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創刊208年首篇！新英格蘭期刊編輯簽署社論 籲終結川普政權

世界日報 / 編譯陳韻涵莊蕙嘉／綜合8日電

知名的新英格蘭醫學期刊(The New England Journal of Medicine)7日刊登創刊208年來第一篇全體高層編輯署名的社論，抨擊川普政府應對新冠肺炎疫情的政策「每一步都錯」，呼籲美國人用選票將川普趕出白宮橢圓辦公室，這是科學期刊罕見的政治評論。

批川普「把一場危機變成悲劇」

這篇題為「瀕死於權力真空」(Dying in a Leadership Vacuum)的社論，在第一段開宗明義指出：「新冠病毒已在全球製造一場危機，這場危機產生一場領導能力考驗。在沒有更好的選擇來對抗這個新病毒的情況下，各國在如何反應上被迫做出艱難抉擇。而在美國，我們的領袖未能通過考驗，他們把一場危機變成一齣悲劇。」

此篇社論為歷來第五篇聯名文章，也是第一篇談及政治的評論；新英格蘭醫學期刊總編輯魯賓(Eric Rubin)說：「我們未曾發表關於選舉的社論，因為我們不是政治期刊，我認為我們也不想成為政治期刊。但是，當前的議題是關於事實，而不是意見。已經發生許多錯誤，不只是愚蠢，而是魯莽。我認為，我們希望民眾了解，這裡就有事實而不只是意見。」

他強調：「舉例來說，口罩有用，社交距離有用，隔離和單獨分隔有用。這些不是意見。決定不使用這些方法可能是政治決定，但試著暗示這些方法不是真的，則是虛構且危險的。」

「現任領導人展現危險的無能」

魯賓寫道：「理性的人們肯定不會同意候選人採取的諸多政治立場，但事實是，無論自由派或保守派，當談及目前最大的公衛危機，現任政治領導人已展現危險的無能；我們不應該支持他們，也不能夠讓數千計美國人為了保有工作而送命。」

魯賓告訴「有線電視新聞網」(CNN)說：「這是創刊208年以來，首度由編輯群全員簽署、關於選舉的社論。」

截至8日，美國超過750萬人確診、超過20萬人病歿。

談防疫「美國每一步都錯」

社論寫道，美國「每一步都錯」，造成每百萬國人就有超過500宗與新冠肺炎相關的死亡案例，這與中國每百萬人通報三例的數據大相逕庭。

社論寫道，「以這種方式草菅人命且浪擲金錢的任何人，都將承擔法律後果；我們的領導人在很大程度上，對他們的行為享有豁免權，但此次選舉讓我們有能力做出判斷。」但社論並未替任何候選人背書。

新英格蘭醫學期刊1812年發行，是最知名且具權威性的醫學期刊之一，近年僅登過四篇由部分編輯簽署的社論，2014年社論議題攸關避孕，同年刊登訃告，緬懷已故總編輯雷爾曼(Arnold Relman)；2019年刊登兩篇社論，一篇為人類研究保護辦公室(OHRP)與標準護理研究(Standard-of-Care Research)，一篇為墮胎。

美國大選 川普 拜登

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