大選副手辯論 賀錦麗占上風

美國副總統候選人唯一一場辯論會7日在猶他州鹽湖城登場，現任副總統潘斯與民主黨籍副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）針對新冠肺炎疫情、經濟、稅務、貿易及健保等五大議題交鋒。不過，兩人都未重演第一輪總統大選辯論的「大亂鬥」，顯得理性許多，也都迴避敏感問題、甚少談論中國大陸。

CNN的即時民調顯示，59%受訪者認為賀錦麗表現比較好，只有38%受訪者認為潘斯表現較好；賀錦麗也藉由辯論會提高民眾對她的好感度，在辯論會後，63%受訪者對賀錦麗持正面態度，高於辯論前的56%，潘斯民眾好感度則保持在41%。

兩人在這場90分鐘的辯論裡，激辯美國的疫情與防疫措施，賀錦麗抨擊川普政府的防疫措施為「美國史上最失敗的政府」。潘斯則回應川普把民眾的健康置於首位，還諷刺對手陣營所的防疫政策「有點像在抄襲」川普政府的措施。

賀錦麗也砲轟川普政府已輸掉對中國大陸發動的貿易戰，潘斯則反譏民主黨副總統候選人拜登甚至連貿易戰都沒發動。

商品推薦