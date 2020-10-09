副手辯論會後大爆炸…川普嗆賀錦麗是「共產黨、怪物」
身染新冠肺炎的川普總統在白宮未遵守隔離準則，7日曾在副總統電視辯論進行中，推文攻擊民主黨的賀錦麗是醜態製造機；他8日以電話接受電視訪問時，又批評賀錦麗是「共產黨員」和「怪物」。
川普5日出院回到白宮後，沒有公開行程仍不得閒，除未依準則自我隔離，在白宮內外肆意出入外，還透過媒體專訪抨擊賀錦麗(Kamala Harris)說，「昨晚甚至不能稱之為競爭，她好可怕，我不認為還能有人比她更糟，她徹底不討喜啊。」
「她是共產黨員，她比桑德斯(Bernie Sanders)更左，大家都看出來了，她就是共產黨員。」川普說。
川普還兩度以「怪物」(monster)形容賀錦麗說，「這隻怪物昨晚站在舞台上，而潘斯(Mike Pence)摧毀了她...這隻怪物還說，(民主黨總統候選人拜登執政後)全面禁止開採頁岩油、不會做這做那，她說的每一句都是謊話。」
但川普並未提出賀錦麗是共產黨人的證據。
賀錦麗7日晚間在辯論台上，也以對抗疫情為例，抨擊川普謊話連篇，川普和潘斯1月就知道疫情嚴重性，卻不告訴大眾，至今仍拿不出應對計畫。
潘斯8日在內華達州告訴支持者說，有人認為他與賀錦麗表現不俗，但他要說，那場辯論不只是兩位候選人的辯論，還是兩個願景的辯論。
潘斯說，拜登與賀錦麗想加稅、開放邊界，實施社會化醫療政策，他們想禁止化石燃料，拿納稅人的錢去支持墮胎，也想縮減警察預算，他們甚至想增加大法官的席次。
潘斯重申，對大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)的提名程序充滿信心。
根據共和黨規畫，聯邦參議院13日起將開始審查巴瑞特的同意權案，將召開聽證會，趕在月底前在參院院會表決，通過這項提名案。
美國有線電視新聞網(CNN)援引收視率調查公司尼爾森(Nielsen)統計報導，7日晚間的收視群眾達5700萬人，比起2016年多出2000萬人。
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