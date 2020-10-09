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美國大選進入倒數 印度人是否希望川普連任？

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即將於11月舉行的美國大選受到全世界的關注，包括印度。圖／德國之聲
即將於11月舉行的美國大選受到全世界的關注，包括印度。圖／德國之聲

即將於11月舉行的美國大選受到全世界的關注，包括印度。不少印度人在美國從事IT行業的工作，但川普政府對簽證政策的收緊令他們充滿擔憂。與此同時，美國對華貿易戰也使得印度出口商獲得商機，他們希望川普連任之後和印度締結貿易協定。

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美國大選 川普 印度 簽證

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