波洛西籲立法讓川普解職 麥康諾嗤之以鼻：荒謬

眾院議長波洛西9日發動立法，讓國會能依憲法第25修正案將川普總統解職；她解釋此舉是因白宮隱匿總統新冠肺炎病情，讓國會有必要更強力監督川普政府；參院多數黨領袖麥康諾表示此舉荒謬，不值得認真看待。
川普則反唇相譏，說波洛西意圖拔掉民主黨總統候選人拜登，足見拜登已在總統選舉出局。
美聯社9日報導，波洛西自川普新冠肺炎確診以來，一直質疑川普的心智，8日另形容川普因服用類固醇地塞米松(dexamethasone)等多種藥物，所以處於「扭曲狀態」。
波洛西提出的立法草案，將設立一個委員會，評估總統領導國家的能力，確保政府的延續；波洛西向國會記者表示，此舉並非針對川普，川普即將面對選民的審判。
目前距離11月3日總統選舉只剩三個多星期，波洛西所提法案沒有立法成功的希望，川普團隊及政治高層盟友也立即駁斥波洛西在搞噱頭。
身染新冠病毒的白宮發言人凱莉．麥肯內尼(Kayleigh McEnany)對福斯新聞網表示，這項提案很荒謬；另外，麥康諾現身肯塔基州一項活動時也形容波洛西的提案「荒謬絕倫」。
國會目前休會之中，波洛西的提案連認真討論都不可能，遑論投票表決。但是這項草案可以充當工具，挑起選民對川普健康程度的質疑；白宮目前橫遭新冠疫情打擊，高層謀士、幕僚、參議員甚至訪客都受到感染。
川普則透過推特發文反擊波洛西的提案，指波洛西真正的目標在拜登，「發瘋的波洛西放眼於第25修正案，是想用賀錦麗來取代拜登。民主黨急不可耐想這麼做，是因為『瞌睡喬』已經(在總統選戰)出局了。」
麥肯內尼表示，這起事件證明不適任的人根本是波洛西，唯一需要第25修正案的人正是波洛西自己。
年長選民、傳統白人女性和勞工階級女性向來都是共和黨鐵票，但今年近半年長選民因新冠疫情跑票，轉而支持民主黨總統候選人拜登；共和黨女性選民面對極端的川普總統時似也感到退縮，而這群女性恐成今年搖擺州選情的關鍵...
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川普總統希望聯邦檢察官杜然(John Durham)主持的通俄案調查檢討，可證明聯邦調查局(FBI)濫權進行通俄案調查；但司法部調查收穫不多，川普屢批司法部長巴維理(William Barr)，兩人漸鬧不合，據悉巴維理萌生辭意。
過去一年多以來，急欲擺脫「通俄案」陰影的共和黨國會議員，對於聯邦檢察官杜然(John Durham)的「通俄案」反調查寄予重望，期盼挖出歐巴馬政府及情報單位濫權的爆炸消息；然而，距離大選不到一個月的關鍵時刻，司法部長巴維理(Bill Barr)私下告知共和黨國會議員，不會在選前公布「杜然報告」(Durham report，前譯德漢)，讓共和黨國會黨團在希望落空的同時直斥：「簡直夢魘情節」。
川普總統試圖再掀民主黨籍前國務卿希拉蕊柯林頓(Hillary Clinton)的郵件爭議，影響今年總統大選；國務卿龐培歐(Mike Pompeo)9日接受福斯新聞專訪時說，他取得柯林頓的郵件，會在選前公布。
美國總統辯論委員會稍早取消改以虛擬形式舉辦的第二場總統辯論，此前，美國總統川普拒絕參加虛擬形式辯論並要求延後舉行辯論。拜...
美國總統辯論委員會（CPD）9日宣布，原定15日登場的第二次總統辯論將不會舉行，將全心準備第三次辯論會，第三次總統候選人...
總統辯論委員會（CPD）取消了原定於10月15日舉行的川普總統與民主黨提名候選人拜登之間的辯論。
美國總統川普急著重返競選活動，他8日晚間說希望10日就能到佛州或賓州造勢；9日傳出川普無法如願出門造勢，知情人士表示，川...
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