選活動，實在太過魯莽；「我們需要知道川普到底何時被感染，要有具體時間表才能證明他不具傳染力。」

波士頓麻省總醫院傳染病主任瓦倫斯基說，若川普上月卅日出現症狀，代表他在廿九日參加辯論期間，是傳染力最強的時候。

川普在接受極右派電台主持人林堡訪問時說：「我完全恢復了，現在也沒吃任何藥物。」

白宮醫師康利八日發布備忘錄為川普背書，表示川普已完成新冠肺炎治療；高度預期川普十日起可安全參與公共活動；不過，康利並未替川普不會散播病毒背書。

這已經不是川普首次宣稱自己「治癒」，且川普在專訪時，宣傳自己接受藥物治療後，效果極佳，立即恢復健康；他還說，現在沒吃任何藥物，醫師團隊也沒再給川普提供什麼保養方法。

除了疫情隱憂，川普又在白宮從事競選活動，繼八月廿七日在白宮接受共和黨提名後，第二度打破聯邦機構行政中立的慣例，讓白宮成為政治活動的舉辦場所。

佛羅里達州為這次選舉關鍵搖擺州，川普在確診後第一個透露想要去競選的就是佛州；川普陣營九日下午宣布，十二日傍晚將到佛州，屆時川普會在當地發表「讓美國再次偉大」的選舉演說，川普自己也在推特上預告，這場將是大型競選活動。

紐時報導，報名參與佛州造勢的支持者，都會被要求簽署「染疫免責聲明」，同意自行承擔有關新冠肺炎的所有風險。

美國大選 川普 拜登

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