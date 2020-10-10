川普不開心 喊解密柯林頓電郵 龐培歐：選前公布

川普總統試圖再掀民主黨籍前國務卿希拉蕊柯林頓(Hillary Clinton)的郵件爭議，影響今年總統大選；國務卿龐培歐(Mike Pompeo)9日接受福斯新聞專訪時說，他取得柯林頓的郵件，會在選前公布。

川普近日重提柯林頓電郵爭議，他在接受專訪時指，柯林頓刪除3.3萬封郵件，她根本應該進監獄；川普還企圖催促龐培歐公布這些郵件，川普說，對於龐培歐不公布電郵，有點不開心。

龐培歐說，只要川普願意，川普自己就有權力公布這些郵件；但他立即說，會以保護情報來源的方式，公開適合公布的訊息。

被問到是否趕在選前公布，龐培歐說，「我們會盡快，我確定選前就看到的機會很大。」

龐培歐說，機密訊息不該存在私人伺服器，這是不該發生的事情，柯林頓不該這麼做，這是不可接受的行為，這不是那個位置的領導人可以做的事。

川普不僅針對柯林頓，還在推特上點名司法部長巴維理(William Barr)，要他立即把前總統歐巴馬(Barack Obama)、前副總統拜登(Joe Biden)和柯林頓都送進監獄。

另外，川普9日在接受電台專訪時，也將砲火對準司法部，批評「恥辱」，川普批評司法部不在選舉前公布對於俄羅斯介入美國選舉的調查結果；川普陣營2016年被指控與俄羅斯合作，進取美國總統大位，引發外國影響美國選舉的爭議。

柯林頓在任職國務卿期間(2009年到2013年)，被指用私人郵件處理公務，不僅不在聯邦伺服器的公務郵件上，私人電郵中還包含機密文件，成為她2016年競選總統時的主要爭議；聯邦調查局(FBI)2016年10月28日宣稱找到新證據，重啟對柯林頓的調查，川普在2016年以總票數落後、選舉人票勝出的局面，擊敗柯林頓贏得選舉，事後FBI的調查被認為是川普勝出的關鍵。

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