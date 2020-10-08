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【美國大選】演藝圈群星站哪邊？泰勒絲表態支持拜登賀錦麗

香港01 / 成依華
泰勒絲(Taylor Swift)捧着一盤印有「Biden Harris 2020」字句的曲奇餅，表態支持拜登（Taylor Swift Instagram）
泰勒絲(Taylor Swift)捧着一盤印有「Biden Harris 2020」字句的曲奇餅，表態支持拜登（Taylor Swift Instagram）

距離美國大選只剩不足一個月，當地明星也紛紛表態支持哪一位候選人。美國演藝圈向來有眾多民主黨支持者，美國天后泰勒絲(Taylor Swift)也於10月7日在美國副總統候選人辯論前夕發文，表態支持民主黨拜登（Joe Biden）做總統。至於「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）則在受訪時批評總統川普（Donald Trump）。

在Instagram擁有1.4億個追蹤者的泰勒絲(Taylor Swift)於10月7日發文，講述自己將會投票給拜登，並已接受雜誌訪問透露原因，她稱又會為參加副總統候選人辯論的民主黨賀錦麗（Kamala Harris）打氣。Taylor Swift上載的圖片還顯示她捧着一盤印有「Biden Harris 2020」字句的曲奇餅。

美國需要療癒過程

泰勒絲(Taylor Swift)在接受《V雜誌》（V Magazine）訪問時稱，每個人都應該擁有一個認真看待全球健康風險、將人民性命視為第一優先的政府。她表示「我將自豪地在今年總統大選中，把票投給拜登與賀錦麗。我相信在他們的領導之下，美國有機會展開迫切需要的療癒過程。」

泰勒絲過去不常在政治議題表態，直至2018年的美國中期選舉，她首次公開支持兩名田納西州（Tennessee）的民主黨候選人庫珀（Jim Cooper）與布里德森（Phil Bredesen），最後庫珀成功當選眾議員，競選參議員的布里德森則敗給共和黨候選人。

「美國隊長」斥川普

《V雜誌》還刊出多位明星的訪問，其中「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）批評川普分化人民，「我的最大憂慮是他的方法都是用來分化，他沒有一次努力去把我們團結在一起。」

至於名模Bella Hadid、影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）、歌手瑪莉嘉兒（Mariah Carey）等也受訪呼籲公眾投票。

民主黨支持者星光熠熠

美國演藝圈向來是民主黨天下，除了泰勒絲(Taylor Swift)外，影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）夫婦、歌手Billie Eilish、John Legend、P!nk、影星The Rock、《靚太唔易做》（Desperate Housewives）女星Eva Longoria等都曾現身民主黨大會或公開支持拜登，Katy Perry今年8月也曾上載與賀錦麗的合照，大讚對方是社會需要的領袖。

至於表態支持川普的明星則包括影星莊威（Jon Voight）等，饒舌歌手Kanye West也曾一度公開支持川普但之後收回，他又自行參選總統，但此舉動被指是想向拜登「鎅票」。

延伸閱讀：

美副總統候選人辯論結束　賀錦麗善言巧論形象鮮明　彭斯相形見絀

【美國大選】辯論間蒼蠅降落彭斯頭上　拜登即時抽水「打蒼蠅」

文章授權轉載自《香港01》

美國大選 川普 拜登

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