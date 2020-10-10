巴維理不想幹了… 因通俄案調查與川普漸鬧僵
川普總統希望聯邦檢察官杜然(John Durham)主持的通俄案調查檢討，可證明聯邦調查局(FBI)濫權進行通俄案調查；但司法部調查收穫不多，川普屢批司法部長巴維理(William Barr)，兩人漸鬧不合，據悉巴維理萌生辭意。
川普希望杜然主導的通俄案反向調查可證明FBI不法，他也指控前歐巴馬政府官員與此事有掛鉤；這麼一來，川普便可攻擊時任副總統的民主黨總統候選人拜登。
不過調查一年半後，距離總統選舉僅剩不到一個月，僅有一起刑事案：FBI前律師克萊恩史密斯(Kevin Clinesmith)因竄改川普競選顧問佩吉(Carter Page)的電郵而遭控罪。
美聯社報導，眼見此案難在選前有進一步進展，川普開始在推特和電視節目中大吐不快；消息人士透露，巴維理私下表示感到挫折。
儘管川普不悅，卻無跡象顯示巴維理可能遭撤換；美聯社引述六名熟悉川普與巴維理的消息人士報導，兩人間緊張關係升溫，凸顯總統選情逐漸落後的同時，川普也盡一切力量試圖影響選舉。
川普在社群媒體大肆批評，最近也多次公開怪罪巴維理，包括FBI局長雷伊(Christopher Wray)在選舉舞弊的議題上與川普持相反說法；以及川普認為他提供巴維理很大空間，讓杜然進行通俄案調查檢討；川普8日受訪時指出，除非巴維理起訴那些犯罪者他才會滿意。
司法部與白宮均拒絕對此回應；目前不清楚杜然打算何時遞出調查報告，或者報告結論的殺傷力程度。司法部官員希望可在選舉前完成，川普幕僚則希望可證實川普先前稱FBI圖謀不軌的說法。
巴維理則私下表示，川普公開談論杜然調查讓他感到挫折；雖然巴維理跟川普都認為有必要進行通俄案調查檢討，但巴維理也常抱怨，川普不了解調查時法律體制的眉角與步驟。
巴維理日前接受美國廣播公司新聞網(ABC News)訪問時表示，川普推文讓他「不可能」完成他的工作；他也告訴親近友人，自己考慮辭職。
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