美情報界警告：國內暴力極端組織威脅總統大選

美國國內因為政治分裂加劇、民眾暴力抗議不斷以及各式各樣外來干預的虛假宣傳，使得情勢變得一團糟；情報官員更警告，國內的暴力極端組織已威脅到今年的總統選舉。

聯邦調查局(FBI)及國土安全部(DHS)的備忘錄指出，11月3日大選前，國內極端分子以選舉為目標的威脅可能加劇。

儘管FBI及DHS這些警告只是內部通訊，但新澤西州國土安全官員採取了不尋常的做法，上周在網上公開一份鮮為人知的報告，突顯了國內極端組織的威脅。

新澤西州國土安全與防備辦公室主任梅普爾斯(Jared Maples)認為，目前的亂局史上罕見，抗議警方暴力執法最終演變成激烈對抗，兩極分化的政治環境下，加劇左右兩派的極端派系之間的對抗。

知情人士說，FBI最近一份內部公告警告，意識形態各異的國內極端分子，在選舉前對政府以及與選舉有關的目標，構成愈來愈大的威脅。

FBI發言人拒絕評論有關文件，只強調FBI與執法的合作夥伴定期共享信息，協助保護他們所服務的社區。

根據DHS這份在8月17日發出的公告指出，受意識形態驅動的極端分子及其他活躍人士，可以迅速動員進行與選舉有關的暴力。

DHS代理部長沃爾夫(Chad Wolf)在9月初的一次講話中，披露了DHS已採取前所未有的行動，來應對各種形式的暴力極端主義，尤其是一些獨狼式的威脅。

DHS兩名最高官員上周在國會聽證會上承認，白人至上主義者構成最致命的威脅。然而，川普總統及政府高層官員迄今仍未見公開說明這些極端主義團體對選舉的任何威脅，只是將矛頭指向左翼無政府主義者和反法西斯主義者。

「全國融合中心協會」表示，極端主義威脅一直存在，但由於今年是大選年，所以更受關注。

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