川普10日恢復競選行程 猜自己被陣亡美軍家屬傳染的

川普總統8日再度暗示退伍軍人與其家屬造成新冠病毒在白宮傳播，他猜測自己可能在9月27日在白宮與陣亡美軍家屬會晤時染疫，並自認不具感染力，10日就可以繼續競選活動；有別於白宮拒絕透露川普可能染疫的細節，國防部迅速展開追蹤，主辦單位則表示，軍人家屬在活動前後檢測都是陰性。

受訪兩度因喉嚨不舒服暫停

川普8日晚間接受福斯新聞台電話訪問時說，若時間來得及，他10日晚間就會到佛羅里達州舉辦造勢活動，然後賓州也會有一場；主播漢尼提(Sean Hannity)問川普，確診新冠肺炎後，是否曾接受病毒檢測，川普說，也許明天會做。

川普在接受專訪時雖侃侃而談，兩度因為喉嚨不舒服稍稍暫停，才繼續發表談話。

川普 自認已不具有感染力

川普上周五凌晨宣布感染新冠病毒後，8日就說他現在感覺「完美」，自認已不具感染力，可以繼續選舉活動；白宮醫師康利(Sean Conley)還發布備忘錄，指川普10日就能「安全地繼續與大眾接觸。」

康利在備忘錄中說，川普已經按照醫師團隊要求，完成新冠肺炎的治療；自1日診斷確診以來，10日將是第十天，團隊依據一連串診斷，高度預期川普屆時可安全參與公共活動。

康利說，川普自回到白宮後，身體檢查都很穩定，看不出有病情惡化的跡象，整體來說，川普對於新冠病毒療程的反應非常好，沒有不良效果。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)8日指出，川普若10天未出現症狀並接受檢測，那麼可猜測他已不受病毒感染。

川普8日接受福斯商業新聞網(Fox Business)電訪時，描述9月27日與獲頒「金星」(Gold Star)勳章的戰亡美軍家屬會晤情況，並懷疑「可能有機會」因此染疫，因為這些家屬「有時貼近我的臉不到一吋。」

「他們想擁抱我，他們也想親我。」川普表示，「而且也這麼做了；老實說，我沒叫他們退後，我沒這樣做，但我得說這顯然是危險之舉。」

參加活動家屬無人出現症狀

不過負責接送陣亡美軍家屬到白宮的偉大世代基金會(Greatest Generations Foundation)執行長戴維斯(Timothy Davis)發出聲明，該場白宮活動至今已12天，他們每日追蹤得知金星家屬狀況良好，無人出現新冠肺炎症狀。

國防部隨後也展開接觸追蹤，與白宮成為明顯對比，白宮人員以個人醫療隱私為由，不願透露川普與高階幕僚確診的詳細時程；國防專家表示解釋，軍人會遵守規定，而且會詳細記錄並遵守嚴格時程行動，這些都有助接觸追蹤。

川普競選團隊與白宮已開始籌備川普競選活動，川普擬在12日現身賓州、13日在密西根州競選。

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