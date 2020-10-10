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「共和黨夢魘」 巴維理：「杜然報告」選前不公布

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
司法部長巴維理告知共和黨國會議員，選前不會公布「杜然報告」。路透
司法部長巴維理告知共和黨國會議員，選前不會公布「杜然報告」。路透

過去一年多以來，急欲擺脫「通俄案」陰影的共和黨國會議員，對於聯邦檢察官杜然(John Durham)的「通俄案」反調查寄予重望，期盼挖出歐巴馬政府及情報單位濫權的爆炸消息；然而，距離大選不到一個月的關鍵時刻，司法部長巴維理(Bill Barr)私下告知共和黨國會議員，不會在選前公布「杜然報告」(Durham report，前譯德漢)，讓共和黨國會黨團在希望落空的同時直斥：「簡直夢魘情節」。

Axios新聞網站報導，聽取簡報的白宮官員與國會助理透露，巴維理近日陸續告知共和黨國會議員，「杜然報告」並不會在選前公布，對於如此發展，一名國會助理形容：「簡直夢魘情節，尤其是過去一年半以來，這份報告就是共和黨基本盤認定的最重要議題，倘若無法在選前實現，一切都將變得毫無意義。」

另外一名消息人士透露，巴維理對共和黨國會議員斬釘截鐵表示，不要期望司法部在大選之前會有任何關於「通俄案」反調查的更多起訴或報告公布。

Politico新聞網站報導，從上周開始，共和黨國會議員紛紛接獲「杜然報告」不會在選前公布的告知。

Axios新聞網站報導，巴維理對共和黨議員表示，杜然對於調查工作非常小心審慎，希望最終能夠讓相關人員遭到起訴，巴維理呼籲共和黨陣營要有耐心。

知情人士透露，巴維理對共和黨國會議員傳遞的主要訊息就是，杜然的調查行動並沒有設定以政治目的為考量的任何截止日期。

另一方面，由於杜然調查工作迄今並未起訴任何官員，讓川普總統對於巴維理及司法部顯得日漸不滿。

一名前任司法部官員對Axios網站指出，杜然身為聯邦檢察官向來以思慮周全聞名，「辦案進度常常被外界解讀為緩慢，但某些因素是因為他接手的是重大案件有關」。

司法部長巴維理告知共和黨國會議員，選前不會公布「杜然報告」。路透
司法部長巴維理告知共和黨國會議員，選前不會公布「杜然報告」。路透

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