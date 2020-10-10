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與拜登第二場電視辯論取消 川普選戰忙不停

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原定10月15日舉行的川普總統和民主黨挑戰者拜登之間的第二次電視辯論泡湯。圖／德國之聲中文網
原定10月15日舉行的川普總統和民主黨挑戰者拜登之間的第二次電視辯論泡湯。圖／德國之聲中文網

原定10月15日舉行的川普總統和民主黨挑戰者拜登之間的第二次電視辯論泡湯。組織方宣布，此次活動取消。根據原計劃，第二次電視辯論應以視訊方式舉行，作為保護措施，兩人不像通常那樣身處同一場合，而是各處一地，在線辯論。

其背景是，上周，川普總統被確認染疫，為避免出現感染，電視辯論會的組織方希望這次電視辯論會遠程舉行。作為挑戰者的前副總統拜登認可這一虛擬方式，川普卻堅決反對。他的競選團隊要求推遲辯論。

組織方同時宣布，原定10月22日的第三次辯論將按計劃舉行，雙方均無異議。

上月底舉行的首次電視辯論過程混亂至極，兩名競爭對手一而再再而三羞辱對方，尤其是川普頻繁打斷對方陳述。

就在首次辯論舉行兩天後的上周四，官方正式通報，現年74歲的川普確診感染新冠病毒SARS-CoV-2。然而，在住院3天後，他便重返白宮，並稱自己已經「康復」。

下周一現身佛羅里達

不過，川普總統到底還是把原定本周六舉行的染疫後首次選戰活動延到了下周一。他的選戰團隊通報說，周一晚，總統將在佛羅里達州奧蘭多國際機場出現在支持者面前。之於11月3日舉行的下屆總統選舉，佛羅里達被視為最重要聯邦州之一。在該州，川普目前的支持率不及拜登。

在白宮的集會

當然，川普不會讓這個周六白白過去。一名政府官員證實，總統將在白宮發表有關「法律和秩序」的演講。美國媒體此前報導，約2000人受到邀請，川普欲從白宮陽台上發表講話。仍不清楚的是，這位總統是否仍具傳染性。

他的個人醫生康利日前稱，他認為，星期六這天，總統能安全重擔公共責任，新冠治療獲「極佳效果」，總統的各項指數「穩定」。

不過，眾多專家對施猛藥治療的總統是否應這麼快就重返日常政治活動提出質疑，原因是，他仍可能對他人構成傳染風險。

凝煉/王凡（德新社、美聯社）

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美國大選 川普 拜登 電視辯論 新冠肺炎

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