波洛西籲立法讓川普解職 麥康諾嗤之以鼻：荒謬

眾院議長波洛西9日發動立法，讓國會能依憲法第25修正案將川普總統解職；她解釋此舉是因白宮隱匿總統新冠肺炎病情，讓國會有必要更強力監督川普政府；參院多數黨領袖麥康諾表示此舉荒謬，不值得認真看待。

川普則反唇相譏，說波洛西意圖拔掉民主黨總統候選人拜登，足見拜登已在總統選舉出局。

美聯社9日報導，波洛西自川普新冠肺炎確診以來，一直質疑川普的心智，8日另形容川普因服用類固醇地塞米松(dexamethasone)等多種藥物，所以處於「扭曲狀態」。

波洛西提出的立法草案，將設立一個委員會，評估總統領導國家的能力，確保政府的延續；波洛西向國會記者表示，此舉並非針對川普，川普即將面對選民的審判。

目前距離11月3日總統選舉只剩三個多星期，波洛西所提法案沒有立法成功的希望，川普團隊及政治高層盟友也立即駁斥波洛西在搞噱頭。

身染新冠病毒的白宮發言人凱莉．麥肯內尼(Kayleigh McEnany)對福斯新聞網表示，這項提案很荒謬；另外，麥康諾現身肯塔基州一項活動時也形容波洛西的提案「荒謬絕倫」。

國會目前休會之中，波洛西的提案連認真討論都不可能，遑論投票表決。但是這項草案可以充當工具，挑起選民對川普健康程度的質疑；白宮目前橫遭新冠疫情打擊，高層謀士、幕僚、參議員甚至訪客都受到感染。

川普則透過推特發文反擊波洛西的提案，指波洛西真正的目標在拜登，「發瘋的波洛西放眼於第25修正案，是想用賀錦麗來取代拜登。民主黨急不可耐想這麼做，是因為『瞌睡喬』已經(在總統選戰)出局了。」

麥肯內尼表示，這起事件證明不適任的人根本是波洛西，唯一需要第25修正案的人正是波洛西自己。

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