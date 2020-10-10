疫情撼動票倉！共和黨長者、女性恐對川普變心

年長選民、傳統白人女性和勞工階級女性向來都是共和黨鐵票，但今年近半年長選民因新冠疫情跑票，轉而支持民主黨總統候選人拜登；共和黨女性選民面對極端的川普總統時似也感到退縮，而這群女性恐成今年搖擺州選情的關鍵。

新冠疫情侵蝕共和黨重要鐵票，讓2016年幫助川普當選的關鍵年長選民變心；根據路透與易普索(Reuters／Ipsos)9月和10月民調，47%的55歲以上選民支持拜登，46%支持川普，支持度不相上下，這恐成川普的選情警訊。

共和黨多年來獲得年長選民支持，根據出口民調，川普2016年在55歲以上族群的支持度領先13個百分點；不過，路透與易普索民調顯示，在有大量年長者的關鍵州中，年長選民對拜登的支持更勝2016年民主黨總統候選人喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)。

根據9月中和10月初全國民調，在威斯康辛州年長選民中，拜登獲得的支持度領先川普10個百分點，拜登在賓州、密西根州、佛羅里達州和亞利桑納州也有差不多的優勢；這五大關鍵州半數年長選民不滿美國新冠肺炎疫情那麼嚴重。

根據路透與易普索民調，本周61%年長選民不滿川普因應疫情措施，比5月高出12個百分點，而且83%長者擔心新冠肺炎威脅；全國選民對川普因應疫情的滿意度也下滑。

共和黨也正流失另一群鐵票，無大學學歷的白人女性在四年前較傾向支持川普，不過這項趨勢正逐漸改變。

目前勞工階級白人女性仍大多支持川普，但比率正在縮小；最近民調顯示，川普在搖擺州的年輕女性支持度僅些微領先，其他民調則指出，拜登在部分地區比川普獲得更多婦女支持。

以賓州為例，四年前川普在沒有大學學歷的白人女性中，支持度超越對手20個百分點，但據國家廣播公司新聞部(NBC News)與紐約州馬瑞斯特學院(Marist polls)9月初民調指出，今年川普在該族群只領先10個百分點。

共和黨策略分析師柯南特(Alex Conant)認為，雖然目前女性勞工對川普的支持度仍超越期望值，但相較於拜登「不討人厭」的特質，女性對川普「粗魯」的個性更加厭惡。

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