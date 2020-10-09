「蒼蠅商機」直接進補1500萬！拜登3.5萬支蒼蠅拍一夜賣光
一隻蒼蠅7日晚在副總統候選人辯論會上停在副總統潘斯白髮上兩分鐘之久，民主黨總統候選人拜登的競選團隊立即順勢推出蒼蠅拍，近3萬5000支蒼蠅拍一夜之間被搶購一空；這場辯論結束12個小時後，民主黨募款更是進帳超過1500萬元。
拜登團隊利用這個「蒼蠅時刻」，在拜登推特帳號放了一張他持蒼蠅拍的照片，寫著「掏5元助這個團隊起飛」，並附註flywillvote.com的連結；該網站導引用戶到民主黨全國委員會(DNC)付費的選民註冊網站iwillvote.com，選民可查看自己是否註冊、申請郵寄選票並了解投票詳情。
拜登之後又在推特張貼「真相勝過蒼蠅」(truth over flies)的藍色蒼蠅拍廣告，其在拜登競選團隊商店定價10元，上面印有拜登與其副手賀錦麗的標誌；根據拜登團隊，近3萬5000支蒼蠅拍連夜銷售一空。
部分觀察人士讚許拜登團隊迅速掌握辯論亮點並予以回應；拜登團隊商品部主任麥納瑪拉(Zach McNamara)回應說：「我們看到網路與支持者在網路瘋傳這個時刻，因此本數位團隊一起想到蒼蠅企畫，展現拜登與賀錦麗永遠選擇真相而非謊言，科學而非虛言，以及團結而非分裂。」
富比世(Forbes)雜誌報導，副總統辯論會7日晚間9時展開，截至11時，民主黨選舉募款平台「藍色行動」(Act Blue)便收到至少600萬元捐款；12個小時後，截至8日，更累計新增超過1500萬元，讓民主黨陣營士氣大增。
拜登選舉團隊發言人希爾(Matt Hill)接受訪問時說，該平台的選舉捐款並非全數歸於白登選舉團隊。
拜登9月29日與川普總統辯論時，拜登競選團隊募款平台在一小時內收到網友380萬元捐款，到辯論會結束前又增加了100萬元募款收入。
拜登競選團隊指出，自拜登宣布賀錦麗成為競選搭擋的24小時內，拜登團隊募款平台收到2600萬元捐款。
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